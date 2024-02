Miasto powinno kupić kino Milenium - tak uważa Adam Sędziński, kandydat na prezydenta Słupska

O dużej inwestycji w centrum miasta mówi się od trzech miesięcy, kiedy prywatny inwestor przedstawił wizualizację planowanej tam inwestycji. Przypomnijmy, słupski przedsiębiorca Sławomir Gojdź, właściciel m.in. firmy Paula Fish, na terenie pomiędzy płytą Starego Rynku a ul. Piekiełko, gdzie znajduje się obecnie budynek po kinie Milenium, planuje wybudować kompleks kilkukondygnacyjnych budynków, w których znajdzie się miejsce na restauracje, hotel, biura, sklepy, a nawet muzeum. Na podziemnej kondygnacji zaplanowano natomiast utworzenie ogólnodostępnego parkingu dla stu aut. Inwestycja ma kosztować około 150 mln złotych.

Miasto Słupsk rozpoczęło już przebudowę placu Starego Rynku. Pomysł nie wszystkim się podoba.

- Sprawa sprzedaży kina Milenium mogła potoczyć się inaczej. W pierwszym kroku, 14 lutego, miasto otrzymało warunkową umowę sprzedaży – pomiędzy dwoma prywatnymi inwestorami. Ale zgodnie z literą prawa – ponieważ znajdujemy się w specjalnej strefie rewitalizacji – władze miasta mogą skorzystać z prawa pierwokupu. Jest na to czas do 30 dni od podpisania umowy. Do 15 marca miasto może skorzystać z tego uprawnienia – mówi Adam Sędziński, kandydat na prezydenta Słupska Z KW Słupsk Wspólnie.