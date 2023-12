Robot operacyjny Da Vinci w słupskim szpitalu gotowy do działania. Pierwsza operacja w styczniu

- Właśnie otwieramy w naszym szpitalu zupełnie nowy rozdział – operacji z wykorzystaniem robota chirurgicznego da Vinci XI. Taki robot nie zastąpi wyspecjalizowanego, doświadczonego lekarza, ale zdecydowanie usprawni jego pracę. Sprawi, że operacja dla pacjenta będzie wiązała się z mniejszymi dolegliwościami, szybszym powrotem do zdrowia, zabieg będzie dużo bardziej precyzyjny, zdecydowanie bardziej bezpieczny - mówi Andrzej Sapiński, prezes słupskiego szpitala.

Robot operacyjny Da Vinci Xi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku został oficjalnie oddany do użytku przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Słupski robot jest trzecim tego typu urządzeniem na Pomorzu. Przed słupskim szpitalem podobne roboty otrzymały dwa szpitale „marszałkowskie” - Szpital w Gdańsku na Zaspie oraz Szpital Morski im. PCK w Gdyni. Zakupione przez słupski szpital urządzenie jest podobnym, ale nie takim samym jak mają szpitale w Gdańsku i w Gdyni. Robot operacyjny w Słupsku jest nowocześniejszy, i co za tym idzie, o generację techniczną wyżej.

- Robot to urządzenie intuicyjne, początki są trudne, potrzeba wprawy. Laparoskopia to są zabiegi chirurgiczne przez dziurkę od klucza. Dzięki robotowi przez tę dziurkę wkładamy do ciała pacjenta dłonie chirurga, ale precyzyjniejsze, dokładniejsze wykluczające drżenie rąk i pozwalające na lepsze rozpoznanie pola operacyjnego. To jest technologia kosmiczna i mamy ją już w Słupsku. Powoduje też dużo mniejsze powikłania oraz uciążliwości pooperacyjne dla pacjentów – wyjaśnia dr Klim.

- Nasi lekarze już od kilku tygodni uczą się obsługi właśnie tego robota, który stoi już na naszym bloku operacyjnym. Trenują „na sucho”, poznając jego ogromne możliwości pod okiem doskonałych szkoleniowców. Wszystko po to, by już za miesiąc przeprowadzić pierwszą operację z wykorzystaniem da Vinci. Będzie to zabieg radykalnej prostektomii wykonany przez naszych urologów – mówi Anetta Barna-Feszak, wiceprezes szpitala. - W kolejnym etapie będziemy z jego pomocą wykonywać operacje chirurgiczne, ginekologiczne i otorynolaryngologiczne.

Łączny koszt urządzenia to 12 996 697,01 zł. W tej kwocie 12 198 052,05 zł to koszt robota, stołu operacyjnego, aplikacji i 30 zestawów narzędzi chirurgicznych. Kwota 397 049,91 zł zostanie przeznaczona na zakup myjni i dezynfekatora, a 401595, 03 zł to koszt sterylizatora niskotemperaturowego.

Zakup robota operacyjnego nie byłby możliwy bez wsparcia Samorządu Województwa Pomorskiego, który przeznaczył na ten cel 12 813 443,00 zł, wkład własny szpitala wyniósł 183 254,01 zł.

Zakup robota operacyjnego dla słupskiego szpitala jest bardzo ważną inwestycją, gdyż w najbliższych latach specjaliści spodziewają się wzrostu liczby nowych przypadków chorób nowotworowych. Według danych za 2019 r. rak odpowiada aż za 26,38 proc. zgonów. Z chorób nowotworowych, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, najczęściej do zgonu przyczyniały się nowotwory złośliwe: tchawicy, oskrzeli i płuc oraz jelita grubego i odbytnicy. Wśród mężczyzn za znaczny odsetek zgonów odpowiadał nowotwór złośliwy gruczołu krokowego. Do 2028 r. lekarze prognozują wzrost zachorowań na nowotwory o 4,2 proc. w stosunku do 2019 r.