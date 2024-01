Krok bliżej do historycznej inwestycji. Będzie nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kwartału Milenium

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę zobowiązującą miejskie władze do opracowania nowego planu przestrzennego dla kwartału sąsiadującego ze Starym Rynkiem. Obowiązujące zapisy (jak choćby dopuszczalna wysokość budynków) uniemożliwiają bowiem przeprowadzenie inwestycji zaplanowanej przez prywatnego inwestora – czyli budowę wielokondygnacyjnego obiektu z garażem podziemnym, hotelem i lokalami usługowymi w miejscu kina Milenium.

- Projekt uchwały dotyczy zobowiązania do przystąpienia do sporządzenia przez panią prezydent Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a więc ustalenia warunków urbanistycznych, jakie powinna spełniać inwestycja zlokalizowana w kwartale między ulicami Grodzką, Zamenhofa, Piekiełko, a Starym Rynkiem. Jak państwo radni wiedzą, pojawiła się koncepcja inwestora na realizację inwestycji w tym obszarze. Koncepcja ta wymaga głębokich analiz. Przed przystąpieniem do przygotowania tej uchwały analizę obowiązującego planu wykonaliśmy. Zapisy tego planu wyraźnie blokują większość inwestycji, która miałby być zlokalizowana w tym obszarze – zwracał się do radnych Maciej Araszkiewicz, dyrektor wydziału Polityki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Słupsku.