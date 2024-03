Sądowa batalia kandydatów na burmistrza Bytowa. Wpis nie jest agitacją wyborczą

Według Marcina Pacyno jego kontrkandydat Piotr Wroński zasugerował, że przyjął korzyść majątkową od Ryszarda Sylki, dotychczasowego burmistrza miasta, gdy zajmował stanowisko dziennikarza. Chodzi między innymi o wpis (pisownia oryginalna): "Swoje wynagrodzenie od Pana Sylki i Pana Oszmańca, że jako dziennikarz przez ostatnie blisko 20 lat nie sprawiałeś im problemu konstruktywnie ich krytykując?"

Pacyno postanowił skierować do sądu sprawę w trybie wyborczym.

- Powodem tego działania jest moja głęboka niechęć do hejtu zarówno w życiu codziennym, jak i w sieci - wyjaśnia Pacyno. - W ubiegłym roku miałem okazję przemawiać do młodzieży na terenie gminy Miastko, gdzie organizowałem program "Stop Hejt Miastko". W ramach tego programu starałem się przekazywać wartości tolerancji i świadomości, że poniżanie i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji może prowadzić do tragicznych skutków. Niestety, nie przypuszczałem, że w naszym środowisku, wśród osób ubiegających się o zaszczytne stanowisko, znajdzie się osoba, która nie zawaha się stosować bezpodstawnych oszczerstw i insynuacji, nawet w ramach przyjaźni. Dlatego też zdecydowałem się jako pierwszy podjąć kroki prawne w celu powstrzymania tych haniebnych praktyk. Wierzę, że taka postawa nie powinna mieć miejsca w naszym społeczeństwie, zwłaszcza wśród osób pełniących ważne funkcje publiczne. Dążę do przywrócenia sprawiedliwości i zakończenia tych bezpodstawnych oszczerstw.