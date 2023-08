Jazz nad Słupią już od piątku przez cały weekend. Wszystkie koncerty są darmowe

Od 11 do 14 sierpnia 2023 r. - codziennie o godzinie 18 - na słupskich bulwarach nad Słupią przed Białym Spichlerzem odbywać sie będą koncerty w ramach festiwalu "Jazz in Sight". Na scenie pełnej energii i wyraźnego klimatu pojawią się utalentowani artyści, którzy zabiorą nas w muzyczną podróż.

"Jazz in Sight" to festiwal dla entuzjastów muzyki, którzy chcą odkryć nowe brzmienia i przełamać granice. To festiwal dla ludzi, którzy nie przywiązują się do liczb i sami określają, ile mają lat.

- Przyjdźcie i doświadczcie niezwykłej energii jazzowych dźwięków w odświeżonym stylu - zapraszają organizatorzy.

Wstęp wolny. adanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Słupsk i Marszałka Województwa Pomorskiego.

Program festiwalu