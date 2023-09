Dwa wielkie klasyczne dzieła na początek sezonu słupskiej filharmonii

Bramhs

Koncert D-dur op. 77 Johannesa Brahmsa zabrzmiał po raz pierwszy w Sali Gewandhaus w Lipsku 1 stycznia 1879 roku w wykonaniu Josepha Joachima. Specyficzne trudności techniczne oraz nietypowe relacje partii solisty i orkiestry spowodowały, iż dzieło zostało chłodno przyjęte przez tak wybitnych wirtuozów romantyzmu, jak Pablo de Sarasate czy Henryk Wieniawski (który podobno określił koncert jako „unjouable” – „niewygrywalny”). Istotnie – estetyka utworu różni się znacznie od konwencji błyskotliwego popisu typowego dla ówczesnej epoki. Obecnie stał się on jednak pozycją tzw. żelaznego repertuaru, stanowiąc sprawdzian umiejętności wykonawczych i interpretacyjnych. Dzieło swoją budową nawiązuje do klasycznej formy koncertu skrzypcowego, złożonego z trzech kontrastujących ze sobą części: 1. Allegro ma non troppo, 2. Adagio, 3. Allegro giocoso ma non troppo vivace.