Komitet Słupsk Wspólnie przedstawił kandydatów na radnych

- Mam nadzieję, że 7 kwietnia będziemy się cieszyć z naszego wyniku – rozpoczął spotkanie Adam Sędziński, lider KWW „Słupsk Wspólnie” i jego kandydat na prezydenta Słupska. - Nazwa naszego komitetu oddaje to, co jest dla nas ważne. To nazwa, która jednoczy, wskazuje, że dobrze jest współpracować.

Adam Sędziński przypomniał program swojego komitetu, a także swój program jako kandydata na prezydenta Słupska. Podkreślał, że zarówno on, jaki kandydaci „Słupsk Wspólnie” nie są związani z żadną opcja polityczną.

- Mam bogate doświadczenie zawodowe, pracowałem w różnych zawodach, prowadziłem też własna działalność gospodarczą. Przez ostatnie 16 lat poznałem samorząd od deski do deski, znam mechanizmy funkcjonujące w samorządzie i myślę, że moja osoba jest szansą na to, że program, z którym idziemy do wyborów może być zrealizowany. Zdecydowałem się kandydować, ponieważ głęboko wierzę w to, że każdy mieszkaniec tego miasta zasługuje na więcej niż od tego miasta otrzymuje. Uważam, że Słupsk może być miejscem bardziej otwartym i przyjaznym - mówił Adam Sędziński.