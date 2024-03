Krystyna Danilecka-Wojewódzka: Znam rytm życia Słupska, jego potrzeby i możliwości, dlatego chcę kontynuować rozpoczętą pracę

Jestem słupszczanką, polonistką i ekonomistką, od ponad 5 lat prezydentką Miasta Słupska. Zawsze bezpartyjna, ceniąca niezależność poglądów. Od lat aktywna zawodowo-jako nauczycielka i dyrektorka w I LO, radna 5 kadencji, przedsiębiorczyni, wiceprezydentka Słupska u boku Roberta Biedronia.

Minione 5 lat pracy to ponad 150 inwestycji miejskich i spółek komunalnych za ok. miliard zł. W tym czasie, razem z moimi współpracownikami, zbudowaliśmy ponad 120 mieszkań komunalnych, odnowiliśmy kilkadziesiąt kamienic, powstały Bulwary nad Słupią, siedziba Nowego Teatru i Dworca Autobusowego, około 30 km nowych jezdni i 140 m² wyremontowanych chodników. Stworzyliśmy dodatkowe 112 miejsc w żłobkach i 250 w przedszkolach. Miniona kadencja to intensywne zazielenianie miasta: nasadzono 1200 drzew, 64000 krzewów, 133000 krzewinek i bylin, 10 hektarów nowych i 30 hektarów odnowionych terenów zielonych oraz pierwsze od 50 lat powiększenie Słupska o 9 km kwadratowych.