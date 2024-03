Przegląd prasy 28.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pędził 120 km/h w obszarze zabudowanym. Stracił prawo jazdy”?

Prasówka 28.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pędził 120 km/h w obszarze zabudowanym. Stracił prawo jazdy O 70 km/h przekroczył dozwoloną prędkość kierowca mercedesa zatrzymany przez policjantów bytowskiej drogówki. Mężczyzna w obszarze zabudowanym rozpędził się do 120 km/h. Na trzy najbliższe miesiące stracił prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 28.03.24

📢 Molestowanie w słupskim szpitalu? W placówce działa specjalna komisja W Wojewódzkim Szpitali Specjalistycznym w Słupsku trwa kontrola dotycząca doniesień o możliwym molestowaniu seksualnym. Skargę złożyła grupa pielęgniarek, które takie zachowanie przypisują jednemu z lekarzy. 📢 Zaginiona w Słupsku nastolatka odnaleziona cała i zdrowa Słupscy kryminalni odnaleźli zaginioną 14-letnią Izabelę Owsianą. Dziewczynka jest cała i zdrowa.

Prasówka 28.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Agnieszka Dygant. Zobacz, jak wyglądają wyjątkowe wnętrza lokum aktorki. Zajrzyj do przytulnego domu Agnieszki Dygant Agnieszka Dygant to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Jej kalendarz pęka w szwach, dlatego większość wolnego czasu spędza w stolicy, gdzie realizuje wiele zobowiązań zawodowych. Zobacz, gdzie mieszka Agnieszka Dygant? Zajrzy do jej przytulnego domu, w którym królują ukochane futrzaki aktorki.

📢 Czasu już niewiele. Jeszcze przez trzy miesiące można skorzystać z bezpłatnych badań Już ponad 91 tysięcy kobiet i blisko 63 tysiące mężczyzn skorzystało na Pomorzu z Programu Profilaktyka 40 PLUS. Sytuuje to panie na siódmym, a panów na ósmym miejscu w kraju w podziale na województwa. Z darmowych badań można krzystać jeszcze przez trzy miesiące.

📢 Prowadzili auta pomimo cofniętych uprawnień. Jeden był nietrzeźwy Trzem kierowcom udaremnili dalszą jazdę policjanci w Lęborku. Dwóch kierowało pojazdami pomimo cofniętych uprawnień, trzeci był nietrzeźwy. U jednego mundurowi znaleźli susz roślinny, będący najprawdopodobniej marihuaną. 📢 Jastrowi môltёch 2024 w Bytowie. Jarmark wielkanocny z przytupem Blisko 50 wystawców regionalnych zaprezentowało swoje prace i wyroby podczas jarmarku wielkanocnego w Bytowie.

Wydarzenie zorganizowano nie jak zwykle na bytowskim rynku, lecz wewnątrz, w Szkole Podstawowej nr 2 Bytowie. Oprócz stoisk handlowych z rękodziełem, były także prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich, różnego rodzaju warsztaty, malowanie wielkiej pisanki, a także występy artystyczne.

📢 Czy w Wielki Czwartek obowiązuje post? Wielki Tydzień przed Wielkanocą ma szczególny charakter Wielki Czwartek przed Wielkanocą w Kościele katolickim jest czasem refleksji i pokuty. W tym wyjątkowym dniu upamiętnia się Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus ustanowił Eucharystię i sakrament kapłaństwa. Czy w Wielki Czwartek powinniśmy pościć? Odpowiedź na to pytanie jest zarówno prosta, jak i nieoczywista. Przypominamy, kiedy obowiązuje post ścisły. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Korzystasz z WhatsAppa? Te 9 trików musisz znać. Przekonaj się, jakie opcje skrywa popularny komunikator WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych. Dla wielu osób jest to główny sposób porozumiewania się ze znajomymi. Dzięki WhatsApp możemy jednak nie tylko wysyłać wiadomości tekstowe oraz głosowe, bowiem aplikacja ma jeszcze szereg ciekawych, ukrytych funkcjonalności. Zobacz najlepsze i najciekawsze triki w WhatsApp i sprawdź, czy je znasz.

📢 Litewscy policjanci na słupskich ulicach. Tu uczą się trudnego fachu We wspólnych służbach z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Słupsku uczestniczą litewscy policjanci ze Szkoły Policji w Kownie. Goście z Litwy przebywają z wizytą w słupskiej Szkole Policji. Ostatnie dni dały im możliwość zapoznania się ze specyfiką szkolenia policjantów w Polsce, a teraz przyszedł czas na służbę w terenie i wymianę doświadczeń na podstawie podejmowanych na ul. Słupska i powiatu słupskiego interwencji. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 27.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 27.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Tej ryby jest w naszym morzu coraz mniej. Nową teorię przedstawia prof. Jacek Piskozub. To dlatego w Bałtyku wymiera dorsz. Tak zwana stratyfikacja może stać za degradacją populacji bałtyckiego dorsza, przez lata jednego z najważniejszych pod względem gospodarczym gatunków dla polskiego rybołówstwa. 📢 Najlepsze memy po meczu Walia - Polska. Internauci o awansie reprezentacji na EURO 2024. "Król Wojciech Pierwszy" To był mecz pełen emocji na stadionie w Cardiff w walce o awans na EURO 2024. Przez 120 minut żaden z zespołów nie strzelił gola i o wszystkim musiały decydować rzuty karne. W konkursie rzutów karnych Biało-Czerwoni wygrali 5:4, a bohaterem został Wojciech Szczęsny! Zobaczcie najlepsze memy z meczu Polski z Walią.

📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 26.03.2024 Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! 26.03.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 26.03.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 26.03.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 26.03.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 26.03.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 26.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! 26.03.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 26.03.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 26.03.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 26.03.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 26.03.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Słupsk, którego już nie ma. Tak wyglądało miasto 12 lat temu. Zobacz jak zmieniło się nasze miasto (zdjęcia) Samochód Google Street co jakiś czas odwiedza miasta w Polsce i fotografuje ulice tworząc jedyną w swoim rodzaju mapę. Dzięki temu możemy zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniały się ulice, zabudowania czy infrastruktura miejska. Nie inaczej jest ze Słupskiem. Najstarsze zdjęcia jakie możemy znaleźć pochodzą z 2012 roku. Zobaczcie jak wtedy wyglądało nasze miasto i jak wiele się w ciągu 12 lat zmieniło.

📢 Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) 26.03.2024 Kolejne domy trafiły na licytacje komornicze. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe a nieruchomości przejął komornik. Domy te zakupić można w bardzo atrakcyjnych cenach na stronach związanych z licytacjami komorniczymi. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w marcu 2024 roku? Zobacz licytacje komornicze domów.

📢 Działki ogrodnicze na sprzedaż w Słupsku i okolicy. Szukasz działki na ROD? Zobacz najciekawsze oferty na OLX (zdjęcia) 26.03.2024 Wielkimi krokami nadchodzi wiosna. Jest to czas, kiedy co raz większa ilość osób szuka ogródków działkowych na sprzedaż a ruch w branży ogrodniczej zaczyna się wzmagać. Działki ogrodnicze cieszą się niesłabnącą popularnością wśród miłośników odpoczynku na świeżym powietrzu, grillowania czy uprawiania własnych warzyw i owoców. Jak wygląda zatem rynek ogródków działkowych w Słupsku i okolicy? Zobaczcie ile kosztuje kupno ogródka działkowego.

📢 Te aplikacje są niebezpieczne i wyłudzają dane z twojego smartfona. Huawei, Realme,VIVO, Xiaomi, Samsung, usuń te aplikacje 26.03.2024 Masz telefon Xiaomi, Samsung, Realme, Huawei lub VIVO? Zobacz, które aplikacje ze sklepu Play Google mogą być niebezpieczne i wyłudzać wrażliwe dane z Twojego telefonu. Tych aplikacji mobilnych nie instaluj na swoim smartfonie. Jeśli już je zainstalowałeś natychmiast je usuń. Możesz stracić dane a nawet pieniądze. Sprawdź czarną listę niebezpiecznych aplikacji na telefony. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 26.03.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Kryształy z PRL warte od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Masz takie w domu? Możesz zarobić na starociach z PRL (zdjęcia) 26.03.2024 Kryształy z PRL cieszą się niekończącą popularnością wśród miłośników staroci. Skupują je kolekcjonerzy, muzea zbierające pamiątki z PRL a także miłośnicy gadżetów związanych z tym okresem niedawnej historii. Kryształy z PRL mają w sobie coś wyjątkowego, większość z nas kojarzą się z domami dziadków, wakacjami czy świętami. Kiedyś stanowiły element wystroju w praktycznie każdym domu. Dziś u wielu z nas zalegają na kredensach czy strychach, mało kto wie, że można na nich sporo zarobić. Ile kosztują dziś kryształowe przedmioty z PRL? Sprawdziliśmy.

📢 Abonament RTV. Te osoby nie muszą już go płacić. Sprawdź, kogo zwolniono z opłacania abonamentu RTV. Zmiany w abonamencie RTV 26.03.2024 Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Jastrowi frisztëk w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku [ZDJĘCIA] Jastrowô wòda, prażnica na szpiekù, biôłô wùrzta, farwòwóné jaja i dëgòwanié to tylko kilka specjałów, jakie przygotowała dla gości Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku. Dziś (wtorek) odbyło się tam kaszubskie śniadanie wielkanocne. 📢 Przedstawiciele Parlamentu Hanzeatyckiego z wizytą w Markosie W firmie Markos w Głobinie gościli przedstawiciele Parlamentu Hanzeatyckiego z Hamburga. Chcieli się zapoznać z realizacją projektu studiów dualnych w tym przedsiębiorstwie. 📢 Prezentacja pociągu z 1,1-mld kontraktu samorządu wojewódzkiego na 31 jednostek elektrycznych. Dwie z nich właśnie trafiły na Pomorze Dwa pierwsze nowoczesne pociągi zakupione dzięki współfinansowaniu ze środków europejskich dla regionów ruszają w trasę. Wśród pasażerów pierwszego kursu do Pruszcza Gd. były m. in. dzieci z gdańskiego przedszkola nr 2, osoby z niepełnosprawnością na wózkach i rowerzyści.

📢 Uroczyste wręczenie antologii poezji „Wiatr w strunach” W Światowy Dzień Poezji, pałac w Damnicy przemienił się w magiczne królestwo. W Centrum Kultury Powiatu Słupskiego odbyła się długo wyczekiwana uroczysta promocja antologii poezji "Wiatr w strunach".

📢 Nakrętka razem z butelką. To unijny wymóg i koniec zbiórek plastikowych nakrętek [ZDJĘCIA] Zastanawiacie się, w jakim celu plastikowe nakrętki do butelek są teraz nich przymocowane? To unijny wymóg, który ma poprawić recykling tworzyw sztucznych, ale przy okazji może zakończyć charytatywne akcje zbiórek nakrętek. 📢 Z ucha judasza zrobili pyszną zupę. Wyniki konkursu na najpiękniejszy stół wielkanocny Za nami V Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych w Czarnej Dąbrówce. Było gwarnie, kolorowo, smacznie i wesoło. Przepiękne stoły obfitowały w pyszne i pięknie przygotowane potrawy, własnoręcznie wykonane dekoracje. 📢 Ogromne podwyżki opłat i prowizji dla klientów jednego z największych banków. „Klienci niezadowoleni. Gotówka nie będzie się opłacać" Wprowadzenie wyższych opłat za wypłaty gotówki w mBanku spotyka się z niezadowoleniem klientów. Zmiany, które obejmują podniesienie opłat za wypłaty z obcych bankomatów i Euronetu, wprowadzenie prowizji za wypłatę poniżej 300 zł z bankomatu własnej sieci czy też opłaty za wypłaty w kasie sklepu i korzystanie z Blika, zaczynają obowiązywać od 3 kwietnia.

📢 Gmina Kępice czeka na autobus i zamiatarkę. Umowy podpisane Gmina Kępice podpisała umowę na dostawę nowego autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych. Gmina zakupiła także zamiatarkę uliczną. 📢 Słupscy Kresowiacy spotkali się przy wielkanocnym stole Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku uroczyście świętowali Wielkanoc. Na okolicznościowym spotkaniu świątecznym stawiło się prawie sto osób. 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 W gminie Główczyce szykują się do modernizacji dróg W gminie Główczyce rozstrzygnięto przetargi na przebudowę dróg w kilku miejscowościach. Wyłonieni w drodze przetargu wykonawcy zobowiązani są je zrealizować w ciągu 170 dni od podpisania umowy. 📢 Warsztaty wokalne z Natalią Niemen w Damnicy Natalia Niemen, jeden z najbardziej oryginalnych głosów polskiej sceny muzycznej na zaproszenie Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, poprowadziła w XIX-wiecznym pałacu w Damnicy warsztaty wokalne z siedemnastoma obiecującymi wokalistkami/wokalistami z regionu słupskiego. 📢 Mieszkańcy Damnicy mają dość drogich zakupów. Chcą w swojej miejscowości supermarketu „Nie mamy dużego sklepu, w którym moglibyśmy zrobić tanie zakupy. Za niektóre produkty musimy płacić trzy razy więcej” – mówią nam mieszkańcy Damnicy. Tańsze zakupy chcieliby robić w supermarkecie. Gmina potwierdza, że w miejscowości budowany jest market sieci Dino.

📢 Za niemal 43 miliony złotych Budimex wybuduje łącznik między S6 a ulicą Gdańską w Lęborku W Urzędzie Miejskim w Lęborku została podpisana umowa z firmą Budimex SA, która wybuduje bezpośrednie połączenie drogowe pomiędzy węzłem drogowym S6 Lębork - Wschód a ulicą Gdańską w Lęborku. Budowa drogi będzie kosztować ok. 43 milionów złotych, z czego 34,3 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład. Resztą kosztów podzielą się Lębork i województwo pomorskie. 📢 Taekwondziści ze Słupska wzięli udział w zawodach w Dobrej. Przywieźli worek pełen medali (zdjęcia) W sobotę 23 marca 2024 w miejscowości Dobra k koło Szczecina odbyły się towarzyskie zawody pn. Mistrzostwa Ziem Zachodnich w Taekwon-do ITF, których organizatorem był szczeciński Klub Sportowy "Tornado". 📢 Czy Polska mogła zestrzelić rosyjską rakietę? Dowódca operacyjny generał Maciej Klisz wyjaśnia To dowódca operacyjny podejmie decyzję o zestrzeleniu statku powietrznego, bezzałogowego czy rakiety. Jesteśmy na to gotowi. Nie jest największym problemem technicznym możliwość zniszczenia takiego obiektu – wskazał w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Maciej Klisz.

📢 Jarmark wielkanocny w Kępicach. Było w czym wybierać W okresie przedświątecznym w wielu miejscowościach regionu organizowane są jarmarki wielkanocne. Jedna z takich imprez odbyła się w Kępicach. 📢 Usteckie morsy pożegnały zimę. Kąpiel już prawie wiosenna (ZDJĘCIA) Na plaży zachodniej w Ustce odbyła się tradycyjna kąpiel morsów. Kilkadziesiąt osób, miłośników kąpieli w zimnym Bałtyku, hartowało swoje ciało. Sezon na morsowanie w pełni. Dołączyć może każdy. Dobra zabawa gwarantowana. 📢 Wykopaliska archeologiczne na Starym Rynku w Słupsku. Są kolejne odkrycia [ZDJĘCIA] Zespół archeologów i wolontariuszy, który bada wykopaliska na Starym Rynku, dokonał kolejnych odkryć, To m.in. grób skrzynkowy sprzed naszej ery, siekierkę z epoki kamienia, średniowieczny topór i wiele innych przedmiotów.

📢 Adam Treder: kandyduję, bo Słupsk to moje miasto i jest tu dużo spraw do załatwienia Kandydatów na prezydenta Słupska zapytaliśmy, dlaczego kandydują. O swojej motywacji mówi Adam Treder, kandydat na prezydenta z ramienia PiS.

📢 Hospicjum Domowe w Bytowie ma 10 lat. Cenny prezent od rodziny Gierszewskich Od dziesięciu lat opiekują się chorymi na nowotwory w ich domach. Hospicjum w Bytowie świętowało jubileusz. Wręczono odznaczenia wszystkim tym, którzy wspierają działalność. Była też niespodzianka. Firma Drutex przekazała samochód, tak niezbędny w szybkim udzielaniu pomocy. 📢 Tych pracowników nie można zwolnić z pracy. Oto osoby, które są chronione przez prawo 25.03.2024 Tych osób nie można zwolnić z pracy. We wrześniu zmieniły się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 25.03.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 25.03.2024 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Tu sarenki i lisy wyglądają zza krzaka. Wybierz Warcino na wiosenny spacer [ZDJĘCIA] Wypoczywał tutaj Żelazny Kanclerz Otto von Bismarck. Teraz szkolą się leśnicy. Warcino w gminie Kępice to miejsce, gdzie przyroda splata się z historią. 📢 Niedziela Palmowa w Swołowie. Procesja i jarmark z regionalnymi specjałami [ZDJĘCIA] W Swołowie w gminie Słupsk świętowano Niedzielę Palmową. W tej miejscowości to nie tylko święto religijne, ale również regionalna impreza w wieloma atrakcjami.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 21 pomiędzy Dretyniem a Miastkiem [ZDJĘCIA] Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 21 pomiędzy Dretyniem a Miastkiem. Droga jest zablokowana. Policja prosi o zachowanie ostrożności. 📢 Tylko u nas. Od „Ledy” się zaczęło. Dzieje Stoczni Ustka (część V. ZDJĘCIA) Było to wejście na kurs względnie pewny, chociaż przerywany spowolnieniami i postojami wskutek różnych trudności. Tak charakteryzują się kolejne opisywane przez nas dzieje usteckiej stoczni. Obejmują tym razem półmetek dekady lat 80. minionego wieku, gdy trawler i krewetkowiec „Leda” zapoczątkował budowę serii statków rybackich dla radzieckiego armatora. 📢 IV liga. Gryf Słupsk - Jaguar Gdańsk 3:0. Słupszczanie liderem rozgrywek! [ZDJĘCIA] W meczu na szczycie pomorskiej IV ligi Gryf Słupsk pewnie pokonał Jaguara Gdańsk 3:0 i awansował na pozycję lidera tabeli. To kolejny ważny krok w drodze do awansu!

📢 Bazarek Natury w Krępie. Pierwszy jarmark w tym roku [zdjęcia] W sobotę w Krępie Słupskiej zorganizowano pierwszy w tym roku Bazarek Natury. Jak zwykle handlowcy proponowali swojskie wyroby kulinarne, zdrową żywność, przetwory, wypieki, a także świąteczne ozdoby.

📢 Ależ było pysznie! Perfekcyjny stół wielkanocny. Panie i panowie spisali się na medal [ZDJĘCIA] Za nami kolejne Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych. Było smacznie, kolorowo, a przede wszystkim wesoło. Stoły obfitowały w liczne tradycyjne potrawy w niezwykłych i bardzo kreatywnych formach. Ze sceny mogliśmy usłyszeć piękne pieśni kaszubskie. 📢 Poważny wypadek w Lubuczewie. W maździe dwóch pijanych, żaden nie przyznaje się do winy Poważny wypadek w Lubuczewie. Mazda wjechała w volkswagena. W pierwszym samochodzie było dwóch pijanych mężczyzn. Żaden z nich nie przyznaje się do kierowania autem. Zostali zatrzymani.

📢 Oto finalistki Miss Województwa Pomorskiego 2024! Zobacz piękne panie, które będą walczyć o koronę Za nami pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Pomorskiego. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Konkurs jest obecnie największym, jedynym i najbardziej prestiżowym konkursem piękności na Pomorzu. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu. 📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club Słupsk [ZDJĘCIA] Zobacz, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach w Crystal Club. Zaśpiewał Sztoss, zagrał popularny DJ DNF. To były udane weekendy w Słupsku. 📢 Medale zawodników Klubu Karate Goju-Ryu w XIX Mistrzostwach Polski Ogromny sukces 13 zawodników i trenera Krzysztofa Lehmanna z Dębnickiego Klubu Karate Goju-Ryu w XIX Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Warszawie.

📢 Miss Wsi Pomorza. Wspomnień dawnych czar. Tak było 20-30 lat temu. Zobaczcie zdjęcia Miss Wsi Pomorza to wydarzenie, które organizowano w podmiasteckiej Łodzierzy w latach 1996-2004. Cieszyła się dużą popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory miss miały swój klimat. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii. Zapraszamy do wspomnień.

📢 Jeszcze kilka tygodni do zakończenia prac na DK 21 na trasie Słupsk - Ustka Kończą się prace na odcinku drogi krajowej nr 21 Słupsk-Ustka. Według najnowszego kontraktu inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wykonawcy – firmy COLAS Polska droga ma być gotowa w połowie kwietnia. Inwestycja trwa już dwa i pół roku. 📢 Dworzec w Słupsku. Kloc, szkaradztwo, ale na zmiany jest za późno. Pozostaje pokochać Nie brakuje emocji wokół planowanej budowy nowego dworca PKP w Słupsku. Choć o gustach się nie dyskutuje, tu ludowymi przysłowiami nikt się nie przejmuje. Nowy dworzec klocem ochrzczony ma grupę przeciwników, która uważa, że projekt został spartaczony.

📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami ! 📢 Piękne imprezowiczki na dyskotekach sprzed lat w Koszalinie. Zobacz zdjęcia! Przypominamy imprezy w koszalińskich dyskotekach w maju 2008 roku. Wybraliśmy zdjęcia najpiękniejszych dziewczyn, które bawiły się w klubach Bajka, Koko-Bongo, Kreślarnia i Plastelina. 📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście.

📢 Rozpoczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Budynek zostanie wyburzony i powstanie zupełnie nowy obiekt Zaczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Na wygrodzonym terenie powstanie tymczasowy dworzec kontenerowy, a obecne obiekty zostaną zburzone. W tym miejscu wybudowany zostanie zupełnie nowy dworzec kolejowy. Podróżni będą jednak musieli trochę poczekać. Inwestycja ma być gotowa do końca 2026 roku. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 GIFY Wielkanocne z życzeniami gotowe do pobrania i wysłania za darmo na Messengera Whatsup, SMS i Facebooka 09.04.23 Życzenia Wielkanocne z GIF to obecnie najczęściej wybierana forma życzeń, które wysyłamy sobie na święta. Mają one różny charakter - są wesołe i radosne a także pełne zadumy i myślenia nad tradycją świąt Wielkiejnocy i zmartwychwstaniem Chrystusa. Zobaczcie najpiękniejsze GIFy z życzeniami, które możecie pobrać za darmo i wysłać rodzinie i znajomym na Wielkanoc 2023. 📢 Życzenia wielkanocne GIFy. Zobacz najfajniejsze wielkanocne gify z życzeniami, gotowe do pobrania i wysłania za darmo 09.04.23 Życzenia wielkanocne to jedna z najstarszych tradycji katolickich. Chętnie wysyłamy je znajomym i rodzinie przez telefon czy drogą elektroniczną przez Messengera lub na Facebooku. Zobaczcie najfajniejsze wielkanocne GIFy gotowe do pobrania za darmo i wysłania znajomym przez Internet lub SMSem. Wybierz śmieszne, zabawne lub religijne życzenia na ruchomych obrakzach GIF i wyślij za darmo.

📢 Kartki wielkanocne z życzeniami. Zobacz najpiękniejsze kartki na Wielkanoc 2023 gotowe do wysłania na Facebooka, Messengera i SMS 09.04.23 Oto najpiękniejsze kartki wielkanocne z życzeniami i wierszykami. Kartki są gotowe do pobrania i wysłania z okazji Świąt Wielkanocnych 2023. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście to warto sprawdzić i złożyć rodzinie, przyjaciołom i najbliższym życzenia za pomocą kartek wielkanocnych. Można je pobrać na swój telefon lub komputer i potem wysłać przez Facebooka, Messengera, SMS lub na WhatsApp. Zobacz najpiękniejsze kartki wielkanocne. Zobacz galerię, pobierz i wyślij. 📢 Stare zdjęcia z miasteckiego liceum. Trzecia część wspomnień Prezentujemy trzecią część zdjęć z życia dawnego miasteckiego liceum. W większości są to fotografie z lat 90. i młodsze. Dokumentują szkolne wydarzenia - oficjalne i te mniej oficjalne.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Od centrum Słupska na zachód. Zobaczcie ulicę Tuwima na dawnych zdjęciach! Ulica Tuwima nie jest reprezentacyjna ani urokliwa pod względem architektonicznym, ale to najbardziej ruchliwa i wielofunkcyjna ulica, wiodąca z centrum Słupsku w kierunku Szczecina. Mimo obwodnicy S6, ringu w ciągu DK21 przez miasto oraz częściowego rozdzielenia kierunków ruchu na sąsiednie ulice równoległe i przecznice, wciąż pozostaje drogowym oknem miasta na zachód. I tak jest od kilku stuleci. 📢 Kartki wielkanocne 2022. Najlepsze życzenia na Wielkanoc. Wyślij bliskim piękną kartkę wielkanocną! SMS, MMS, MESSENGER Wielkanoc 2022. Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Znajdziesz u nas piękne kartki wielkanocne, które wyślesz swoim bliskim za pośrednictwem SMS, MMS czy Messengera. Nie masz pomysłu na wielkanocne życzenia? Piękne kartki na Wielkanoc sprawią radość Twoim bliskim i znajomym!

📢 Kartki wielkanocne do wysłania. Zobacz piękne obrazki, grafiki wielkanocne, które możesz wysłać znajomym na Wielkanoc 18.04.22 Kartki wielkanocne, które można wysłać znajomym przez SMS, Whatsup, Messengera lub na Facebooku. Jeszcze kilka lat temu życzenia wielkanocne wysyłaliśmy tradycyjnie pocztą. Dziś technologia pozwala na wysłanie kartki wielkanocnej z życzeniami bez wychodzenia z domu. Wystarczy pobrać na swój telefon lub komputer kartkę wielkanocną z życzeniami i wysłać. Przygotowaliśmy dla Was cały zestaw kartek na Wielkanoc 2022 z życzeniami wielkanocnymi za darmo do pobrania. 📢 Życzenia na Wielkanoc. Wierszyki, rymowanki, gotowe obrazki. Najlepsze życzenia wielkanocne 18.04.22 Życzenia wielkanocne do wysłania? Szukasz oryginalnych życzeń wielkanocnych do wykorzystania na Facebooku, SMS i Messengerze? Przygotowaliśmy dla Was gotowe życzenia na Wielkanoc 2022. [ŻYCZENIA WIELKANOCNE SMS FACEBOOK MASSENGER TWITTER].