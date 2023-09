Radni PiS ze Słupska apelują do marszałka województwa. Domagają się większego wsparcia finansowego instytucji kultury z regionu

Tadeusz Bobrowski i Jacek Szaran, radni PiS, twierdzą, że to głównie dzięki środkom rządowym udaje się w mniejszych miastach, takich jak Słupsk, realizować ważne inwestycje. Zarzucili władzom samorządu województwa pomorskiego, że przekazują zbyt małą ilość funduszy na rzecz regionu słupskiego. Nie bez powodu rajcowie dziennikarzy zaprosili przed słupski zamek, siedzibę Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, które zarządzane jest przez marszałka województwa.

- Muzeum jest jedną z wizytówek naszego miasta. Możemy zobaczyć jak wygląda zarządzanie przez marszałka tym obiektem – podrapane ściany, odpadające tynki, brak bieżących inwestycji – mówił Jacek Szaran. - To pokazuje, w jaki sposób Platforma Obywatelska może rządzić naszym krajem, jak będzie oddziaływała na region słupski. My się na to nie zgadzamy. Chcemy, aby rząd Prawa i Sprawiedliwości dalej mógł wspierać region słupski, kontynuować dobre reformy, które tutaj, w Słupsku, są realizowane od 8 lat. Rząd PiS dofinansowuje Teatr Lalki Tęcza, daje środki na bieżącą działalność, marszałek województwa pomorskiego tego nie robi, zapomina o Słupsku i o regionie słupskim. Apelujemy do marszałka, żeby przekazał więcej funduszy na region słupski, na powiat, na miasto, aby tych inwestycji mogło być więcej i jednostki kultury mogły się rozwijać – mówił radny.