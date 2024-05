Katastrofa drogowa. Czy zawinił orkan Ksawery, czy kierowca? Proces w Słupsku po 10 latach

Prokuratura Rejonowa w Człuchowie oskarża 57-letniego obecnie Zenona G. o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. - Oskarżam Zenona G. o to, że w dniu 6 grudnia 2013 roku na drodze publicznej między miejscowościami Kołdowo-Pawłówko w gminie Przechlewo nieumyślnie spowodował katastrofę w ruchu lądowym, zagrażającą życiu lub zdrowiu 37 pasażerów autobusu. W ten sposób, że nieumyślnie naruszył zasady w ruchu lądowym, nie dostosowując prędkości jazdy do panujących warunków drogowych i atmosferycznych – odczytywał akt oskarżenia prokurator Tomasz Klukowski z Prokuratury Rejonowej w Człuchowie.

Istotna jest data tego zdarzenia - 6 grudnia 2013 roku. Co działo się tego dnia w Polsce? Tego nie znajdziemy w zarzucie aktu oskarżenia. Silny i porywisty wiatr, oblodzone drogi i śnieg rejonie człuchowskim. Autobus prywatnego przewoźnika z Debrzna wyruszył w trasę. Tuż przed południem na prostym odcinku drogi na trasie między Człuchowem a Przechlewem w okolicy miejscowości Pawłówko uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca był trzeźwy. Skończyło się tragicznie. Pogoda utrudniała akcję ratunkową. Pogoda – to delikatne słowo. Nad Polską szalał orkan Ksawery.

Przed sądem Zenon G. nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Zadeklarował, że będzie odpowiadał tylko na pytania adwokata. Potwierdził to, co wyjaśniał w czasie śledztwa.

- Pamiętam, że przed miejscowością Pawłówko w pewnym momencie nagle poczułem silny powiew wiatru z mojej lewej strony. Siła tego wiatru była tak mocna, że autobus zaczął bezwładnie zjeżdżać na prawą stronę drogi. Mam wrażenie, że siła tego wiatru była tak mocna, że zdmuchnęła kierowany przeze mnie autobus na przydrożne drzewo. Ja pomimo to starałam się przeciwdziałać. Manewrowałem kołem kierownicy w przeciwną stronę, w lewą, ale autobus w żaden sposób nie reagował. Chyba coś krzyknąłem do pasażerów. Po uderzeniu straciłem przytomność – sędzia Daniel Żegunia odczytywał wyjaśnienia, które Zenon G. złożył w śledztwie.

Mimo wcześniejszych zastrzeżeń Zenon G. odpowiadał na pytania sądu.

- Miałem uderzenie w głowę i zakleszczoną nogę. Uwalniali mnie strażacy – powiedział oskarżony.