Prasówka 30.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Życzenia wielkanocne 2024. Idealne do wysłania SMS, Messenger, Whatsup. Zobacz najpiękniejsze życzenia i wierszyki na Wielkanoc 30.03.2024”?

Prasówka 30.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Życzenia wielkanocne 2024. Idealne do wysłania SMS, Messenger, Whatsup. Zobacz najpiękniejsze życzenia i wierszyki na Wielkanoc 30.03.2024 Życzenia wielkanocne wysyłamy co roku. Niegdyś tradycyjne kartki świąteczne, dziś zastąpione zostały życzeniami i wierszykami wysyłanymi poprzez komunikatory internetowe. W formie życzeń wielkonocnych najczęściej wysyłamy wierszyki, czasem zabawne, czasem rymowane ale i poważne. Zebraliśmy dla Was te najbardziej wyjątkowe życzenia, które wysłać możecie swoim bliskim, rodzinie, znajomym poprzez SMS, Messengera na Facebooku czy na Whatsupie. Zobaczcie najpiękniejsze życzenia wielkanocne w 2024 i wyślijcie je znajomym.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 30.03.24

📢 Jak wysłać oryginalne i niezapomniane życzenia wielkanocne? Pobierz gotowe wierszyki i życzenia na Wielkanoc 2024 30.03.2024 Witamy w naszym przewodniku, gdzie przygotowaliśmy dla Ciebie najlepsze życzenia wielkanocne, które zapewnią niezapomniane wrażenia Twoim bliskim i znajomym. Święta Wielkanocne to czas radości, nadziei i odnowy, dlatego warto zadbać o to, aby życzenia, które przekażemy, były wyjątkowe i pełne ciepła. W naszym artykule znajdziesz inspiracje oraz pomysły na życzenia wielkanocne, które z pewnością zostaną docenione przez wszystkich odbiorców.

📢 Życzenia i wierszyki wielkanocne 2024. Zobacz gotowe do wysłania SMS, Messenger, wierszyki na Wielkanoc 2024 (zdjęcia) 30.03.2024 Życzenia wielkanocne 2024. Przygotowaliśmy dla Ciebie najlepsze życzenia wielkanocne, które zapewnią niezapomniane wrażenia Twoim bliskim i znajomym. Święta Wielkanocne to czas radości, nadziei i odnowy, dlatego warto zadbać o to, aby życzenia, które przekażemy, były wyjątkowe i pełne ciepła. W naszym artykule znajdziesz inspiracje oraz pomysły na życzenia wielkanocne, które z pewnością zostaną docenione przez wszystkich odbiorców.

Prasówka 30.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oryginalne życzenia na Wielkanoc 2024: Najlepsze wierszyki, sms, życzenia religijne, rodzinne, śmieszne. Skopiuj i wyślij! 29.03.2024 Wielkanoc to czas, w którym wszyscy zwracamy się ku rodzinie i bliskim, aby podzielić się radością i miłością. Jest to czas, w którym przesyłamy sobie życzenia wielkanocne, wyrażając nadzieję na spełnienie marzeń i spełnienie życzeń. W tym artykule znajdziesz gotowe wierszyki, sms, życzenia religijne. Dowiesz się, jak napisać najlepsze życzenia na Wielkanoc, które sprawią, że uśmiech pojawi się na twarzach Twoich najbliższych.

📢 Bezpieczna Wielkanoc 2024. Na drogi wyjadą również policyjne grupy SPEED Żeby święta były bezpieczne policja apeluje m.in. rozsądną jazdę oraz przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Podczas świątecznego weekendu na ulicach Pomorza będzie więcej patroli policjantów prewencji, służby kryminalnej, jak również wzmożone kontrole trzeźwości, prędkości i stanu technicznego pojazdów. Święta Wielkanocne to czas radości i rodzinnych spotkań, ale pamiętaj o ostrożności i uważności. 📢 Obradowali usteccy radni. Dominowały tematy społeczne W Ustce zebrała się Rada Miasta. Podczas sesji przeważały tematy z zakresu spraw społecznych. Sprawozdania ze swojej działalności w roku 2023 przedstawił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej. 📢 Świąteczny Bytów. Harmonogram święcenia pokarmów w kościołach Już bardzo kolorowo i świątecznie się zrobiło na bytowskim rynku. Jak co roku na placu kardynała Wyszyńskiego pojawiły się wielkanocne ozdoby - olbrzymie pisani udekorowane bukszpanem. Miasto przygotowane jest do świętowania.

📢 Debata prezydencka w Słupsku. Kandydaci odpowiadali na pytania W czwartkowe popołudnie w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej zorganizowano debatę kandydatów na prezydenta Słupska. Jeśli ktoś liczył na dynamiczny pojedynek wyszedł raczej zawiedziony. Nie dowiedzieliśmy się np., jaka jest wizja na rozwój miasta pretendentów do prezydenckiego fotela. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 30.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 30.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Uciekał przed policją, ukrył się na posesji funkcjonariusza O wyjątkowym pechu może mówić 25-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, który widząc policjanta słupskiej drogówki zatrzymującego go do kontroli, nie zareagował na wydawany sygnał, rozpoczął ucieczkę, podczas której uderzył w znak. Następnie porzucił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo. Po kilkuset metrach wbiegł na teren jednej z posesji i poprosił o pomoc w ukryciu się, mieszkającego tam mężczyznę… policjanta. 📢 Policjant ze Sławna - po służbie - pomógł 92-latkowi, który miał kłopoty z pamięcią Policjant ze Sławna swoją postawą udowodnił, że nawet w czasie wolnym jest zaangażowany, a służbę pełni nie tylko w wyznaczonych godzinach. Funkcjonariusz przy jednym ze sklepów sławieńskich zauważył 92-latka, który nie wiedział gdzie jest. Okazało się, że senior ma problemy z pamięcią. Ostatecznie starszy pan, przy pomocy policjantów, trafił do domu.

📢 Kolejny bardzo udany start najmłodszych judoków ze Słupska Z 3 medalami wrócili młodzi Gryfici z bardzo mocnego Turnieju - Otwartych Mistrzostw Grudziądza w Judo dzieci. 📢 8 medali wywalczyli słupscy judocy na XX Międzynarodowym Turnieju Hanse Cup w Greifswald 8 medali wywalczyli słupscy judocy na XX Międzynarodowym Turnieju Hanse Cup w Greifswald (Niemcy) .Zawody zgromadziły około 700 zawodników z Niemiec, Szwecji, Danii, Ukrainy i Polski. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Zabójcze dla wątroby. Odstaw to, a wkrótce poczujesz się lepiej. Hepatolog poleca najlepsze produkty do jedzenia na regenerację wątroby Problemy z wątrobą? Objawy to niestrawność i uczucie przepełnienia. Narząd obciążony przez nadmiar jedzenia, w tym tłuszczu i alkoholu, leki i wszechobecne zanieczyszczenia może dawać o sobie znać. Jak ulżyć wątrobie? Przede wszystkim odstawić produkty, które wskazuje hepatolog. Zobacz też, co specjalista chorób wątroby poleca do jedzenia.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 29.03.2024 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 29.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 29.03.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 29.03.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 29.03.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 29.03.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Tak mieszka Aleksander Mackiewicz. Zobacz dom przystojnego gliniarza z „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje na co dzień gwiazda tanecznego show Aleksander Mackiewicz mieszka w przytulnym domu pełnym designerskich przedmiotów. Przystojny uczestnik tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień z partnerką i dziećmi w nowoczesnych wnętrzach. Zobacz, jak mieszka aktor z „Gliniarzy”, który występuje obok Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, Filipa Chajzera, Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła nowa gwiazda Muzycznego show Polsatu.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 29.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Przedwojenne wielkanocne zwyczaje i obyczaje. Siuda Baba, degowanie Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Poprzedzone jest Wielkim Tygodniem, w którym mówi się o ważnych dla chrześcijan wydarzeniach. Triduum Paschalne (ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia - czwartek, piątek, sobota) to opis ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa na ziemi i jego męki. Niedziela to zmartwychwstanie.

📢 Jak udekorować dom na Wielkanoc? Zobaczcie te wyjątkowe wianki! Wielkanoc to niezwykle radosne święto, dlatego też warto odrobinę tej cudownej atmosfery wprowadzić do swoich domów za pomocą dekoracji. Wianki, palmy, zające - doskonale sprawdzą się jako ozdoby stołów, drzwi, czy ogrodów. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć i zobaczcie zachwycające dekoracje na Wielkanoc.

📢 Triduum Paschalne 2024. Kiedy się zaczyna? Czym jest Triduum Paschalne? Ile czasu trwa? Jaka jest tradycja Triduum Paschalnego? Triduum, czyli z łacińskiego dosłownie "trzy dni". To najważniejszy czas w życiu katolików, podczas którego rozważa się mękę, śmierć oraz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kiedy rozpoczyna się Triduum Paschalne 2024? Co robi się w jego trakcie? Jakie są tradycje związane z Triduum Paschalnym? Sprawdzamy! 📢 Dziś w Słupsku debata kandydatów na prezydenta miasta W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi Fundacja Słupskich organizuje wysłuchanie obywatelskie „Słupsk wybiera – debata prezydencka”. Będzie to spotkanie z kandydatami na prezydenta miasta. 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Pomorskie firmy pod lupą inspektorów. Pracownicy skarżą się na pracodawców Skargi na warunki pracy, brak umów i wynagrodzeń, mobbing. Pomorski Inspektorat Pracy miał w ubiegłym roku ręce pełne roboty. Inspektorzy reagowali na skargi składane przez niezadowolonych pracowników i skontrolowali warunki pracy w tysiącach firm. 📢 Molestowanie w słupskim szpitalu? W placówce działa specjalna komisja W Wojewódzkim Szpitali Specjalistycznym w Słupsku trwa kontrola dotycząca doniesień o możliwym molestowaniu seksualnym. Skargę złożyła grupa pielęgniarek, które takie zachowanie przypisują jednemu z lekarzy. 📢 Jastrowi môltёch 2024 w Bytowie. Jarmark wielkanocny z przytupem Blisko 50 wystawców regionalnych zaprezentowało swoje prace i wyroby podczas jarmarku wielkanocnego w Bytowie.

Wydarzenie zorganizowano nie jak zwykle na bytowskim rynku, lecz wewnątrz, w Szkole Podstawowej nr 2 Bytowie. Oprócz stoisk handlowych z rękodziełem, były także prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich, różnego rodzaju warsztaty, malowanie wielkiej pisanki, a także występy artystyczne.

📢 Kisiciele ze słupskiego Mechanika działali w CH Jantar [zdjęcia] W Centrum Handlowym Jantar odbyło się Wielkie Słupskie Kiszenie. Pod kierunkiem uczniów ze słupskiego Mechanika można było spróbować swoich sił w kiszeniu warzyw i owoców.

📢 Tej ryby jest w naszym morzu coraz mniej. Nową teorię przedstawia prof. Jacek Piskozub. To dlatego w Bałtyku wymiera dorsz. Tak zwana stratyfikacja może stać za degradacją populacji bałtyckiego dorsza, przez lata jednego z najważniejszych pod względem gospodarczym gatunków dla polskiego rybołówstwa. 📢 Najlepsze memy po meczu Walia - Polska. Internauci o awansie reprezentacji na EURO 2024. "Król Wojciech Pierwszy" To był mecz pełen emocji na stadionie w Cardiff w walce o awans na EURO 2024. Przez 120 minut żaden z zespołów nie strzelił gola i o wszystkim musiały decydować rzuty karne. W konkursie rzutów karnych Biało-Czerwoni wygrali 5:4, a bohaterem został Wojciech Szczęsny! Zobaczcie najlepsze memy z meczu Polski z Walią. 📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 26.03.2024 Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! 26.03.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 26.03.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 26.03.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 26.03.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 26.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! 26.03.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 26.03.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Słupsk, którego już nie ma. Tak wyglądało miasto 12 lat temu. Zobacz jak zmieniło się nasze miasto (zdjęcia) Samochód Google Street co jakiś czas odwiedza miasta w Polsce i fotografuje ulice tworząc jedyną w swoim rodzaju mapę. Dzięki temu możemy zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniały się ulice, zabudowania czy infrastruktura miejska. Nie inaczej jest ze Słupskiem. Najstarsze zdjęcia jakie możemy znaleźć pochodzą z 2012 roku. Zobaczcie jak wtedy wyglądało nasze miasto i jak wiele się w ciągu 12 lat zmieniło.

📢 Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) 26.03.2024 Kolejne domy trafiły na licytacje komornicze. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe a nieruchomości przejął komornik. Domy te zakupić można w bardzo atrakcyjnych cenach na stronach związanych z licytacjami komorniczymi. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w marcu 2024 roku? Zobacz licytacje komornicze domów.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 26.03.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Wykopaliska archeologiczne na Starym Rynku w Słupsku. Są kolejne odkrycia [ZDJĘCIA] Zespół archeologów i wolontariuszy, który bada wykopaliska na Starym Rynku, dokonał kolejnych odkryć, To m.in. grób skrzynkowy sprzed naszej ery, siekierkę z epoki kamienia, średniowieczny topór i wiele innych przedmiotów.

📢 Adam Treder: kandyduję, bo Słupsk to moje miasto i jest tu dużo spraw do załatwienia Kandydatów na prezydenta Słupska zapytaliśmy, dlaczego kandydują. O swojej motywacji mówi Adam Treder, kandydat na prezydenta z ramienia PiS. 📢 Tych pracowników nie można zwolnić z pracy. Oto osoby, które są chronione przez prawo 25.03.2024 Tych osób nie można zwolnić z pracy. We wrześniu zmieniły się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 25.03.2024 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 25.03.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 25.03.2024 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Tu sarenki i lisy wyglądają zza krzaka. Wybierz Warcino na wiosenny spacer [ZDJĘCIA] Wypoczywał tutaj Żelazny Kanclerz Otto von Bismarck. Teraz szkolą się leśnicy. Warcino w gminie Kępice to miejsce, gdzie przyroda splata się z historią. 📢 Uczniowie z pucharami. Pierwszy taki turniej szachowy w Ustce! [ZDJĘCIA] W sobotę 23 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustce rywalizowali młodzi szachiści z całego regionu. To był pierwszy otwarty turniej juniorów o puchar burmistrza Ustki zorganizowany przez Stowarzyszenie Szachowa Ustka.

📢 Niedziela Palmowa w Swołowie. Procesja i jarmark z regionalnymi specjałami [ZDJĘCIA] W Swołowie w gminie Słupsk świętowano Niedzielę Palmową. W tej miejscowości to nie tylko święto religijne, ale również regionalna impreza w wieloma atrakcjami. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 21 pomiędzy Dretyniem a Miastkiem [ZDJĘCIA] Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 21 pomiędzy Dretyniem a Miastkiem. Droga jest zablokowana. Policja prosi o zachowanie ostrożności. 📢 Oto finalistki Miss Województwa Pomorskiego 2024! Zobacz piękne panie, które będą walczyć o koronę Za nami pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Pomorskiego. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Konkurs jest obecnie największym, jedynym i najbardziej prestiżowym konkursem piękności na Pomorzu. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.

📢 Plaża w Ustce wciąga jak bagno. Spacery brzegiem morza w czasie refulacji kończą się źle Straż pożarna z Ustki na świeżo zrefulowanej plaży uwalniała kobietę, której nogi ugrzęzły w mule naniesionym z dna Bałtyku. To jednak nie jest pierwsza taka sytuacja. Do tej pory uwięzionym w mokrym piasku spacerowiczom pomagali inni turyści. Tym razem bez pomocy służb się nie obeszło. Potrzebna była łopata i drabina. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów słupskiego "Drzewniaka" [ZDJĘCIA] W czwartek uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza odbyła się w restauracji Aureus.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście.

📢 Rozpoczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Budynek zostanie wyburzony i powstanie zupełnie nowy obiekt Zaczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Na wygrodzonym terenie powstanie tymczasowy dworzec kontenerowy, a obecne obiekty zostaną zburzone. W tym miejscu wybudowany zostanie zupełnie nowy dworzec kolejowy. Podróżni będą jednak musieli trochę poczekać. Inwestycja ma być gotowa do końca 2026 roku. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Dzieciaki z Miastka mają skatepark! Doczekały się (WIDEO I ZDJĘCIA) Lepszego prezentu dzieciaki z Miastka nie mogły dostać. Z opóźnieniem, ale hucznie otwarto skatepark. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych. 📢 GIFY Wielkanocne z życzeniami gotowe do pobrania i wysłania za darmo na Messengera Whatsup, SMS i Facebooka 09.04.23 Życzenia Wielkanocne z GIF to obecnie najczęściej wybierana forma życzeń, które wysyłamy sobie na święta. Mają one różny charakter - są wesołe i radosne a także pełne zadumy i myślenia nad tradycją świąt Wielkiejnocy i zmartwychwstaniem Chrystusa. Zobaczcie najpiękniejsze GIFy z życzeniami, które możecie pobrać za darmo i wysłać rodzinie i znajomym na Wielkanoc 2023.

📢 Życzenia wielkanocne GIFy. Zobacz najfajniejsze wielkanocne gify z życzeniami, gotowe do pobrania i wysłania za darmo 09.04.23 Życzenia wielkanocne to jedna z najstarszych tradycji katolickich. Chętnie wysyłamy je znajomym i rodzinie przez telefon czy drogą elektroniczną przez Messengera lub na Facebooku. Zobaczcie najfajniejsze wielkanocne GIFy gotowe do pobrania za darmo i wysłania znajomym przez Internet lub SMSem. Wybierz śmieszne, zabawne lub religijne życzenia na ruchomych obrakzach GIF i wyślij za darmo.

📢 Kartki wielkanocne z życzeniami. Zobacz najpiękniejsze kartki na Wielkanoc 2023 gotowe do wysłania na Facebooka, Messengera i SMS 09.04.23 Oto najpiękniejsze kartki wielkanocne z życzeniami i wierszykami. Kartki są gotowe do pobrania i wysłania z okazji Świąt Wielkanocnych 2023. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście to warto sprawdzić i złożyć rodzinie, przyjaciołom i najbliższym życzenia za pomocą kartek wielkanocnych. Można je pobrać na swój telefon lub komputer i potem wysłać przez Facebooka, Messengera, SMS lub na WhatsApp. Zobacz najpiękniejsze kartki wielkanocne. Zobacz galerię, pobierz i wyślij. 📢 Ring po północnej stronie miasta zmienia przebieg. Dlaczego? Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego niż planowane od lat połączenie drogowe od ulicy Kaszubskiej, przez tory, most na Słupi do ronda na wylocie na Ustkę. Wydawałoby się. Zmieniono koncepcję.

📢 Kartki wielkanocne 2022. Najlepsze życzenia na Wielkanoc. Wyślij bliskim piękną kartkę wielkanocną! SMS, MMS, MESSENGER Wielkanoc 2022. Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Znajdziesz u nas piękne kartki wielkanocne, które wyślesz swoim bliskim za pośrednictwem SMS, MMS czy Messengera. Nie masz pomysłu na wielkanocne życzenia? Piękne kartki na Wielkanoc sprawią radość Twoim bliskim i znajomym!

📢 Kartki wielkanocne do wysłania. Zobacz piękne obrazki, grafiki wielkanocne, które możesz wysłać znajomym na Wielkanoc 18.04.22 Kartki wielkanocne, które można wysłać znajomym przez SMS, Whatsup, Messengera lub na Facebooku. Jeszcze kilka lat temu życzenia wielkanocne wysyłaliśmy tradycyjnie pocztą. Dziś technologia pozwala na wysłanie kartki wielkanocnej z życzeniami bez wychodzenia z domu. Wystarczy pobrać na swój telefon lub komputer kartkę wielkanocną z życzeniami i wysłać. Przygotowaliśmy dla Was cały zestaw kartek na Wielkanoc 2022 z życzeniami wielkanocnymi za darmo do pobrania.