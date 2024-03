Dlaczego kandyduję na prezydenta Słupska? Odpowiada Paweł Szewczyk

Paweł Szewczyk, kandydat na Prezydenta Miasta Słupska, kandydat na Radnego Rady Miejskiej z Osiedla Zatorze:

- 7 kwietnia będziemy decydować o przyszłości Słupska. Postanowiłem kandydować na urząd Prezydenta, bo wierzę, że Słupsk potrzebuje świeżego spojrzenia i energii nowego pokolenia. Chcę, aby nasze miasto było nowoczesnym miejscem do życia, zapewniającym dobre warunki wszystkim mieszkańcom. Aby tak się stało, trzeba koniecznie porzucić stare schematy myślenia i metody zarządzania miastem. Moje 18-letnie doświadczenie jako radnego miejskiego oraz praca w samorządzie na rzecz miasta dają mi pewność, że jestem odpowiednio przygotowany do pełnienia tej funkcji. Jako przedsiębiorca, z wykształcenia magister inżynier, mam niezbędne umiejętności i wiedzę do realizacji ważnych inwestycji w mieście. Wierzę w konkrety i rzeczowe działanie. Jako radny zainicjowałem proces, który doprowadził do historycznego rozszerzenia granic naszego miasta. Mam również wsparcie premiera Donalda Tuska oraz Koalicji Obywatelskiej, co pozwoli na skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na miejskie inwestycje. Razem możemy więcej, konkretnie dużo więcej. Zachęcam Państwa do udziału w wyborach! Wspólnie możemy stworzyć lepszą przyszłość Słupska. Tylko konkrety!