Iglica kościoła św. Jacka wróci na swoje miejsce. Z programu Polski Ład jest 1,5 mln zł wsparcia

Miasto Słupsk złożyło dziesięć wniosków o dofinansowanie dla kilkunastu obiektów zabytkowych. Dofinansowanie otrzymały dwa zadania - prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku, a także prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku. Na szkoły przyznano 3,5 mln zł dofinansowania, przy czym wkład własny wynosi dwa procent, czyli 71,4 tys. złotych. Kościół otrzymał 1,5 mln zł dofinansowania, przy czym wkład własny wynosi 30,6 tys. zł.

- Łącznie pozyskaliśmy już ponad 150 mln złotych z Programu Polski Ład w sumie na dziewięć wniosków. W tym roku złożyliśmy wniosek o prace konserwatorsko-renowacyjne w dwóch szkołach, a także w imieniu innego beneficjenta, jakim jest kościół pw. św. Jacka w Słupsku. Stan tego obiektu – niezwykle cennego, bo kościół pochodzi z przełomu XIII/XIV wieku – jest w tej chwili zły. Kościół jednym z najstarszych obiektów sakralnych na Pomorzu i ma dla nas ogromną wartość także ze względu na to, co jest w środku. To m.in. barokowe organy, które przyciągają słuchaczy koncertów organowych, nagrobki rodziny Gryfitów, ambona ufundowana przez księcia pomorskiego Jana Fryderyka. Ząb czasu spowodował jednak, że budynek jest w złej kondycji. W pierwszej kolejności planujemy zająć się iglicą, aby ją zrekonstruować i umieścić na wieży oraz wzmocnieniem konstrukcyjnym obiektu – mówi Justyna Pluta, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami w Urzędzie Miejskim w Słupsku.