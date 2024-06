Zbliżają się 123. urodziny słupskiego ratusza. Z tej okazji wielka impreza i koncert Agnieszki Chylińskiej

Impreza z okazji 123. urodzin ratusza ma być huczna, radosna i rodzinna. Start zabawy już o godzinie 13, 30 czerwca na placu Zwycięstwa. Atrakcji nie zabraknie.

- Przez cały dzień od 13.00 będą dostępne stoiska gastronomiczne i handlowe, punkty z animacjami dla najmłodszych i atrakcje przygotowane w formie rodzinnego pikniku. Nie zabraknie oczywiście strefy dla dzieci z kącikiem zabaw Słupskiego Ośrodka Kultury i firmy Perla Polska, pokazami akrobatycznymi Akropasji na trampolinach i wspólnym wyginaniem ciała oraz dmuchańcami.

Tradycyjnie będzie można bezpłatnie zwiedzić z przewodnikiem Centrum Informacji Turystycznej mniej i bardziej znane zakamarki zabytkowego ratusza, a po zwiedzaniu wziąć udział w quizach i konkursach na temat, co od lat cieszy się ogromną popularnością. Goście będą mogli również m.in. wziąć udział w sesji jogi w zabytkowej sali ratuszowej, obejrzeć wystawę okolicznościową oraz podejrzeć mecz szachowy w innej zabytkowej sali ratuszowej. Na chwile wytchnienia od rozrywek i by pokrzepić się przed kolejnymi wrażeniami zapraszamy na coś na ząb do strefy gastro – informuje Urząd Miejski w Słupsku.