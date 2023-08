Julia Nakoneczna - 18-letnia geniuszka ze Słupska! O ludzkim mózgu wie wszystko

Julia Nakoneczna w przyszłym roku przystąpi do matury, ale już dziś drzwi wszystkich uczelni medycznych w Polsce stoją przed nią otworem. Jest pierwsza w Polsce, a czwarta na świecie w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Mózgu - International Brain Bee (IBB). Jednym słowem – geniuszka!

International Brain Bee (IBB) to konkurs neuronaukowy dla uczniów szkół średnich z całego świata. Celem Brain Bee jest zmotywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy o mózgu i zainspirowanie ich do kontynuowania kariery w neuronauce. Julii ze Słupska motywować nie trzeba. Ona kocha neurobiologię, a mózg jest jej nieodłączną fascynacją od wielu lat. W wolnym czasie śledzi nowinki na anglojęzycznych stronach w artykułach popularno-naukowych dotyczących najnowszych odkryć z dziedziny neurobiologii i neurochirurgii. Julia Nakoneczna, jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, we wrześniu rozpocznie naukę w klasie maturalnej. W dziedzinie, która ją fascynuje nie ma sobie równych w kraju. W tym roku została laureatką w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Neurobiologicznej Brain Bee 2023, gdzie przed międzynarodową komisją składającą się z wybitnych profesorów, musiała zdiagnozować pacjenta na podstawie medycznej karty naszpikowanej specjalistycznym słownictwem. Konkurs składał się z testu pisemnego i quizu ustnego, w ramach którego uczestnikom zadawane były pytania związane z różnymi tematami neuronauki, w tym anatomią mózgu, ścieżkami nerwowymi, zaburzeniami neurologicznymi i badaniami neurologicznymi. Nie był to jednak problem dla słupszczanki. Zwycięstwo dało jej możliwość udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach Świata Brain Bee w Waszyngtonie, które odbyły się w tym roku online. Udział w nich wzięli najlepsi uczniowie z 50 krajów.

- To olimpiada związana z neuronaukami, więc obejmowała cała neuroanatomię, neurofizjologię i neuropatologię, gdyż były tam także do zidentyfikowania skrawki rożnych tkanek, skrawki mózgowe. Były tez podstawy neurologii, gdyż mieliśmy do zdiagnozowania osiem przypadków klinicznych. Całość składała się z trzech części. Z części pisemnej – z testu miałam 97,7 procenta, z ośmiu przypadków klinicznych, siedem zdiagnozowałam poprawnie. Oprócz tego najlepsza nasza czternastka na świecie brała udział w sesji, która polegała na tym, że dostawaliśmy pytania od profesorów światowej sławy i mieliśmy 30 sekund na udzielenie odpowiedzi. Po udzieleniu drugiej błędnej odpowiedzi byliśmy eliminowani, aby wyłonić zwycięzcę. Pytań było 20, doszłam do 17. , osiągając czwarte miejsce na świecie – opowiada Julia. - Niezwykle wymagająca konkurencja, to była światowa czołówka i niezwykle miło było mi się spotkać z tymi ludźmi.

Skomplikowane pytania dotyczyły m.in. schorzeń takich jak choroba Parkinsona czy Alzheimera, czy też neuroprzekaźnictwa. Trudność była tym większa, iż wszyscy posługiwali się językiem angielskim. Julia ma 18 lat, jednak wiedzę z dziedziny neuroanatomii i neurofizjologii pochłania od wielu lat, jej zainteresowanie zaczęło się jednak od kardiologii.

- Już w szkole podstawowej interesowała mnie medycyna, ale początkowo bardziej kardiologia. Potem jednak neuroanatomia wydała mi się ciekawsza. Fascynują mnie zachowania człowieka, ponieważ wszystkie są efektem pracy naszego mózgu, który wciąż jest do końca niezbadany i wciąż podważane są dogmaty, które wydawały się pewne – mówi Julia. Przyszłość Julii wydaje się przesądzona. - Wiążę ją z medycyną, co do specjalizacji, to na pewno coś z neurobiologią lub neurochirurgią, rozważam też studia za granicą - mówi Julka. Plany są bardzo realne, bo indeks na medycynę już ma. Nagrodą w konkursach był m.in. indeks na Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz na neurobiologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.