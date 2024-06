Przegląd prasy (18.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA”?

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości!

📢 Gry, turnieje, kostiumy i dobra zabawa. Nadchodzi GryfCon II w Słupsku Dwa dni z postaciami z anime, mang i futrzakami. Do tego gry na konsole i plansze, a także poważne prelekcje psychologiczne i o kulturze masowej. W dniach 29-30 czerwca w Słupsku odbędzie się impreza „GryfCon II. Retro edition”.

📢 Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty! Oto banknoty, które stracą ważność w 2024 roku. Może się okazać, że w portfelu posiadasz banknoty, którymi nie można płacić. Mowa tutaj o pieniądzach zniszczonych i uszkodzonych. Tracą one ważność i żaden sklep ich nie przyjmie. Sprawdź, jakie banknoty stracą ważność w 2024 roku!

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto osoby, które mogą jechać za darmo do sanatorium. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto znalazł się na liście! Oto osoby, które nie zapłacą za pobyt w sanatorium. Warunkiem jest otrzymanie skierowania od lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystawiony dokument musi zawierać szczegółowe uzasadnienie decyzji, na tej podstawie dobrany będzie odpowiedni rodzaj leczenia oraz miejsce, w którym kuracjusz będzie przebywał. Zobacz w naszej galerii, kto może skorzystać z sanatorium za darmo!

📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu. 📢 W tych zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę. Dla kogo wcześniejsze świadczenie? Sprawdź! Wcześniejsza emerytura w 2024 roku. W których zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę? Są osoby, które mogą to zrobić zdecydowanie szybciej. Zgodnie z obowiązującym polskim prawem, kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Niektórzy jednak mogą zrobić to wcześniej. Sprawdź koniecznie! Wszystkie informacje w naszej galerii!

📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Sprawdź, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz. 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Te imiona noszą najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Zakazane imiona w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 17.06.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Przedszkolu Miejskiemu nr 6 w Słupsku nadano imię Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku otrzymało swoje własne imię – „Kasztanowy Domek”. To nawiązanie do lokalizacji placówki oraz historii tego miejsca. 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź koniecznie! 📢 W Słupsku powstała olbrzymia farma fotowoltaiczna. Elektrownia już działa [zdjęcia] Na północno-zachodnich krańcach Słupska wyrosła wielka farma fotowoltaiczna. To inwestycja spółki Polenergia. Moc tej elektrowni pozwala zasilić 24 tys. gospodarstw domowych.

📢 Karambol w Tuchomiu. Stłuczka aż pięciu aut. Dwie osoby trafiły do szpitala Karambol w Tuchomiu. Stłuczka po stłuczce. W zdarzeniu brało udział pięć aut. Przyczyna: nieostrożność na drodze.

📢 Opera i musical na wynos w Bytowie. Niezwykłe wydarzenie w mieście na Kaszubach Niezwykłe wydarzenie w Bytowie. Na rynku można było posłuchać Operetki Wrocławskiej. Oczywiście publiczność dopisała. 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Gdzie dziś jest burza na Pomorzu? Kiedy będzie? Radar opadów i mapa burzowa online. Zobacz interaktywną mapę! Gdzie jest burza dziś? Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Czy dziś możemy się spodziewać burz i ulew? Czy dzisiaj będzie burza? Gdzie teraz są wyładowania atmosferyczne i grzmi? Sprawdź na interaktywnej mapie, gdzie jest burza! Umożliwia ona obserwowanie pogody w Gdańsku, na Pomorzu, w Polsce i w Europie.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 17.06.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 17.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 17.06.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 17.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 17.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Wakacje z nostalgią. Tak w młodości plażowali nasi rodzice i dziadkowie. Co się zmieniło? Zobacz stare zdjęcia z wakacji Wakacje w tej czy innej formie stale zyskują na popularności już od niemal 200 lat. Wakacje szkolne, urlopy wypoczynkowe, ferie letnie – to czas plażowego szaleństwa. Jak dawniej wyglądały wakacje na plaży, jak spędzali czas nad wodą nasi rodzice i dziadkowie? Jak się bawili, gdzie się kąpali? Co w plażowaniu Polaków zmieniło się od czasów przedwojennych, a co pozostało bez zmian? Zapraszam do galerii 30 fascynujących archiwalnych zdjęć, ukazujących, jak plażowano przed laty. 📢 Technologie 3D w Słupsku na żywo. Zbliża się dzień otwarty dla specjalistów Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na dzień otwarty w Centrum 3D, w czasie którego przedstawione zostaną korzyści dla przedsiębiorców ze stosowania różnych technologii 3D.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Od poniedziałku w Ustce obowiązuje strefa płatnego parkowania W Ustce od poniedziałku parkowanie w dni powszednie jest płatne. W sezonie w centrum miasta obowiązuje SPP. Posiadacze Usteckiej Karty Mieszkańca mogą skorzystać z ulg. Na abonament ze zniżką mogą też liczyć właściciele samochodów hybrydowych.

📢 Trefl Sopot na fali zdobył mistrzostwo Polski przed kompletem publiczności w Ergo Arenie. King Szczecin zdetronizowany Ze stanu 1-3 do stanu 4-3 wyszli w finałach koszykarze Trefla Sopot, którzy ze wsparciem swoich fanów w Ergo Arenie przeszli do historii. W niedzielę, 16 czerwca 2024 roku żółto-czarni zostali mistrzami Polski, detronizując faworyzowany zespół Kinga Szczecin. Na ten moment czekali 16 lat, kiedy to nieprzerwanie od 2004 do 2008 roku Sopot był na czele Polskiej Ligi Koszykówki. 📢 Uczniowie słupskiej „Budowlanki” ze świetnymi wynikami sportowymi Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ul. Chopina 8 we Włocławku w dniach 7-8 czerwca 2024 roku odbyły się Mistrzostwa Polski LZS w lekkiej atletyce do lat 18, 20 i 23. W rywalizacji uczestniczy ponad 900 zawodników ze 136 klubów, łącznie 1630 osobostartów, jest to bardzo duża impreza na której świetne wyniki osiągnęli uczniowie słupskiej „Budowlanki”

📢 Pożar przy ulicy Słonecznej w Słupsku. Hala z materiałami palnymi ocalała W niedzielę późnym popołudniem aż dziewięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej wyruszyło do pożaru w jednej z firm przy ulicy Słonecznej w Słupsku. Zagrożenie ekologiczne było olbrzymie. Na szczęście strażacy szybko ugasili pożar. 📢 Obwodnica Koszalina i Sianowa wreszcie otwarta [ZDJĘCIA, WIDEO] Kluczowe 5 kilometrów obwodnicy Koszalina i Sianowa zostało w sobotę wreszcie udostępnione dla kierowców. Tranzyt przez śródmieście Koszalina znika ostatecznie. 📢 Strefa Kibica w Bruskowie Wielkim i mecze Powiatowej Ligi LZS. Grały dzieci z powiatu słupskiego (zdjęcia) W niedzielę w Bruskowie Wielkim odbył się kolejny turniej rozgrywany w ramach Powiatowej Ligi LZS. Gospodarzem zawodów była drużyna GAP Bruskowo Wielkie. Oprócz sportowej rywalizacji na boiskach dzieci mogły także zobaczyć mecz Polska Holandia na EURO2024, zorganizowano także bowiem specjalną strefę kibica.

📢 Jubileusz 20-lecia istnienia Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piknik na bulwarach Dwadzieścia lat pasji i tradycji. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi jubileusz. W niedzielę, na słupskich bulwarach odbył się urodzinowy piknik. 📢 W Karżniczce biegali, chodzili i jeździli quadami dla Mateuszka [ZDJĘCIA] W sobotę, 15 czerwca, w Karżniczce spotkali się ludzie o wielkich sercach. W samo południe rozpoczął się bieg dla Mateuszka Garsteckiego, który od urodzenia jest niepełnosprawny i oczekuje na operację nóg. "Powrót do sprawności" - tak nazywała się impreza zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Karżniczka, które reprezentowali Agnieszka i Przemysław Grachelowie, Kamila Woronowicz i Szymon Rahoza. 📢 Powitanie lata z Ekonomikiem w Słupsku. Zobacz fotorelację z pikniku 16 czerwca, Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku zaprosił do swojej siedziby przy ul. Sobieskiego 3. Jak było na pikniku? Zobacz naszą fotorelację.

📢 Morska edycja Akademii Ratowniczej SAREX po raz trzeci w Łebie Trzeci rok z rzędu w Łebie zorganizowana została Akademia Ratownicza SAREX w edycji morskiej, której celem jest promocja i przybliżenie tematu szeroko pojętego ratownictwa jako składowej części bezpieczeństwa. Były pokazy, warsztaty, stoiska, prezentacje i konkursy. W wydarzeniu uczestniczyli wicewojewoda pomorski Emil Rojek i gen. dywizji Maciej Klisz, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

📢 Najdziwniejsze łazienki w Polsce. Co za pomysły! Kąpiel tylko dla odważnych Łazienka z pomysłem to chwytliwe hasło. Szczególnie w blokach, gdzie do dyspozycji mamy małe klitki trzeba sobie jakoś radzić, ale pomysły uwiecznione na zdjęciach to chyba jednak za dużo. Łóżko piętrowe nad wanną? Pralka wmurowana w ścianę? Zobaczcie sami! 📢 Słupsk i region ponad 20 lat temu. Czy poznasz wszystkie miejsca? [ZDJĘCIA] 22 lat to niedużo, ale w tym czasie nasz region mocno się zmienił. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 2002 roku.

📢 Fantastyczny koniec roku akademickiego. UUTW "Żyj kolorowo" egzamin zdał celująco Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj kolorowo" zakończył 19. rok swojej działalności. Dorośli studenci wszystkie egzaminy zdali celująco, wysłuchali świetnego wykładu o muzyce i udowodnili, że najlepiej czują się na scenie. 📢 Rajska wyspa w Dolinie Charlotty? Brama do balijskiej wioski już wita gości [ZDJĘICA, WIDEO] Niezwykła budowla powstaje na łące w Dolinie Charlotty w Strzelinku pod Słupskiem. Będzie to indonezyjska wyspa Bali w pigułce – powstanie świątynia, teatr, restauracja, sala do ekspozycji wystaw, bungalowy z basenami, a to wszystko w otoczeniu palm i kwiatów jak w Indonezji. Już 1 lipca odbędzie się wielkie show, w którym weźmie udział kilku dziesięcioro indonezyjskich artystów. 📢 Uwaga, wyciągamy karteczki! Uczniowie w końcu wiedzą co odpowiedzieć nauczycielom Zbliża się koniec roku, oceny powystawiane i wielu uczniów myśli już tylko o wakacjach. Na ponad dwa miesiące mogą zapomnieć o sprawdzianach i kartkówkach. To dobra okazja by odetchnąć i pośmiać się trochę z budzących grozę słów "wyciągamy karteczki". Zobaczcie na jakie odpowiedzi na sprawdzianach zdecydowali się najbardziej bezczelni uczniowie. Potrafilibyście tak napisać do nauczyciela?

📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 15.06.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach.

📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 15.06.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź.

📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 15.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 📢 Kobiety o tych imionach są wyjątkowo inteligentne. To prawdziwe bystrzaki. Zobacz czy jesteś na liście (zdjęcia) 15.06.2024 Inteligencja to nie tylko IQ; obejmuje szereg cech i nawyków, które przyczyniają się do ogólnych zdolności poznawczych i społecznych danej osoby. Kultywując ciekawość, adaptacyjność, otwarty umysł, myślenie krytyczne i samodyscyplinę, każdy może zwiększyć swoje zdolności intelektualne. Dodatkowo, przyjęcie nawyków takich jak nauka przez całe życie, refleksyjne myślenie, utrzymywanie zdrowego stylu życia, skuteczna komunikacja i zarządzanie czasem może jeszcze bardziej optymalizować potencjał jednostki do sukcesu.

📢 Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” świętuje jubileusz. Placówka działa już 70 lat Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w tym roku obchodzi okrągłe urodziny – słupska placówka już od 70 lat sprawuje opiekę nad osobami starszymi. Z tej okazji, zorganizowano wielki festyn.

📢 Wypadek w Sąborzu pod Słupskiem. Czteroletni chłopczyk zabrany śmigłowcem do gdańskiego szpitala W piątek w Sąborzu w gminie Damnica w powiecie słupskim na krajowej szóstce doszło do groźnego wypadku drogowego. Załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowała czteroletniego chłopczyka do szpitala w Gdańsku. 📢 Regaty na rzece Słupi. Młodzież ze słupskich liceów walczyła o Puchar Prezydenta [ZDJĘCIA] Na rzece Słupi zorganizowano I Międzyszkolne Regaty o Puchar Prezydenta Słupska. W piątek młodzież i pracownicy słupskich liceów zawalczyli o trofeum promując przy tym aktywność na świeżym powietrzu.

📢 Ostatnie pożegnanie śp. Leszka Kulińskiego. Wójt gminy Kobylnica spoczął na Starym Cmentarzu w Słupsku (zdjęcia) W piątek, 14 czerwca, odbył się pogrzeb śp. Leszka Kulińskiego. Na Starym Cmentarzu w Słupsku wójta gminy Kobylnica żegnała rodzina, przyjaciele, współpracownicy, samorządowcy i mieszkańcy. 📢 Odznaczenia dla honorowych dawców krwi ze Słupska. Ratują innym zdrowie i życie [zdjęcia] Dziś, 14 czerwca, przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. Była to okazja, aby docenić 47 dawców krwi ze Słupska i regionu. Zostali odznaczeni medalem „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadawanym przez Ministra Zdrowia. 📢 Autobus rozbił się w lesie pod Wejherowem. Służby z całego Pomorza w niecodziennej akcji Ponad 30 poszkodowanych w zderzeniu busa z autobusem miejskim pod Wejherowem. W akcję zaangażowano służby z całego powiatu wejherowskiego, a także m.in. z Pucka, Gdyni i Gdańska. Grupa K9 Wojsk Obrony Terytorialnej prowadziła też poszukiwania w okolicznych lasach. To wszystko na szczęście tylko ćwiczenia - ratownicy, strażacy, policjanci i żołnierze uczestniczyli we wspólnym szkoleniu na wypadek katastrofy w ruchu drogowym.

📢 Najładniejsze policjantki w Polsce. Oto one! Ich uroda robi wrażenie Z naszego obszernego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najładniejszych policjantek w Polsce! Zobaczcie ładniejszą stronę polskiej policji! 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 Horror rocznego dziecka. Rodzice próbowali wypędzić z niego diabła w lesie pod Gryficami Policja zatrzymała rodziców, którzy w lesie mieli próbować egzorcyzmów na swoim rocznym dziecku. Do koszmarnych scen doszło wczoraj w jednej z miejscowości pod Gryficami.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 12.06.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku. 📢 Prokurator żąda złagodzenia kar dla trzech małych świadków koronnych. Słupski proces o udział w zbrojnym gangu i zabójstwo Wojciecha N. Przed Sądem Okręgowym w Słupsku w procesie o zabójstwo dilera narkotykowego Wojciecha N. z Lęborka wygłoszono mowy końcowe. Prokurator żąda złagodzenia kar dla trzech oskarżonych, którzy poszli na współpracę z organami ścigania. Dla pozostałych – surowych wyroków. Obrońcy i oskarżeni domagają się uniewinnień lub łagodnych kar.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Powstaje kolejny odcinek drogi ekspresowej S6 między Trójmiastem a Szczecinem. Zobaczcie postępy prac W województwie pomorskim powstaje odcinek trasy S6 pomiędzy Słupskiem a Bobrownikami. Całość powstaje w ramach drogi ekspresowej S6 pomiędzy Słupskiem a Bożepolem Wielkim, która jest jedną z najważniejszych inwestycji na Pomorzu. 📢 Daniel Olbrychski, wielki aktor, wystąpi w Słupsku Daniel Olbrychski, ikona polskiego kina i teatru, wystąpi na spektaklu w Słupsku. Przedstawienie „One Man Show” odbędzie się 18 czerwca w Nowym Teatrze w Słupsku.

📢 Grand Prix Ustki w biegach. Na starcie stanęło ponad 100 biegaczy i miłośników Nordic Walking (zdjęcia) To pierwsza impreza z cyklu tegorocznych biegów oraz marszów Nordic Walking, imprezy, którą co roku organizuje ustecki Ośrodek Sportu i Rozwoju. Na starcie stanęło ponad 100 zawodników nie tylko z regionu słupskiego ale i całej Polski. 📢 65 lat Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”. Wielki festyn dla mieszkańców Z okazji swojego 65-lecia, SSM „Czyn” zaprosiła mieszkańców osiedla na festyn rodzinny. Atrakcji nie brakowało, a pogoda dopisała. Były konkursy i zabawy dla dzieci oraz wystawa archiwalnych zdjęć. 📢 Ryś upodobał sobie plażę nad Bałtykiem w miejscowości Wicie! Ryś w miejscowości Wicie (gm. Darłowo - woj. zachodniopomorskie) spacerował ponownie plażą nad Bałtykiem. Wielki kot został wypuszczony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zajmujące się odbudową populacji tych zwierząt. Prezentujemy zdjęcia, które nam wysłała pani Małgorzata Sokalska - emerytowany nauczyciel biologii.

📢 Najlepsze suchary Karola Strasburgera z Familiady. Zobacz najlepsze memy z legendarnym prowadzącym teleturniej Familiada 08.06.2024 Karol Strasburger to znany aktor i legendarny prowadzący Familiadę, który każdy odcinek popularnego teleturnieju rozpoczynał od opowiedzenia dowcipu. Od kilkunastu lat, w każde niedzielne popołudnie siadaliśmy do telewizorów aby obejrzeć kolejny odcinek teleturnieju. Każdy z nas czekał także na kolejny dowcip prowadzącego - Karola Strasburgera. Zobaczcie - oto najlepsze dowcipy Karola Strasburgera z Familiady. 📢 Słupskie Juwenalia 2024. W piątek wystąpili Blacha 2115, Tymek oraz Tede (zdjęcia) W piątek 7 czerwca ruszył pierwsze po awansie słupskiej uczelni do rangi uniwersytetu Juwenalia. Z tej okazji odbywa się szereg imprez, wydarzeń oraz koncertów. W piątek wystąpili Blacha 2115, Tymek oraz Tede. Dziś kolejne z nich. 📢 Teleopieka dla seniorów w Miastku. Pierwsze urządzenia rozdane W Miastku pierwsza grupa seniorów odebrała elektroniczne opaski systemu teleopieki. Urządzenia zostały zakupione z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

📢 W Boże Ciało ulicami Ustki przeszły setki wiernych [ZDJĘCIA] W uroczystościach Bożego Ciała w Ustce ulicami miasta przeszły trzy procesje. Najstarsza z nich – parafii pw. Najświętszego Zbawiciela - podążała tradycyjną trasą ulicami starej Ustki do czterech ołtarzy. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Dwadzieścia lat pasji i tradycji. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi jubileusz W tym roku Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi swoje okrągłe urodziny. Od 20 lat jest miejscem, w którym seniorzy mogą rozwijać swoje pasje, uczyć się i pielęgnować znajomości. 📢 Z archiwum GP24. Zawody Strong Man, koncert Ich Troje. Tym żyło miasto 20 lat temu [ZDJĘCIA] Dziś kolejna odsłona naszego fotograficznego archiwum. Tym razem mamy dla Was zdjęcia z lipca i sierpnia 2003 roku. Zobacz, jakimi wydarzeniami żyli mieszkańcy Słupska i regionu. Naprawdę dużo się działo! 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Jak Czesław Lang uratował XVIII-wieczny pałac w Poborowie (ZDJĘCIA) Zespół pałacowo-parkowy w Poborowie (gm. Trzebielino) miał szczęście, że zainteresował się nim Czesław Lang. Znany kolarz kupił go przed laty i systematycznie remontuje. Gdyby tak się nie stało, dzisiaj pewnie pałacu by nie było (tak jak w sąsiednim Cetyniu) albo podzieliłby los dawnych dworów w Trzebielinie czy Łubnie, które są w złym stanie (znajdują się w nim mieszkania). Wszystkie obiekty łączy jedno. Ich dawni właściciele to Puttkamerowie. 📢 Marsz równości w Słupsku: Spier...j szmato, bo wyciągnę bejsbola Około stu osób przeszło w piątek ulicami miasta w marszu równości. Tyle samo policjantów było zaangażowanych w zabezpieczenie parady.

