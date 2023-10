Godziny oczekiwania w słupskim ratuszu. Członkowie komisji wyborczych byli wściekli i zmęczeni

- Jesteśmy tu od 7:30, żeby się rozliczyć – z workami, z protokołami. - Głosy są policzone, wszystko jest spakowane, a my czekamy jedynie na formalną obsługę. Wszystko jest tak przeciągane, że dopiero teraz zaczął się obieg dokumentów. Czekaliśmy na to cały dzień. Jak to mogło tyle trwać? Powinniśmy być przyjęci o 7:30 – powiedział nam zdruzgotany (i zmęczony) członek jednej z obwodowych komisji w Słupsku, prosząc o anonimowość.

Z przedstawicielami komisji rozmawialiśmy w poniedziałek, o godz. 18. W tym czasie, jak relacjonują, hol ratusza okupowali wściekli z irytacji i zmęczenia ludzie. Procedura przekazania podliczonych, zapakowanych kart do głosowania w Urzędzie Miejskim i protokołów miała być jedynie formalnością. Tymczasem formalności przerodziły się w całodniową wizytę w ratuszu.