Kronika tygodnia „Głosu Pomorza”. Sprawdź, co ważnego wydarzyło się w regionie słupskim!

Mijający tydzień (23-29 września) obfitował w wiele ważnych wydarzeń. Z wielką pompą otwarto nowy dworzec w Słupsku, pomorskie zabytki otrzymały kolejne wsparcie finansowe, a na stadionie w Ustce mogą już odbywać się wydarzenia sportowe w randze mistrzostw ogólnopolskich. Co jeszcze się działo?

Weekend (23-24 września) Z wielką pompą otwarto w sobotę, 23 września, węzeł transportowy w Słupsku. Nowy dworzec to jedenaście stanowisk odjazdowych dla autobusów, komunikacji regionalnej i krajowej, osobny peron dla wysiadających, 122 miejsc postojowych dla samochodów - w tym dla osób niepełnosprawnych i taksówek, pojemny parking rowerowy oraz poczekalnia wyposażona w system informacji pasażerskiej. Uzupełnieniem tej inwestycji jest tunel pod torami, który połączył osiedle Zatorze z Śródmieściem, wybudowany przez PKP PLK.

Grupa kibiców ze Stargardu (woj. zachodniopomorskie) przyjechała kibicować swojej koszykarskiej drużynie PGE Spójnia Stargard, która grała mecz z Grupą Sierleccy Czarni Słupsk. W hali Gryfia było spokojnie, nie doszło do żadnych incydentów. W piątek po meczu, w pobliżu dworca kolejowego miało dojść do pobicia kibiców ze Stargardu. Policja potwierdza, że przyjęła zgłoszenie, ale gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, nie było ani poszkodowanych, ani świadków. W środę rano (27.09) słupska policja zatrzymała czterech mężczyzn, którzy mieli zaatakować kibiców Spójni Stargard. Napastnicy to nastolatkowie w wieku 16-17 lat.

Poniedziałek (25 września)

W Ustce przy Nabrzeżu Władysławowskim zacumowała jednostka CTV Hydrocat 55 - jeden z pierwszych na świecie dwupaliwowych statków, służących do transportu w porcie i na obszarze morskich farm wiatrowych. Zaprezentowały go firmy RWE i FRS Windcat Polska. To jednostka dwupaliwowa, zasilana paliwem MDO, czyli olejem żeglugowym, która może być także napędzana wodorem, co pozwala znacząco obniżyć emisję dwutlenku węgla.

Wtorek (26 września) We wtorek ogłoszono wyniki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Do Słupska, powiatu słupskiego, lęborskiego i bytowskiego trafi ponad 19 mln złotych. Środki, które otrzymają pomorskie samorządy przeznaczone zostaną na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Tym samym odrestaurowane będą obiekty, które mieszkańcom służą do dziś. W zabytkowych obiektach mieszczą się bowiem szkoły, muzea, czy inne instytucje kultury. Dzięki Programowi Odbudowy Zabytków mają zostać uchronione przed degradacją i niszczeniem.

Środa (27 września)

W środę informowaliśmy, że do końca września rozpoczną się prace przy budowie nowego dworca PKP w Słupsku. W połowie września PKP SA podpisało umowę z firmą Budimex S.A., która będzie wykonawcą robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnego i budowie nowego dworca w Słupsku. Wartość kontraktu to nieco ponad 55,5 mln złotych brutto.

Czwartek (28 września) 92 uczniów ze Słupska i powiatu słupskiego otrzymało stypendia marszałka województwa pomorskiego. Młodzież z regionu wyróżniono na uroczystej gali w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Stypendia uczniowie otrzymali za zwycięstwa w konkursach, udział w olimpiadach i wysoką średnią ocen.

Piątek (29 września) W piątek stadion lekkoatletyczny w Ustce otrzymał świadectwo kategoryzacyjne Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Mogą tu się odbywać wydarzenia sportowe w randze ogólnopolskich mistrzostw. Z nowego obiektu cieszy się cały region. Młodzież już go opanowała, wypróbowała bieżnie, rzutnie, płotki i skocznie.

