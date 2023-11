Kronika tygodnia „Głosu Pomorza”. Sprawdź, co ważnego wydarzyło się w regionie słupskim

We wtorek informowaliśmy, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dwie umowy. Pierwsza z nich dotyczy przebudowy odcinka Lębork-Słupsk, druga stacji Słupsk. To ważna informacja dla regionu. Drugi tor do Lęborka umożliwi szybsze podróże i więcej połączeń, a przebudowa stacji to m.in. trzeci peron. Łączna szacunkowa wartość kolejowych inwestycji wynosi 1,85 miliarda złotych.

Mijający tydzień (4-10 listopada) obfitował w wiele ważnych wydarzeń. Rozegrano sportowe zawody i podpisano ważne umowy. Co jeszcze się działo?

Weekend (4-5 listopada)

Pierwszy listopadowy weekend upłynął pod znakiem sportowych emocji. W sobotę, 4 listopada, w Ustce odbyły się najbardziej prestiżowe zawody w kalendarzu Polskiego Związku Taekwon-Do ITF. Impreza wróciła na Pomorze po ponad 30 latach. Rywalizacja była bardzo zacięta i zróżnicowana. W Taekwon-do ITF mamy łącznie kilkanaście konkurencji indywidualnych i drużynowych.

W Słupsku też działo się dużo. W niedzielę na obiektach słupskiego SOSiRu odbył się Delfin indoor Triathlon. Rywalizowało kilkudziesięciu zawodników z całej Polski. Zawody składały się z trzech konkurencji. Pierwsza to pływanie na dystansie 500 metrów, które odbyło się na pływalni SOSiR Słupsk przy ulicy Szczecińskiej. Następnie uczestnicy przenieśli się na Halę Gryfia, gdzie zorganizowane były strefy zmian, w których zawodnicy szykowali się do kolejnych etapów wyścigu. Druga konkurencja to kolarstwo na dystansie 15 kilometrów, które odbyło się na rowerach stacjonarnych w hali Gryfia. Ostatnim etapem rywalizacji był bieg na dystansie 3 kilometrów na bieżniach mechanicznych.

Poniedziałek (6 listopada)

Zaniedbany i zapomniany dworzec kolejowy w Kępicach przejdzie prawdziwą metamorfozę. Obiekt przejdzie gruntowną modernizację i przemieni się w centrum przesiadkowe. Prace rozpoczną się już za kilka dni. 6 listopada samorząd podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. Została nim wyłoniona w przetargu firma Selfnet Marcin Daglis. Centrum przesiadkowe powstać ma w ciągu najbliższy 18 miesięcy.

Wtorek (7 listopada)

Środa (8 listopada)

Firma RWE, która planuje w usteckim porcie budowę bazy serwisowej do obsługi morskich farm wiatrowych, w porozumieniu z Fundacją MARE zainstalowała kosz PortBin do odławiania śmieci. Dzięki urządzeniu, które będzie pracować w porcie co najmniej trzy lata, plastik i inne odpady nie będą zaśmiecać basenów portowych i ujścia Słupi.

Czwartek (9 listopada)

W czwartek przed Sądem Okręgowym, w Słupsku rozpoczął się proces Katarzyny R., 40-letniej adwokat ze Słupska, oskarżonej między innymi o usiłowanie zabójstwa. Do wydarzeń, które znalazły swój finał przed sądem, doszło 5 sierpnia 2022 roku. Późnym wieczorem na ul. Lelewela w Słupsku pijana kobieta zaatakowała ostrym narzędziem dwóch mężczyzn. Mariusz K. został ranny w szyję i brzuch, Marcin K. - w pośladek. Napastniczka uciekła samochodem z miejsca zdarzenia. Jednak uderzyła autem w śmietnik i płot, po czym opuściła samochód. Policja szybko ją zatrzymała. Okazało się, że jest to słupska adwokat, obecnie 40-letnia Katarzyna R.

Piątek (10 listopada)

Były podziękowania, występy artystyczne i gromkie oklaski. Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Słupsku obchodziło w piątek 30. rocznicę powstania. Na imprezę zorganizowaną w siedzibie szkoły przy ul. Grottgera w Słupsku zaproszono władze miasta, przedstawicieli służb mundurowych, nauczycieli i uczniów. Wydarzenie rozpoczęły podziękowania skierowane do pracowników szkoły, a następnie uroczystość umiliły zebranym występy artystyczne.

