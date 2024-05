Magdalena Majewska: Marzeniem i celem jest stworzenie dobrej oferty transportu publicznego

Rozmowa z Magdaleną Majewską, burmistrz Kępic.

Jaki jest Pani główny cel do zrealizowania w trwającej kadencji? Głównym celem jest poprawa warunków komunikacji zbiorowej, chcemy by mieszkańcy nawet najdalej położonych miejscowości transportem publicznym mogli bez problemu dojechać do Kępic, a dalej do Słupska, Miastka, Gdańska. Niezbędna będzie tu pomoc Marszałka Województwa Pomorskiego, bo to Marszałek odpowiada za przewozy regionalne. A do realizacji jakże ważnego dla mieszkańców naszej Gminy przedsięwzięcia potrzeba nam więcej pociągów do Słupska, Ustki i Szczecinka, mamy wyremontowaną linię kolejową 405 i powinna być lepiej wykorzystana. Niestety, nasze interwencje, protesty mieszkańców nie przyniosły do tej pory oczekiwanych rezultatów. Liczymy, że w nowej kadencji Zarząd Województwa Pomorskiego zauważy potrzebę wprowadzenia większej liczby połączeń i w miarę możliwości bardziej komfortowych warunków. Teraz pociągi często się spóźniają, przez dach przecieka woda do wewnątrz, czuć spaliny w środku, a dodatkowo w godzinach szczytu nie wszyscy pasażerowie mogą wejść do wagonu, bo nie ma miejsca. Obecnych sześć par pociągów zdecydowanie nie zaspokaja potrzeb mieszkańców.

Ze swojej strony przejęliśmy i wyremontowaliśmy już dworzec kolejowy w Korzybiu, na którym funkcjonuje wygodna poczekalnia. W przyszłym roku zakończymy remont dworca w Kępicach, wspólnie z Powiatem Słupskim budujemy chodnik do dworca w Biesowicach, wyremontowaliśmy drogę do dworca w Ciecholubiu. W ramach Funduszy dla Pomorza złożyliśmy wniosek na budowę zatoczek, przystanków i parkingów w Kępicach. W przyszłości planujemy również dowozić naszych mieszkańców do przystanków kolejowo-autobusowych. W ten sposób z nawet najdalej oddalonych miejscowości naszej Gminy w około godzinę będzie można dojechać do Słupska. Potrzeba tylko dobrej woli Samorządu Województwa. Do realizacji jakich inwestycji będzie Pani dążyć?

Na początku na pewno tych, które mamy już zaplanowane, a w części złożone wnioski, czyli rozbudowa inteligentnego systemu segregacji i odbioru odpadów, dokończenie budowy mieszkań dla 48 rodzin, drugi etap przebudowy świetlicy wiejskiej w Warcinie, termomodernizacja świetlicy w Podgórach, remont dróg i chodników, budowa kolumbarium, przebudowa centrum Kępic. Wymienimy również część lamp oświetlenia ulicznego należących do Gminy, w ogromnej części zadanie to zrealizowaliśmy w latach ubiegłych i widzimy efekty. Dużym zamierzeniem w obecnej kadencji będzie modernizacja kotłowni komunalnej opalanej biomasą. Nie zapominając o najmłodszych mieszkańcach naszej Gminy, planujemy kolejne inwestycje dla seniorów. W Kępicach działa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, transport zamawiany, usługi sąsiedzkie i wiele innych, ale widzimy coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi.

Czy są w gminie obszary życia, które należałoby poprawić w ciągu najbliższych pięciu lat? Stałej interwencji i napraw wymagają drogi, głównie chodzi o wojewódzkie i powiatowe, ale również drogi leśne, którym mieszkańcy dojeżdżają do swoich gospodarstw i jest to dla nich jedyny dojazd. Na pewno jest potrzeba budowy chodników przy drogach wojewódzkich, ale również ścieżek rowerowych pomiędzy miejscowościami. Mieszkańcy sołectw położonych przy drogach wojewódzkich stale wnioskują o systemy zwiększające bezpieczeństwo i ograniczające prędkość. Czy jest jakieś marzenie, które jako samorządowiec chciałaby Pani spełnić? Jesteśmy Gminą położoną z dala od większych miast, z dala od dróg krajowych i bardzo zalesioną, dlatego trudno o pozyskanie inwestycji związanych z tworzeniem dobrze płatnych miejsc pracy. Oczywiście rozwijamy usługi turystyczne, ale to nie wystarczy. Marzeniem i celem jest stworzenie dobrej oferty transportu publicznego. Pociągiem w 28 minut dojedziemy z Kępic do Słupska, a w dużych miastach często podróż z domu do pracy trwa o wiele dłużej. Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Niedawno odwiedził nas okazjonalny pociąg Kuter z Poznania do Ustki, okazuje się, że możemy mieć bezpośrednie połączenie z Ustką i Poznaniem. Mocno wierzę, że polityka państwa i samorządu regionalnego będzie szła w kierunku rozwoju kolejowego transportu publicznego. Mieszkańcy potrzebują wygodnego dojazdu do pracy, szkoły, na studia, ale również do lekarzy specjalistów. Chcemy mieć dobry dojazd do Aquaparku w Słupsku, także do teatru czy kina. Magdalena Majewska burmistrzem Kępic jest od 2010 roku. Absolwentka politologii, którą ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i ekonomii Politechniki Koszalińskiej. Ukończyła również podyplomowe studia Prawo Administracyjne i Samorządowe na Uniwersytecie Szczecińskim i Szkołę Liderów Samorządowych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Od urodzenia związana z Gminą Kępice. Mąż Sławomir, córka Małgorzata i syn Maksymilian.

Wideo Wybory na Litwie - Miażdżące zwycięstwo obecnego prezydenta