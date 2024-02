Adam Sędziński powalczy o fotel prezydenta Słupska. Doświadczenie samorządowca zdobywał w gminie Redzikowo

- Cechuje nas radość, optymizm, naturalność. Nie jesteśmy zawodowymi politykami, jesteśmy słupszczanami, kochamy to miasto. Startujemy w wyborach po to, aby miasto oddać mieszkańcom. To my, ludzie, mamy być tu najważniejsi – mówił Zbigniew Gach, jeden z działaczy Komitetu Słupsk Wspólnie.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej zwołanej w Spichlerzu Richtera, ugrupowanie zaprezentowało swojego kandydata na prezydenta Słupska. O najważniejsze stanowisko w mieście powalczy 47-letni Adam Sędziński – wieloletni sekretarz gminy Redzikowo, z wykształcenia prawnik.