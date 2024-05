Mam jeszcze jedno marzenie - otwarcie Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku.

Będzie to Pani druga kadencja, więc zapewne w planie jest kontynuacja działań rozpoczętych wcześniej. Jakie ma Pani plany? Może na dokończenie działań, których nie udało się zrobić w czasie pierwszej kadencji?

Oczywiście, kontynuacja drogi, jaką obrałam w poprzedniej kadencji, i tak naprawdę przez wiele lat wstecz, od kiedy działam na rzecz mieszkańców Słupska, jest dla mnie ważnym celem, ponieważ wszyscy widzimy pozytywne efekty tych działań. Na pewno będziemy kontynuować realizację sztandarowych inwestycji, bardzo potrzebnych nam wszystkim, takich jak ring miejski, ale także budowę ulic na nowo powstających osiedlach - Grechuty, Miłosza, ale też modernizacja takich ulic jak Banach, Romera, Bitwy Warszawskiej czy Morcinka, to będą moje starania w trakcie bieżącej kadencji. Równie ważnym zadaniem będzie remont dróg osiedlowych. Chcę również koncentrować się wokół dokończenia rewitalizacji Śródmieścia. Pierwszy etap już za nami, czyli główne zadanie, jakim były Bulwary Rzeki Słupi, a teraz czas na etap drugi, a zatem sam plac Starego Rynku i realizacja Nowego Centrum MILLENIUM przez prywatnego inwestora. Przy czym równie ważne będą dla mnie działania inwestycyjne na ulicach Łukasiewicza i Mikołajskiej, a także na placu wokół Kościoła Mariackiego (własność Kościoła). Nie zapominam o rewitalizacji zapomnianej ulicy Murarskiej, jak i podejmę działania na rzecz odnowienia skweru przy Teatrze Lalki ,,Tęcza”. W ten sposób zamkniemy działania w tym obszarze miasta - między ul. Filmową a rzeką Słupią Słupsk byłby pięknie uporządkowany. I jestem pewna, że doprowadzimy nasze plany do finału. Na pewno będę się także koncentrowała wokół dwóch długo oczekiwanych inwestycji, jaką jest hala widowiskowo-sportowa, a także dom muzyki, czyli nowy obiekt dla słupskiej filharmonii. Posiadamy dokumentacje projektowe, budowlane, będziemy szukać rozwiązań na rzecz pozyskania środków finansowych, a później przystąpimy do realizacji tych projektów.