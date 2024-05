Prasówka 23.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najnowsza lista leków wycofanych z aptek. Masz takie leki w domu? Nie wolno ich zażywać !!! 23.05.2024”?

📢 Oto najnowsza lista leków wycofanych z aptek. Masz takie leki w domu? Nie wolno ich zażywać !!! 23.05.2024 Oto najnowsza lista leków które Główny Inspektorat Farmaceutyczny nakazał w trybie pilnym wycofać z obrotu we wszystkich aptekach w Polsce. Używasz tych tabletek, syropów, pigułek czy zastrzyków? Sprawdź i jak najszybciej zwróć je do apteki. Tych leków i wyrobów farmaceutycznych nie wolno zażywać. Zobacz listę leków wycofanych przez GIF.

📢 Oto alimenciarze ze Słupska i Pomorza. Nie płacą na dzieci i ukrywają się przed policją. Poznajesz kogoś? 23.05.2024 Pomorska policja publikuje zdjęcia osób, które notorycznie uchylają się od obowiązku opłacania alimentów na swoje dzieci. Osoby te podlegają karze. Widziałeś kogoś z nich lub znasz ich miejsce pobytu? Daj znać policji dzwoniąc na numer 112 lub 997. Zobacz listę osób, które nie płacą alimentów na swoje dzieci.

📢 Najlepsze suchary Karola Strasburgera z Familiady. Zobacz najlepsze memy z legendarnym prowadzącym teleturniej Familiada (ZDJĘCIA) 23.05.202 Karol Strasburger to znany aktor i legendarny prowadzący Familiadę, który każdy odcinek popularnego teleturnieju rozpoczynał od opowiedzenia dowcipu. Od kilkunastu lat, w każde niedzielne popołudnie siadaliśmy do telewizorów aby obejrzeć kolejny odcinek teleturnieju. Każdy z nas czekał także na kolejny dowcip prowadzącego - Karola Strasburgera. Zobaczcie - oto najlepsze dowcipy Karola Strasburgera z Familiady.

Prasówka 23.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze memy o rowerzystach. Śmieją się z nich kierowcy, a oni śmieją się z pieszych (NOWE MEMY) 23.05.2024 Rowerzyści - jedni ich uwielbiają - inni nienawidzą. Jazda na rowerze jest jedną z ulubionych form relaksu dla tysięcy Polaków. Często jednak na drogach i ścieżkach dochodzi do spięć i niemalże mitycznych konfliktów pomiędzy rowerzystami a pieszymi ale także i kierowcami samochodów. Jak wiadomo Internet to idealne miejsce do tego aby toczyć odwieczne konflikty tak więc Internauci tworzą na pęczki przezabawne memy dotyczące jazdy na rowerze, rowerzystów i toczonych sporów. Zobaczcie NOWE, najlepsze i najśmieszniejsze memy o rowerzystach.

📢 Memy o kotach. Jesteś miłośnikiem kotów? Wesołe, słodkie i kochane. Czasem śmieszne i wzruszające. Zobacz memy z kotami 23.05.2024 Najśmieszniejsze obrazki z kotami w roli głównej. Jesteś miłośnikiem kotów? Te sytuacje znasz na własnej skórze. Zobacz najweselsze obrazki w sieci z kotami w roli głównej. Wchodzą do szafy, śpią w dziwnych miejscach, domagają się drapania po brzuchu i pieszczot. Kocie życie to jedno wielkie pasmo przyjemności. Zobacz wesołe memy z kotami. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 23.05.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Zobaczcie koniecznie, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz.

📢 Oto osoby, które mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa.

📢 Chiński horoskop finansowy. Te osoby mogą liczyć na duże pieniądze. Do nich może uśmiechnąć się szczęście! Chiński horoskop podobnie jak zodiakalny składa się z dwunastu znaków. Przypasowanie do konkretnego znaku dokonuje się na podstawie roku urodzenia. Horoskop ten, cieszy się coraz większą popularnością, również w Polsce. Rok 2024 jest rokiem Drewnianego Smoka. Sprawdź, komu według przepowiedni wróży się szansę na duże pieniądze. 📢 Tych pracowników nie można zwolnić z pracy. Oto osoby, które są chronione przez prawo Tych osób nie można zwolnić z pracy. We wrześniu zmieniły się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź koniecznie!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź koniecznie! 📢 Salwą ognia! Goździki i langusty w akcji na poligonie drawskim [ZDJĘCIA] Żołnierze 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej ćwiczą intensywnie na terenie Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko. Trwa ćwiczenie Ryś-24. 📢 W Ustce trwają poszukiwania surfera. Służby zaalarmował operator drona. Do akcji SAR przyłączył się śmigłowiec Ratownicy SAR na Bałtyku w okolicy plaży zachodniej w Ustce szukają surfera, który miał problemy z utrzymaniem się na wodzie. Zauważył to operator drona. Do akcji ratowników morskich z Ustki przyłączył się śmigłowiec Marynarki Wojennej RP.

📢 Sypie się kościół filialny w Strzelinie. Parafia szuka wykonawcy prac modernizacyjnych Zabytkowy kościół w Strzelinie (gmina Redzikowo) czeka na generalny remont. Świątynię zamknięto dla wiernych ze względu na zły stan budynku. Parafia szuka firmy, która podejmie się prac modernizacyjnych. 📢 Biesowice mają najciekawszy plac zabaw w Polsce. Sołecka inicjatywa z gminy Kępice wyróżniona Rozstrzygnięto ogólnopolski etap konkursu sołeckiego, w którym nagrodę zgarnęło sołectwo Biesowice. Organizatorzy docenili pomysł na strażacki plac zabaw.

📢 Trwają prace przy budowie drogi S6 między Słupskiem a Koszalinem. Jak wyglądają postępy? (zdjęcia) Trwają prace związane z budową drogi S6 na odcinku między Słupskiem a Koszalinem. Gdańska Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała zdjęcia lotnicze z postępów prac jakie można dostrzec na placu budowy drogi. Trwają prace, powstają wykopy. Najnowsze zdjęcia z lotu ptaka robią wrażenie!

📢 Pokaz musztry i defilada. Obchody Dnia Kadeta w Liceum Ogólnokształcącym w Redzikowie [ZDJĘCIA] 21 maja szkoły mundurowe w całej Polsce obchodziły Dzień Kadeta. Uroczystości zorganizowano również w Liceum Ogólnokształcącym w Redzikowie. Podczas ceremonii licealiści zaprezentowali swoje umiejętności w pokazie musztry paradnej, a ósmoklasiści zapoznali się z ofertą edukacyjną placówki. 📢 Radni zgodzili się na wyższe o 600 zł brutto wynagrodzenie prezydent Słupska 20 640 zł będzie zarabiała Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydentka Słupska. To o 600 zł więcej niż zarabiała w poprzedniej kadencji. Takie wynagrodzenie uchwalili miejscy radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Słupsku. Tylko jedna osoba była przeciwna podwyżce. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Wielkimi krokami zbliża się Marsz dla Życia i Rodziny w Słupsku W Dzień Matki, czyli 26 maja (niedziela), ulicami miasta przejdzie XIV Słupski Marsz dla Życia i Rodziny.

📢 Korki na ul. Garncarskiej w Słupsku potrwają dwa dni. Trwają roboty Wodociągów Już w godzinach porannych ulica Garncarska w Słupsku była zakorkowana. To przez prace, które wykonuje firma Wodociągi Słupsk. Wyłączono oba pasy ruchu w kierunku ulicy Gdańskiej, a na przeciwległych pasach zorganizowano ruch dwukierunkowy. Dobra informacja dla kierowców jest taka, że prace potrwają tylko dwa dni. 📢 Wakacje z wojskiem. Można zarobić 6 tys. zł! Ogromne zainteresowanie maturzystów i maturzystek Wojsko Polskie zaprasza młodych ochotników do spędzenia części swoich wakacji na dobrowolnym, darmowym i ochotniczym szkoleniu wojskowym pod hasłem „Wakacje z wojskiem”. Zaplanowano trzy turnusy szkoleń w całej Polsce. Pierwszy startuje już 10 czerwca. Można wybrać dowolne miejsce i termin. Za 27 dni szkolenia każdy otrzyma 6 tys. zł. Zainteresowanie jest ogromne, zwłaszcza wśród dziewcząt!

📢 Sukces słupszczanina z MMAtaleo Słupsk Sporty walki w naszym mieście rosną w siłę. Łukasz Kulpa pokazał klasę na gali w Szczecinie. 📢 Kiedy alkoholu zabrakło, skradli go z garażu. Przy okazji zabrali rower Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska, którzy są podejrzani o kradzież z włamaniem do garażu ich znajomego. Wynieśli stamtąd czteropaki z piwem i rower górski. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Te osoby mogą stracić 800+. UWAGA, sprawdź czy stracisz dodatek na dziecko. Nadchodzą ważne terminy 22.05.2024 Dla beneficjentów programu Rodzina 800plus nadchodzi bardzo ważny termin. Już niebawem upływa termin składania wniosków o przedłużenie wypłat comiesięcznej kwoty 800 zł na każde dziecko w rodzinie. Ustawa o programie Rodzina 800 plus mówi wprost - jeśli nie dopełnimy formalności możemy stracić prawo do otrzymywania co miesięcznej wpłaty 800 zł na dziecko. Co zrobić aby nie stracić świadczenia? Kto dostanie a komu może zostać odebrane 800 plus?

📢 Nieznane i unikalne zdjęcia powojennego Słupska [galeria] Widoki z powojennego Słupska to nadal spory rarytas nie tylko dla historyków i regionalistów, ale dla każdego miłośnika dziejów miasta. Dotarliśmy do zbiorów Instytutu Zachodniego w Poznaniu, w którym zgromadzone są nieznane zdjęcia Słupska z pierwszych powojennych lat.

📢 Tragiczny pożar w Tczewskich Łąkach. Dwie osoby nie żyją Dzisiaj (22.05.2024 r.) około godziny czwartej rano doszło do pożaru domu i budynku warsztatowego w Tczewskich Łąkach (gm. Tczew). Niestety dwie osoby nie żyją. 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 22.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Kleszcze atakują na Pomorzu! Jest ich coraz więcej Inwazja kleszczy rozpoczęła się na dobre. Coraz więcej mieszkańców Pomorza cierpi na boreliozę. Wielu z nich nawet nie było w lesie. Do tej pory na Pomorzu zachorowało już ponad 200 osób. 📢 Kultowe zakątki starego Słupska na unikatowych zdjęciach. Poznasz, gdzie zrobiono te fotografie? Zapraszamy do unikatowej podróży w czasie do najbardziej kultowych miejsc w Słupsku. Rozpoznacie, gdzie wykonane te fotografie? Niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne mniej a zmiany, które miały tam miejsce na przestrzeni lat mogą sprawić, że odgadnięcie ich lokalizacji może być niemałym problemem. Zobaczcie kultowe miejsca w Słupsku na unikatowych, historycznych zdjęciach. 📢 Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego w nowej kadencji W poniedziałek odbyło się pierwsze w nowej kadencji samorządowej posiedzenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego. Wybrano nowe władze i skład komisji.

📢 Będzie nowy sekretarz miasta Gdyni. Zostanie nim Łukasz Kobus. „Bardzo się cieszę, że będę mógł pracować dla Gdyni” Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek poinformowała, że od czerwca w Urzędzie Miasta Gdyni pracę rozpocznie nowy sekretarz. Jak dowiedział się „Dziennik Bałtycki”, zostanie nim Łukasz Kobus, dotychczasowy sekretarz miasta Słupska. 📢 Dni Kobylnicy. Święto, które łączy pokolenia! Już w ten weekend W sobotę, 25 maja, Wójt Gminy Kobylnica zaprasza na plenerowe obchody święta gminy - Dni Kobylnicy. To wyjątkowe plenerowe wydarzenie, które od lat przyciąga nie tylko mieszkańców gminy, ale także gości z całego regionu, oferując mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie co jeść, czego posłuchać i na co popatrzeć. Odbędzie się m.in. turniej sołectw i spływ kajakowy. Wstęp na wszystkie atrakcje jest wolny! 📢 Tylko u nas. Historia kina Milenium w Słupsku (UNIKATOWE ZDJĘCIA) Początek i koniec tego największego przybytku dziesiątej muzy w Słupsku paradoksalnie łączy „Zerwany most” - film Jerzego Passendorfera, zagrany jako pierwszy i ostatni w 47-letnich dziejach kina „Milenium”.

📢 Operacja Czysta Rzeka w najbliższą sobotę. Przyłącz się i posprzątaj rzekę Słupię W sobotę, 25 maja, każdy może się przyłączyć do akcji Operacja Czysta Rzeka. Zbiórka chętnych o godz. 10.00 na terenie Parku Kultury, Sportu i Rekreacji przy przystani kajakowej. W planach jest wysprzątanie trzykilometrowego odcinka rzeki Słupi. Na zakończenie zaplanowano ognisko.

📢 Piwne pamiątki sprzed lat. Historia słupskiego warzelnictwa piwa [zdjęcia] Słupskie browarnictwo to już przeszłość. Tymczasem jeszcze na początku XX wieku w mieście działało osiem browarów. Po niektórych pozostały jeszcze budynki, po innych są różnorodne pamiątki. Jaka jest historia słupskiego warzelnictwa piwa? 📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na koloryzowanych zdjęciach Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. 📢 Przejścia dla pieszych w Słupsku mają być bezpieczniejsze Na słupskich ulicach ma być bezpieczniej. Miasto otrzymało dofinansowanie na modernizację czterech przejść dla pieszych. Powstanie też jedno nowe, w ciągu alei 3 Maja.

📢 Książulo w Słupsku. Muala? Znany miłośnik kebabów i jutuber sprawdzał, co jadają słupszczanie Książulo to znany polski jutuber, miłośnik kebabów i fast foodów. Od kilku dni publikuje filmy z trasy, którą przemierza camperem wraz z dwoma przyjaciółmi nagrywając filmy na temat barów, fast foodów i restauracji w których sprawdzają jakoś potraw. Wczoraj (20.05.2024) jeden ze słupskich lokali pochwalił się na swoich kanałach w social mediach wizytą Książula i Wojka w swoim lokalu. Czy padło sakramentalne MUALA? Tego dowiemy się po emisji odcinka ze Słupska.

📢 Zmiana organizacji ruchu na ul. Garncarskiej w Słupsku. Szykują się jeszcze dłuższe korki w godzinach szczytu Przez dwa dni - środa i czwartek (22-23 maja) - będzie zmieniona organizacja ruchu na ul. Garncarskiej w Słupsku. W związku z pracami prowadzonymi przez Wodociągi Słupsk będą obowiązywać przewężenia. Ruch będzie odbywał się w obie strony, ale tylko jednym pasem jezdni.

📢 Tymczasowa organizacja ruchu w Słupsku zdaje egzamin? Ratusz zadowolony z zaproponowanych zmian dla kierowców Wprowadzona po zamknięciu wiaduktu na ul. Szczecińskiej tymczasowa organizacja ruchu wymusiła mnóstwo utrudnień dla kierowców. Zdaniem miasta, zaproponowane zmiany sprawdziły się i zostały zaakceptowane przez mieszkańców. 📢 Ćwiczenia na poligonie i zawody. Rywalizowali żołnierze z całego Pomorza (zdjęcia) Opatrywanie ran, ewakuacja rannego z pola walki, rozwijanie liny z wyciągarki zestawu niskopodwoziowego, rozwijanie łączności, transport materiału fortyfikacyjnego, wymiana koła w pojeździe STAR 944, określanie kierunków stron świata i orientowanie się na mapie, rozkładanie namiotu NS-97, rzut granatem szkolnym na odległość to tylko niektóre z przygotowanych na poligonie w Drawsku konkurencji.

📢 Fuszerka w nowym bloku miejskim? Mieszkańcy skarżą się na szereg niedoróbek Grzyb i wilgoć w piwnicy, nieprawidłowo podłączona instalacja elektryczna i niewykończone balkony – to część problemów, na które uskarżają się mieszkańcy nowego bloku miejskiego przy ul. Płowieckiej. „Ten budynek według mnie nie jest skończony” – mówi jeden z lokatorów. PGM zapowiada przegląd gwarancyjny.

📢 U Kamila wszystko gra. Gdzie nie spojrzy, coś się dzieje Chwyć za kontroler, rozsiądź się wygodnie i przygotuj na srogie baty. Z Kamilem ze Słupska w wirtualnym świecie nie masz najmniejszych szans. Choć mięśnie odmówiły mu posłuszeństwa, i tak cię ogra. Bez mrugnięcia okiem. 📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 20.05.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Teściowe o tych imionach to najgorszy koszmar. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 20.05.2024 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Zawody drużyn pożarniczych Gminy Kobylnica. Rywalizowali młodzi strażacy W Kwakowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kobylnica. Drużyny walczyły o puchar wójta gminy oraz o awans do etapu powiatowego. 📢 77-latka trzyma się świetnie i marzy o większej rezydencji Ustecka biblioteka ma 77 lat. W tym czasie czytelnicy wypożyczyli miliony książek, odbyły się tysiące spotkań z pisarzami, artystami, podróżnikami, malarzami. Dzisiaj Biblioteka Miejska im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce jest prężnie działającą i rozwijającą się placówką kultury. Jak na swój wiek trzyma się świetnie, lecz trzeba też przyznać, że tak nobliwej nestorce przydałaby się nowa siedziba, by pomieścić nie tylko księgozbiór życia. 📢 Piłkarska "święta wojna" Słupska z Koszalinem. W Słupsku zagrali oldboye Gryfa i Czarnych Słupsk oraz Gwardii i Bałtyku Koszalin | WIDEO Nie przeszkadzał im upał, ani pesel w dowodzie. Chociaż średnia wieku zawodników w tym meczu "kręciła" się koło 50 lat, to w gorące popołudnie Oldboye ze Słupska i Koszalina wybiegli na murawę stadionu 650-lecia, by rozegrać tradycyjne spotkanie piłki nożnej w ramach "świętej wojny" koszalińsko-słupskiej. Tym razem góra był Koszalin, który wygrał 4:2.

📢 Gryf pokonał Pomezanię Malbork. Zwycięstwo za pięć punktów (zdjęcia) Energa Gryf Słupsk pokonał na własnym stadionie Pomezanię Malbork 3:1 i śmiało można powiedzieć, że była to wygrana na wagę nie trzech, a pięciu punktów. W obliczu porażki bezpośredniego rywala do awansu, Jaguara Gdańsk z Chojniczanką II Chojnice, piłkarze trenera Mullera mają już 5 punktów przewagi nad wiceliderem. 📢 Festiwal chórów i piknik dla niepełnosprawnych. Festyn w Ustce (zdjęcia) Ustecki OSiR znowu tętnił życiem. Seniorzy zorganizowali festiwal chórów i festyn dla osób niepełnosprawnych. Zabawa była świetna, pogoda i humory dopisały. 📢 Niedziela na koszalińskiej giełdzie. Kupisz tu niemal wszystko. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Jak co niedzielę na terenach podożynkowych w Koszalinie trwa giełda towarowa. Na stoiskach można znaleźć mnóstwo różnych produktów. Co dziś można na nich znaleźć? Sprawdź w naszej fotogalerii.

📢 Fantastyczny wernisaż w Ustce. Sztuka z górnej półki zagościła tu na dobre Tłum gości odwiedził Hotel Rejs, w którym Mistral Ustka zorganizował poplenerową wystawę prac cenionych w Polsce i zagranicą artystów malarzy. Dzieła mistrzów zachwyciły publiczność, pobudziły wyobraźnię i przekonały, że bez sztuki nie można dzisiaj żyć. A artyści pokochali Ustkę. 📢 Niezwykła turystyczna atrakcja w Polanowie. Ma ponad 100 lat. To Czerwony Most [ZDJĘCIA] Most zbudowano w 1916 r. Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta. 📢 Tego wieczoru można było zajrzeć niemal w każdy zakamarek zamku w Słupsku. Muzeum po zmroku przyciąga tłumy Europejska Noc Muzeów rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem w Słupsku. W tym roku było wyjątkowo, bo Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku świętuje 100 lat istnienia muzealnictwa w mieście. Stąd też świętowanie w tym roku było wyjątkowo huczne! Tradycyjnie, najdłuższa kolejka ustawiła się na wieżę zamkową, która na co dzień nie jest dostępna zwiedzającym. Warto było czekać - widok na oświetlone bulwary nad Słupią był nagrodą dla cierpliwych.

📢 Koncert Finałowy Dziecięcego Festiwalu Piosenki Ludowej „Mazanki 2024” w szkole muzycznej w Słupsku W sobotę, 18 maja, w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego I i II stopnia w Słupsku odbył się koncert finałowy Dziecięcego Festiwalu Piosenki Ludowej „Mazanki 2024”, w którym wystąpiły utalentowane dzieci z przedszkoli oraz szkół ze Słupska i powiatu słupskiego. Publiczność wysłuchała występu najmłodszych uczestników, którzy zaśpiewali tradycyjne piosenki ludowe w pięknych strojach ludowych. 📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć.

📢 Potężny Antonow AN-124-100 przeleciał nad Pomorzem! Tego nie dało się nie zauważyć! An-124 Rusłan w 1985 był największym produkowanym samolotem transportowym świata. W sobotę 18 maja leciał nisko i powoli między innymi nad Puckiem. Zobaczcie wideo! 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Dzieje się na Starym Rynku w Słupsku. Niedługo rozpocznie się kolejny etap badań archeologicznych [ZDJĘCIA] Prace realizowane na płycie Starego Rynku w Słupsku przesunęły się w stronę południową i zachodnią. Odgrodzono kolejny fragment placu, gdzie prowadzone będą badania archeologiczne.

📢 Tragiczny wypadek na ul. Sienkiewicza w Słupsku. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła młodą kobietę Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek po południu na ulicy Sienkiewicza w Słupsku. Zginęła 24-letnia kobieta, którą na przejściu dla pieszych potrącił kierujący ciężarowym DAF-em. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia. 📢 Icon Sea Czarni Słupsk podsumowali sezon. Uroczystość w hotelu Grand Lubicz w Ustce [ZDJĘCIA, WIDEO] Icon Sea Czarni Słupsk zakończyli sezon w Orlen Basket Lidze na 11 miejscu. Teraz przyszedł czas na podsumowanie, które odbyło się w hotelu Grand Lubicz w Ustce.

📢 Poznajcie 23 nowych radnych Rady Miejskiej w Słupsku [ZDJĘCIA] We wtorek, 7 maja, odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej Słupska. Ślubowanie złożyło 23 radnych - są wśród nich przedstawiciele różnych zawodów: lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy. Są wśród nich lekarze, prawnicy, sportowcy, przedsiębiorcy, pracownicy placówek oświatowych. Dla niektórych jest to pierwsza kadencja, dla innych kolejna. Między najmłodszym a najstarszym radnym są 62 lata różnicy! Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że różni ich wszystko. Ale pewne jest jedno - wszyscy chcą pracować na rzecz swojego miasta - na rzecz Słupska.

📢 Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Słupsku: ślubowanie pani prezydent i radnych Prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka złożyła uroczyste ślubowanie i wskazała na wiceprezydentów Martę Makuch i Beatę Chrzanowską. Uroczyste ślubowania złożyło także 23 radnych Rady Miejskiej w Słupsku. Przewodniczącym rady został Paweł Szewczyk, który będzie miał troje zastępców. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Duże zmiany dla pasażerów kolei w Słupsku. Zaczął funkcjonować dworzec tymczasowy Od poniedziałku (25 marca) podróżni w Słupsku korzystają z tymczasowego dworca kolejowego. Dotychczasowy dworzec PKP zamknięto dla pasażerów. Niedługo ruszy jego rozbiórka. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Słupska Fabryka Mebli. Historia jednego z największych zakładów produkcyjnych w historii Słupska (zdjęcia) Słupski przemysł meblarski w trzech wiekach. Zaistniał w latach 1840 – 1893, rozwijał się dynamicznie, a na rynku mebli bywał nawet przebojowy. Przed wojnami światowymi i po nich przetrwał okresy wzlotów i upadków. Za peerelu był drugim w Słupsku - po fabryce butów „Alka”- zakładem o największym potencjale przemysłowym. Swoimi wyrobami, reklamowanymi w prestiżowych katalogach oraz sprzedawanymi za dolary, zdobywał zachodnioeuropejskie rynki. Przetrwał nawet początkowy okres transformacji ustrojowej, ale upadł podczas restrukturyzacji, która przypominała przemeblowanie na ścianie. Dziś jest przemysłowym odłogiem Słupska. 📢 122.urodziny słupskiego ratusza. Impreza na placu Zwycięstwa, jarmarki i koncerty (zdjęcia) Ten weekend mieszkańcy Słupska mogli spędzić w bardzo atrakcyjny sposób. W sobotę (01.07) ruszyły jarmarki gdzie można było kupić lokalne specjały i wyroby z rękodzieła. W niedzielę rozpoczęły się obchody 122. urodzin ratusza miejskiego. Na Placu Zwycięstwa działo się bardzo dużo i było bardzo ciekawie.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w maju 2023. Zobacz, kto wziął ślub w ostatni weekend Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego i drugiego weekendu maja 2023. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona. 📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych.

📢 Miastotwórcza aleja Wojska Polskiego kiedyś i dziś [zdjęcia] Ta droga przywiodła Słupsk z pozostałości epoki średniowiecza do okna na świat, którym półtora wieku temu stała się kolej żelazna. Dotarła do Słupska od zachodu, ale pomiędzy stacją kolejową a ówczesnymi granicami miasta rozpościerały się mokradła. 📢 Wódz nie lubił Słupska Wczoraj minęło 118 lat od urodzin Adolfa Hitlera. Ślady uwielbienia do tej postaci można do dziś znaleźć w regionie słupskim. 📢 Miss Polonia 2004 - kandydatki

