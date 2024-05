Przejścia dla pieszych w Słupsku mają być bezpieczniejsze

Bezpieczniejsze mają się stać ”zebry” na ul. Hubalczyków. Jedna z nich położona jest przy skrzyżowaniu z ul. Kosynierów Gdyńskich, druga natomiast pozwala pieszym dostać się do Parku Wschodniego.

- Oba te przejścia są na długiej prostej prowadzącej do zabudowy mieszkaniowej i do szpitala. Wspólnie z policją i miejską inżynier ruchu wytypowaliśmy te lokalizacje jako te miejsca, gdzie faktycznie warto poprawić bezpieczeństwo. Pojawią się doświetlacze, dodatkowe tablice informujące o przejściu dla pieszych na fluorescencyjnym tle, a także zostaną zastosowane płytki brajlowskie przed wejściem na jezdnię – zapowiada Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. - Podobny zakres prac będzie również przy trzecim przejściu dla pieszych przy ul. Kaszubskiej – bezpośrednio przy Kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Mieliśmy kilkanaście lat temu postawiony w tym miejscu doświetlacz, on już się wyeksploatował, dlatego doznakowujemy i dodatkowo doświetlamy to przejście – wyjaśnia dyrektor ZIM.