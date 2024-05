Paweł Obert: Marzy mi się gmina otwarta, ambitna i pomocna

Paweł Obert to 46-letni mieszkaniec Damnicy, jest żonaty, ma syna licealistę. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Koszalińskiej uzyskując tytuł magistra ekonomii. Uzupełnił je na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania BHP. Od 25 lat zatrudniony w damnickim przedsiębiorstwie POLTAREX na kierowniczym stanowisku. Posiada duże kompetencje samorządowe. Od 2010 roku wybierany do Rady Gminy Damnica, w minionej kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego. Z gminą Damnica związany od urodzenia, a jego rodzina korzeniami sięga pięciu pokoleń wstecz. Oprócz działalności społecznej, niezwykle ceni sobie sport. Jak często podkreśla, to właśnie sport ukształtował jego charakter, nauczył pokory i przekonał, że tylko wytrwałość i ciężka praca pozwalają osiągać sukces. Do każdego wyzwania podchodzi z determinacją i pełnym zaangażowaniem. Jest także pasjonatem rzeźbiarstwa, a jego prace powstają przy użyciu piły łańcuchowej. Efekty tej pasji, mieszkańcy Gminy Damnica mogą podziwiać w kilku miejscowościach. To m.in. przepiękne ławki, krzyż w Łojewie, czy różnorodne elementy przyrody zdobiące wiele miejsc.