Mieszkańcy mają dosyć samochodów pod swoimi oknami. Kierowcy skracają sobie drogę przez ich podwórko

Swój problem zasygnalizowali nam mieszkańcy bloków znajdujących się przy ulicy Mostnika 12, 13 oraz Kowalskiej 2. Ich podwórko to teraz ruchliwy skrót, który upodobali sobie kierowcy. Osiedlowa droga prowadzi od ulicy Mostnika do ulicy Kowalskiej omijając zamknięte skrzyżowanie ze Starym Rynkiem. Mieszkańcy skarżą się na hałas i brak spokoju. Dochodzi też do niebezpiecznych sytuacji.

- Od momentu jak zamknęli Stary Rynek, kierowcy szybko się zorientowali, że jak pojadą pod naszymi oknami, przez nasze podwórko, to mają fajny skrót. To nie jest jeden, czy pięciu kierowców dziennie. Z naszych szacunków wychodzi, że nawet 800 kierowców dziennie tędy przejeżdża – od samego rana do wieczora. Na niejednej słupskiej ulicy jest mniejszy ruchu – ubolewa pan Daniel, mieszkaniec ulicy Mostnika.

- Przy wjeździe od strony Mostnika jest znak zakazu ruchu, który nie dotyczy mieszkańców z identyfikatorami i służb. Od strony ulicy Kowalskiej jest zakaz wjazdu, co oznacza że nie może wjechać nikt – tłumaczy.