Nowy Teatr w Słupsku wybrał finalistów konkursu na napisanie sztuki. Zobacz, kto stworzy dramat

Jury konkursu na treatment sztuki teatralnej inspirowanej postacią Triny Papisten w składzie: Sylwia Chutnik, (pisarka, przewodnicząca Jury), Michał Witkowski (pisarz), Anna Jazgarska (publicystka, krytyczka teatralna), Iwo Vedral (reżyser teatralny) oraz Dominik Nowak (dyrektor Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku) po przeczytaniu 119 zgłoszonych utworów postanowiło zakwalifikować do II etapu konkursu prace:

• „Hexenprozesse” autorstwa Aleksandry Zielińskiej (pisarka),

• „Portret kobiety z barankiem” autorstwa Weroniki Marii Kuśmider (reżyserka teatralna) i Adriana Szafrańskiego (dramatopisarz i scenarzysta filmowy,

• „Trina. Niech nie gaśnie nigdy” autorstwa Mariusza Gołosza (dramaturg Teatru Guliwer w Warszawie),

Tekst „Hexenprozesse” to współczesne spojrzenie na symbol wiedźmy w kulturze i to, jak ewoluował on przez lata, szczególnie w kontekście zmian praw kobiet w Polsce. Autorka odnosi się do postaci Triny Papistan jako symbolu wolności i wyzwolenia, kobiety, która chce żyć według własnych zasad i zostaje za to ukarana w najbardziej okrutny sposób. Scenariusz utrzymany jest w absurdalno-śmiesznym klimacie, wyróżnia się oryginalnym językiem i sposobem prowadzenia narracji.