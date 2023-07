Oznakowano drzewa na polnej drodze w kierunku Strzelina. Mieszkańcy obawiają się, że to przymiarki do wycinki

- Chciałbym poruszyć temat przygotowań do wycinki przepięknych drzew i pomników przyrody w drodze na Strzelino z przedłużenia ulicy Grunwaldzkiej. Przepiękne miejsce do spacerów wśród pół uprawnych które ma zostać wycięte i zamienione w drogę. Czy da się uratować te przepiękne, naturalne pomniki przyrody? Są już ponumerowane pod wycinkę. Jest to ogromne zbiorowisko życia ptaków ze względu na zagęszczenie, szczególnie kosów które przepięknie śpiewają nad całym osiedlem – napisał do redakcji „Głosu” mieszkaniec Słupska, prosząc o anonimowość.

Zapytaliśmy ratusz, czy oznakowanie drzew to przymiarki do wycinki. Monika Rapacewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Słupsku wyjaśnia, że ich ponumerowanie nie oznacza, że pójdą pod topór.

- Na wskazanym odcinku wykonana została inwentaryzacja dendrologiczna, będąca częścią programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska”. W tym celu wykonawca tej inwentaryzacji oznaczył drzewa liczbami. Oznaczenia drzew nie wskazują na ich wycinkę. Czynność ta została wykonana w celu sporządzenia inwentaryzacji dendrologicznej – tłumaczy. - Wielokrotnie na terenie Słupska w przeszłości były wykonywane podobne oznaczenia i działania – dodaje.

Przypomnijmy, że Miasto Słupsk wsparte zostało kwotą 78 400 000 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części miasta. Mowa o dużym kwartale między przedłużeniem ulicy Grunwaldzkiej w stronę Bierkowa i Strzelina a ulicą 3 Maja. Powstać ma tam między innymi pięciokilometrowa siatka nowych dróg i przestrzeń dla inwestorów.