Dariusz Zabrocki: - Efektywna zmiana to jest to, co robimy razem z ludźmi

- Na sercu leży mi dobro i odmiana naszej Małej Ojczyzny, dlatego zdecydowałem się kandydować na burmistrza Miastka. Z Miastkiem jestem związany od 36 lat, tu przeżyłem wszystkie dorosłe lata. Tu jest mój dom, moja kochana rodzina, moja praca. Wykorzystując długoletnie doświadczenie zawodowe i samorządowe decyduję się na kolejne wyzwanie. Potrafię podejmować trudne decyzje, działać z pasją, rozumieć potrzeby ludzi i skutecznie reprezentować interesy mieszkańców. Jestem świadomy, że „efektywna zmiana nie jest tym, co robimy ludziom. To jest to, co robimy razem z nimi”. Dlatego priorytetem moich wszelkich działań i decyzji będzie współpraca, otwartość na mieszkańców, komunikacja interpersonalna - cechy, dzięki którym pracujemy sprawniej, łatwiej znajdujemy błędy i szybciej wprowadzamy innowacje. Moim celem jest realny rozwój gminy. Wspólnie możemy stworzyć tu miejsce bezpieczne, przyjazne i czyste. Takie, które zapewni nam podstawowe potrzeby bytowe, takie, którego ulicami będziemy z dumą spacerować i do którego będzie się chciało wracać. Ponad 25 lat jestem aktywnym, świadomym zakresu pracy samorządowcem. Samorząd znam od podszewki. Pełniłem w nim różne funkcje: członka komisji rewizyjnej, wiceprzewodniczącego rady w powiecie, przewodniczącego rady miejskiej w latach 2006 - 2010 (kadencja ta należy do najbardziej owocnych pod względem inwestycji), członka zarządu miasta, członka wielu komisji problemowych, przez krótki okres także funkcję wiceburmistrza Miastka. W minionej kadencji byłem przewodniczącym komisji budżetu. Działania w tych wszystkich dziedzinach wymagają współpracy z ludźmi i dobrej organizacji, a na tym między innymi polega praca na rzecz społeczności lokalnej. Sądzę, że moje doświadczenia i cechy osobowościowe pozwalają mi stanąć do wyborów i poddać się woli społeczeństwa gminy Miastko.