„Dla nas przedsiębiorczość to klucz do rozwoju miasta”. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kandydatów do słupskiej rady miejskiej

Konferencję, na której Adam Treder przedstawił kandydatów PiS do słupskiej rady miejskiej, zwołano na ul. Grunwaldzkiej, w strefie ekonomicznej. Kandydat na prezydenta podkreślał, że to dzięki staraniom radnych PiS, udało się pozyskać środki na realizację ważnych dla miasta inwestycji – w tym uzbrojenia strefy przemysłowej.

- Za nami teren, który dzięki staraniom radnych Prawa i Sprawiedliwości i naszego posła Piotra Müllera, jako miasto pozyskaliśmy dla rozwoju przedsiębiorczości. Dla nas przedsiębiorczość to klucz do rozwoju naszego miasta, klucz do zamożności naszych mieszkańców. Ten teren, który jest za nami to około 90 hektarów. Już jest rozpoczęte jego uzbrojenie pod cele inwestycyjne, funkcje przemysłowe. To blisko 80 mln złotych pozyskanych z Funduszu Polski Ład. Potrafimy pozyskiwać tereny inwestycyjne dla miasta Słupska, jak również pozyskiwać odpowiednie finansowanie na ich uzbrojenie – mówił Adam Treder. - Przedsiębiorczość to również współpraca zarówno z naszymi przedsiębiorcami, instytucjami okołobiznesowymi, ale również współpraca z naszymi szkołami i naszym Uniwersytetem Pomorskim – dodał.