Maryśka wśród ogórków i pomidorów. Mieszkaniec Kobylnicy zatrzymany

Słupscy policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 43-latka w tym tygodniu. - Z ustaleń kryminalnych wynikało, że pod jednym z adresów w gminie Kobylnica ma się znajdować przydomowa plantacja marihuany. Podejrzenia policjantów potwierdziły się – mówi rzecznik. - W trakcie przeszukania posesji 43-latka funkcjonariusze zauważyli sporych rozmiarów szklarnię, a po wejściu do środka zobaczyli, że pomiędzy ogórkami i pomidorami rośnie kilkanaście różnej wysokości krzaków marihuany. Trzynaście ujawnionych w wyniku przeszukania sadzonek zostało zabezpieczonych jako dowód w sprawie, a 43-latek został zatrzymany i przewieziony na komendę, gdzie policjanci prowadzili z nim dalsze czynności procesowe.

Mieszkaniec gminy Kobylnica usłyszał zarzut uprawy konopi innych niż włókniste za co grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Przyznał się do zarzutu. Nie zastosowano wobec niego środków zapobiegawczych.

- Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku stale prowadzą działania, które mają za zadanie wyeliminować zjawisko posiadania, zażywania i sprzedaży środków odurzających – dodaje Jakub Bagiński. - Ustalanie i zatrzymywanie sprawców przestępstw to zadanie, które realizują podczas codziennej służby, prowadząc czynności operacyjno-rozpoznawcze i weryfikując docierające do nich informacje.