Komentarz. Zjeść ciastko i mieć ciastko. Plany przebudowy Starego Rynku w Słupsku są za mało odważne

Jedno jest pewne, wypełniona żwirkiem wielka kuweta w samym centrum Słupska, czyli Stary Rynek, musi zniknąć. Nie jest to miejsce ani ładne, ani funkcjonalne, ani – co najważniejsze w tym wypadku – miastotwórcze. Cieszmy się więc, że jest już pozwolenie na jego przebudowę. Radość jednak to połowiczna, kiedy spojrzy się na jej plany.

Historyczne rynki i ryneczki wypełnione restauracjami i kawiarenkami, z fontannami i zadbaną zielenią to jest to, czego zazdroszczę innym miastom podobnym do Słupska, jeżdżąc po Polsce. Mam przy tym świadomość, że tuż po wojnie Stary Rynek został w wyniku pożarów pozbawiony większości zabytkowych kamieniczek, a swoje do jego brzydoty dołożył PRL, stawiając tam pozbawione wdzięku budynki mieszkalne. I na osłodę chyba sytuując tam też jedną budowlę oryginalną, ciekawą architektonicznie, czyli prestiżowe w swoim czasie panoramiczne kino Milenium. Niestety, już za wolnej Polski neon Milenium zastąpiło logo Biedronki. Nikt nie poniósł konsekwencji za tę zmianę, która odebrała sercu miasta ostatnie znamiona prestiżu. Tłumaczono, że ówczesne władze w ratuszu nie miały na to żadnego wpływu, wszak zadziałały prawa, nomen omen, wolnego rynku…

Czy Stary Rynek za dwa lata, po przebudowie, stanie się prawdziwym centrum miasta? Patrząc na plany, mam wrażenie, że zabrakło odwagi. Przede wszystkim dlatego, że nie będzie to miejsce zamknięte dla ruchu samochodowego. Jedyna zapowiadana zmiana w tym zakresie to przeniesienie miejsc do parkowania z placu na zaplecze budynku Milenium/Biedronki. Zabytkowa kostka brukowa zniknie z ulicy Grodzkiej, którą nadal jeździć będą auta. Gdyby rynek zamknięto dla ruchu kołowego, byłoby przeciwnie, piękna kostka mogłaby pokryć wszystkie jezdnie. Zjeść ciastko i mieć ciastko – chyba tak kombinował ratusz, ulegając obawom restauratorów, że brak parkingów zabierze im klientów. Dla mnie ten argument jest wydumany. Słupsk to miasto kompaktowe i naprawdę przejście pieszo z parkingów usytuowanych na pobliskich ulicach nie byłoby problemem. No ale ktoś uznał inaczej. Szkoda.

Po drugie, żal, że zrezygnowano z eksponowania pod szkłem odkopanych w 2017 roku fundamentów ratusza z XIV wieku. Pewnie podniosłoby to koszty, ale też prestiż i wagę tego miejsca. Słupsk ma piękną i długą historię, niewiele, niestety, z niej się zachowało, więc każdy taki zabytek jest na wagę złota. Nie powinniśmy kryć tych wykopalisk pod brukiem.

Po trzecie, ta nieszczęsna Biedronka. Swego czasu z jej powodu śmiała się z nas cała Polska. Czy naprawdę nie ma możliwości, aby kino Milenium znów stało się miejscem służącym kulturze? Moim zdaniem chcieć to móc, a przynajmniej można by spróbować odzyskać ten budynek dla miasta. Po czwarte, nie będzie to miejsce estetyczne, jeżeli nie zmienią się siermiężne bloki na skrzyżowaniu z ul. Mostnika nieudanie przerobione lata temu na pseudokamieniczki. Bieliźniane kolorki, na jakie je pomalowano, to już brudna bielizna. Po prostu wstyd na nie patrzeć.

Cieszy mnie natomiast, że zaplanowano tam fontannę. Mam nadzieję, że ładną, bo poprzednio w tym miejscu tkwiło coś, co słupszczanie nazywali słowem, którym określa się męskie klejnoty. Mam też nadzieję, że mimo wielu wad tego projektu, z których główną, powtórzę, jest brak odwagi i rozmachu, na Starym Rynku pojawi się więcej lokali gastronomicznych i zacznie on tętnić życiem. Spokojnym i zrelaksowanym. Że przestanę zazdrościć innym miastom wielkości Słupska tego, że mają one zdrowe serca bijące równym rytmem.

