Adam Treder: kandyduję, bo Słupsk to moje miasto i jest tu dużo spraw do załatwienia

Adam Treder, kandydat na prezydenta Słupska z ramienia PiS:

- 7 kwietnia 2024 roku będziemy podejmowali decyzję, wybierając nowego Prezydenta Słupska oraz przedstawicieli do Rady Miejskiej. To od nas zależy, komu powierzymy zarządzanie Miastem i zadbanie o pomyślność mieszkańców naszego grodu nad Słupią. Słupsk to moje miasto. Tu się urodziłem, tu mieszkam, tu pracuję, tu poznałem swoją żonę, założyłem rodzinę. Dlatego kandyduję na urząd Prezydenta Słupska. Jako radny Rady Miejskiej w Słupsku spotykam się z mieszkańcami oraz przedstawicielami różnych grup społecznych naszego miasta. Te spotkania były i są dla mnie cennym doświadczeniem. Rozmawiamy dużo o bardzo ważnych sprawach dla Słupska, o nierozwiązanych w mieście problemach od kilku kadencji, nadziejach związanych z poprawą życia w naszym mieście. Dużą część z tych propozycji udało się już zrealizować w obecnej kadencji Rady Miejskiej, dzięki zaangażowaniu radnych Klubu PiS i Posła Ziemi Słupskiej w powstanie specjalnego Rządowego Programu Na Rzecz Rozwoju Ziemi Słupskiej. Dobry Czas Dla Słupska wynikający ze realizowanych przez ostatnie 5 lat wielu projektów inwestycyjnych, nadal odkrywa przede mną nową perspektywę w zakresie zabiegania o szybszy rozwój Słupska jako miasta i mieszkańców naszego miasta jako lokalnej społeczności. Moje główne priorytety jako Prezydenta Słupska to m.in.: rozwój gospodarczy, darmowa komunikacja zbiorowa dla słupskiej młodzieży szkolnej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i okolic przejść dla pieszych, wspieranie osób niepełnosprawnych i seniorów, wsparcie słupskiego sportu, rozwój infrastruktury rowerowej, „Festiwal Słupski”, itp. Słupsk potrzebuje działań wzmacniających swoich mieszkańców i przedsiębiorców, o czy mówię na swoim profilu fb: Adam Treder na Prezydenta Słupska oraz stronie www.adamtreder.pl. Wiem, jakich zmian należy dokonać w naszym mieście, o co będę zabiegać jako przyszły prezydent Słupska. Jeśli obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem i powierzycie mi pełnienie zaszczytnej funkcji prezydenta miasta Słupska, zapewniam, że będę aktywnie i energicznie pracował dla rozwoju naszego miasta. Proszę zatem o Państwa głos 7 kwietnia.

Adam Treder, lat 49, z wykształcenia i zawodu ekonomista, przedsiębiorca, posiadający ponaddwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego. Obecnie prezes zarządu EOWE sp. z o.o w Słupsku.