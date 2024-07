Prasówka 2.07.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty!”?

Prasówka 2.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty! Oto banknoty, które stracą ważność w 2024 roku. Może się okazać, że w portfelu posiadasz banknoty, którymi nie można płacić. Mowa tutaj o pieniądzach zniszczonych i uszkodzonych. Tracą one ważność i żaden sklep ich nie przyjmie. Sprawdź, jakie banknoty stracą ważność w 2024 roku!

📢 Oto osoby, które mogą jechać za darmo do sanatorium. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto znalazł się na liście! Oto osoby, które nie zapłacą za pobyt w sanatorium. Warunkiem jest otrzymanie skierowania od lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystawiony dokument musi zawierać szczegółowe uzasadnienie decyzji, na tej podstawie dobrany będzie odpowiedni rodzaj leczenia oraz miejsce, w którym kuracjusz będzie przebywał. Zobacz w naszej galerii, kto może skorzystać z sanatorium za darmo!

📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu.

Prasówka 2.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji. Wędkarstwo to styl życia! Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy!

📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Sprawdź, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz. 📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa.

📢 Tego nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź koniecznie czego nie można robić na działce! Możesz się zaskoczyć!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, bo może masz je w portfelu!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus! 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź i zapoznaj się z konkretnymi rasami psów! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź koniecznie!

📢 Podatek od kota 2024. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź!

📢 Oto memy o nakrętkach na plastikowe butelki. Też was wkurzają? Te memy podbijają Internet! Najlepsze memy o nakrętkach na plastikowe butelki. Niby prozaiczna sprawa, a budzi bardzo duże emocje wśród Polaków. Do lipca 2024 wszystkie nakrętki muszą być fabrycznie przymocowane do plastikowych butelek Jest to efekt unijnej dyrektywy, aby nakrętki nie były wyrzucane gdzie popadnie i żeby łatwiej było poddać je recyklingowi. Niektórym pomysł ten się podoba, ale jest też wielu przeciwników. Oto najśmieszniejsze memy o nakrętkach przytwierdzonych do butelek! Sprawdź! 📢 Młode kobiety poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat! [ZDJĘCIA] Na liście osób poszukiwanych przez policję znajduje się kilkadziesiąt kobiet, które nie skończyły jeszcze 25 lat. Dlaczego są poszukiwane? Może rozpoznasz którąś z nich? 📢 Dzień Psa 2024. Poznajcie psy naszych Czytelników. Wszystkie są naprawdę urocze [ZDJĘCIA] 1 lipca obchodzimy w Polsce Dzień Psa. Nie od dziś wiadomo, że to właśnie pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie przedstawiamy psy naszych Czytelników.

📢 Seniorka wyrzuciła przez okno 15 tysięcy złotych rzekomemu policjantowi W ubiegłym tygodniu kolejna seniorka ze Słupska padła ofiarą podłego oszusta. 80-latka została wprowadzona w błąd, że jej syn spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy na kaucję.

📢 Woda z miejskiej pływalni zyska drugie życie. Zostanie wykorzystana przez PGK Do mycia śmieciarek, ulic i pojemników na odpady Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku wykorzysta wodę z miejskiej pływalni. To już druga edycja ekologicznej akcji. 📢 Prezentacje, wykłady, wspomnienia. 155 lat kolei w Słupsku [ZDJĘCIA] 155 lat temu do Słupska wjechał pierwszy pociąg. To wydarzenie postanowili uczcić lokalni kolejarze serią wykładów i prezentacji. W poniedziałek, 1 lipca zorganizowali konferencję w słupskim ratuszu. 📢 Od Matejki do Chomiczewskiego. Mistrz pejzażowego fioletu w Ustce W Hotelu Rejs w Ustce odbyło się kolejne wydarzenie artystyczne zorganizowane przez Mistral Ustka. Tym razem goście mieli okazję podziwiać obrazy znakomitego polskiego pejzażysty Stanisława Chomiczewskiego.

📢 Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce ma nowego komendanta Nowym komendantem Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce został kmdr Andrzej Wojtkowiak. W poniedziałek odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków. 📢 Turystyczne bagno na Pomorzu. Ścieżka turystyczna do przejścia. Przeżyj przygodę Na ścieżkę przyrodniczą w Rezerwacie Bagno Kusowo najlepiej wybrać się w kaloszach. Na częściowo podmokłym terenie są kładki, ale miejscami trzeba nieco obuwie zamoczyć, szczególnie wtedy, gdy zaczyna się bagienny bór. Ścieżka, poza krótkim dojściem, jest pętlą o długości około 2,5 km. Atrakcyjną przyrodniczo. 📢 Autobusem nad morze i jezioro. PKS Słupsk po raz czwarty uruchomił wakacyjną siatkę połączeń Do Ustki, Rowów, Jarosławca, a nawet Łeby. PKS Słupsk uruchomił wakacyjną siatkę połączeń. Autobusy zawiozą mieszkańców i turystów do najpopularniejszych kurortów i atrakcyjnych miejsc w regionie.

📢 Trwa budowa drogi S6 Koszalin - Słupsk. Zdjęcia z lotu ptaka robią wrażenie! W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Przyjrzeliśmy się, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach. Najnowsze zdjęcia z lotu ptaka robią wrażenie!

📢 Tyle będziemy musieli płacić za prąd od lipca 2024 roku. Jest nowa maksymalna cena za prąd. Za dużo? Sięgnij po bon energetyczny Podwyżki cen prądu od wakacji? Wiemy, jaka będzie maksymalna cena za prąd, kto będzie musiał zapłacić więcej i o ile. Jeśli rachunki będą za duże, pomóc ma bon energetyczny. To on ma pomóc m.in. wysokie rachunki za prąd. Wylicz dokładnie, ile trzeba będzie płacić za prąd po zmianach. 📢 Weekend gier, anime i mangi w Słupsku. GryfCon II przyciągnął wielu gości z całej Polski W dniach 29-30 czerwca Centrum Edukacyjne Technik przy ul. Tuwima w Słupsku zapełniało się po brzegi miłośnikami mangi, animy, fantastyki i przeróżnych gier. Nie zabrakło futrzaków. Goście nie tylko ze Słupska tłumnie uczestniczyli w imprezie „GryfCon II. Retro edition”. I hojnie wsparli zwierzaki potrzebujące pomocy.

📢 Gorące Dni Kołczygłów. Dawid Narożny gwiazdą wieczoru (ZDJĘCIA) Za nami wyjątkowe Dni Kołczygłów. Było mnóstwo atrakcji. Gwiazdą wieczoru był zespół Piękni i Młodzi - Dawid Narożny. Mieszkańcy bawili się doskonale. 📢 Zdjęcia starego Miastka. Takiego miasta już nie ma. Zobaczcie unikatowe fotografie Prezentujemy zdjęcia Miastka, którego już nie ma. To fotograficzna podróż w czasie. Dokumentacja życia codziennego, większych i mniejszych lokalnych wydarzeń. Są radości, ale i smutki. Obejrzycie zdjęcia. 📢 Niebezpieczni przestępcy ze Słupska i okolic. Wydano za nimi listy gończe. Znasz kogoś? (zdjęcia) Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców ze Słupska i regionu słupskiego. Wszyscy są poszukiwani w związku z przestępstwami, których mieli dokonać. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwanych.

📢 Miłosny horoskop na wakacje 2024: Co Cię czeka w Miłości? Sprawdź czy zakochasz się latem (HOROSKOP) 01.07.2024 Wakacje 2024 zapowiadają się niezwykle ekscytująco dla wszystkich znaków zodiaku. To czas, kiedy miłość kwitnie, a relacje nabierają nowego wymiaru. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na te wyjątkowe miesiące! 📢 Przerażające, ostatnie słowa pilotów lotniczych tuż przed katastrofą. Co nagrały czarne skrzynki? 01.07.2024 Katastrofy lotnicze zawsze budzą ogromne emocje i pytania. Co naprawdę wydarzyło się w ostatnich chwilach przed tragedią? Odpowiedzi na te pytania często dostarczają czarne skrzynki - rejestratory danych lotu, które zapisują każdy dźwięk i konwersację w kokpicie. Nagrania z czarnych skrzynek ujawniają ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą, dostarczając nie tylko kluczowych informacji dla śledczych, ale także wstrząsających i poruszających relacji dla opinii publicznej.

📢 Kobiety o tych imionach są wyjątkowo inteligentne. To prawdziwe bystrzaki. Zobacz czy jesteś na liście (zdjęcia) 01.07.2024 Inteligencja to nie tylko IQ; obejmuje szereg cech i nawyków, które przyczyniają się do ogólnych zdolności poznawczych i społecznych danej osoby. Kultywując ciekawość, adaptacyjność, otwarty umysł, myślenie krytyczne i samodyscyplinę, każdy może zwiększyć swoje zdolności intelektualne. Dodatkowo, przyjęcie nawyków takich jak nauka przez całe życie, refleksyjne myślenie, utrzymywanie zdrowego stylu życia, skuteczna komunikacja i zarządzanie czasem może jeszcze bardziej optymalizować potencjał jednostki do sukcesu. 📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 01.07.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź.

📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 01.07.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach.

📢 Zdrowe i pyszne pomidory - proste triki na obfite plony. Sprawdź sekrety plantatorów pomidorów. Co zrobić aby obrodziły? 01.07.2024 Nawożenie pomidorów, jeśli jest przeprowadzone prawidłowo, znacznie zwiększa szanse na uzyskanie obfitych i zdrowych plonów. Pamiętaj o regularności, odpowiednich proporcjach oraz obserwacji roślin, a Twoje pomidory będą rosły zdrowo i obficie owocowały. Oto kilka prostych trików i podpowiedzi - jak sprawić aby nasze pomidory były zdrowe i dawały dużo pysznych pomidorów.

📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 01.07.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 📢 Oto najnowsza lista leków wycofanych z aptek. Masz takie leki w domu? Nie wolno ich zażywać 01.07.2024 Oto najnowsza lista leków które Główny Inspektorat Farmaceutyczny nakazał w trybie pilnym wycofać z obrotu we wszystkich aptekach w Polsce. Używasz tych tabletek, syropów, pigułek czy zastrzyków? Sprawdź i jak najszybciej zwróć je do apteki. Tych leków i wyrobów farmaceutycznych nie wolno zażywać. Zobacz listę leków wycofanych przez GIF.

📢 Najlepsze suchary Karola Strasburgera z Familiady. Zobacz najlepsze memy z legendarnym prowadzącym teleturniej Familiada 01.07.2024 Karol Strasburger to znany aktor i legendarny prowadzący Familiadę, który każdy odcinek popularnego teleturnieju rozpoczynał od opowiedzenia dowcipu. Od kilkunastu lat, w każde niedzielne popołudnie siadaliśmy do telewizorów aby obejrzeć kolejny odcinek teleturnieju. Każdy z nas czekał także na kolejny dowcip prowadzącego - Karola Strasburgera. Zobaczcie - oto najlepsze dowcipy Karola Strasburgera z Familiady.

📢 Najlepsze memy o rowerzystach. Śmieją się z nich kierowcy, a oni śmieją się z pieszych (NOWE MEMY) 01.07.2024 Rowerzyści - jedni ich uwielbiają - inni nienawidzą. Jazda na rowerze jest jedną z ulubionych form relaksu dla tysięcy Polaków. Często jednak na drogach i ścieżkach dochodzi do spięć i niemalże mitycznych konfliktów pomiędzy rowerzystami a pieszymi ale także i kierowcami samochodów. Jak wiadomo Internet to idealne miejsce do tego aby toczyć odwieczne konflikty tak więc Internauci tworzą na pęczki przezabawne memy dotyczące jazdy na rowerze, rowerzystów i toczonych sporów. Zobaczcie NOWE, najlepsze i najśmieszniejsze memy o rowerzystach.

📢 Memy o kotach. Jesteś miłośnikiem kotów? Wesołe, słodkie i kochane. Czasem śmieszne i wzruszające. Zobacz memy z kotami 01.07.2024 Najśmieszniejsze obrazki z kotami w roli głównej. Jesteś miłośnikiem kotów? Te sytuacje znasz na własnej skórze. Zobacz najweselsze obrazki w sieci z kotami w roli głównej. Wchodzą do szafy, śpią w dziwnych miejscach, domagają się drapania po brzuchu i pieszczot. Kocie życie to jedno wielkie pasmo przyjemności. Zobacz wesołe memy z kotami. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 01.07.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 01.07.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 01.07.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 01.07.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 01.07.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 01.07.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Noclegi nad morzem "za grosze". Tanie miejscówki nad Bałtykiem. Sprawdziliśmy dla was ceny Czy nad polskim Morzem Bałtyckim można tanio wypocząć, płacąc za noclegi przysłowiowe grosze? Ile kosztuje noclegowa doba niedaleko plaży w hotelach, pensjonatach, domkach. Sprawdziliśmy.

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 1.07.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 1.07.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Luna i policjant ze Słupska na podium w XXI Kynologicznych Mistrzostw Policji W czwartek, 27 czerwca, odbyło się podsumowanie wojewódzkich eliminacji do XXI Kynologicznych Mistrzostw Policji. Wśród przewodników psów służbowych - w kategorii do wyszukiwania materiałów wybuchowych - pełniących na co dzień służbę na terenie województwa pomorskiego II miejsce zajęli asp. szt. Dariusz Stukan oraz czworonożna Luna z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Podczas uroczystości nagrody wręczył insp. Bogusław Ziemba, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.

📢 W Ustce z nieba lał się żar. Po upale na ochłodę przyszła burza i ulewa. To był dynamiczny weekend nad morzem Po liczbie turystów i udanych imprezach w czasie Święta Morza główny sezon wczasowy w Ustce można uznać za otwarty. Turyści nie tylko korzystali z przygotowanych atrakcji, ale przede wszystkim smażyli się na plaży. Dosłownie, bo wielu wyszło z niej spieczonych na raczka. W niedzielę nawet zmęczoną upałami kładkę wyłączono z ruchu. Pokonał ją Celsjusz.

📢 Letnia kąpiel Usteckiej Syrenki. Pomnik wytrzymał potężne bicze szkockie W czasie Dni Morza w Ustce swoją doroczną kąpiel przeszła Ustecka Syrenka. Panna solidnie została zroszona przez ratowników SAR z armatki wodnej, a przy okazji - uczestnicy tego wydarzenia.

📢 Mapa IMGW województwa zachodniopomorskiego cała na czerwono. Są alerty! Grad, ulewy, burze IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi. Dzisiaj mapa województwa zachodniopomorskiego jest cała czerwona. IMGW ostrzega między innymi przed burzami, gradem oraz bardzo intensywnymi opadami deszczu. 📢 123. urodziny słupskiego ratusza. Bieg na wieżę i turniej szachowy [ZDJĘCIA] Huczne obchody 123. urodzin słupskiego ratusza rozpoczęły się od zmagań sportowych. Odbył się II Bieg na Wieżę Ratusza. Rywalizowali również najlepsi szachiści. 📢 Pamięci Słowińców. W Parku Chopina w Ustce odsłonięto torfową rzeźbę W Parku Chopina w Ustce powstała rzeźba upamiętniająca Słowińców. Jej autorką jest Joanna Dudek, której - wykonany z torfu projekt - będzie się zmieniał wraz z upływem czasu. I zniknie jak ludność słowińska z tej ziemi. Wydarzenie Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej odbyło się w ramach Dni Morza.

📢 Niesamowity wyścig butelkowy w Ustce. Świetne drużyny i doping publiczności W kanale usteckiego portu z okazji Dni Morza rozegrano wyścig na 400 metrów. Wystartowało osiem zespołów, które przepłynęły ten odcinek na łajbach własnego pomysłu. 📢 Konsultacje w sprawie Herbsta i Frąckowskiego. Ulice na osiedlu Niepodległości do remontu Miasto konsultuje z mieszkańcami koncepcję przebudowy ulic Herbsta i Frąckowskiego. Osiedlowe drogi mają zyskać nową nawierzchnię. 📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Śmieszą nawet w wakacje! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Nareszcie wakacje. Na ponad dwa miesiące uczniowie mogą zapomnieć o sprawdzianach i kartkówkach. To dobra okazja by odetchnąć i pośmiać się trochę z budzących grozę słów "wyciągamy karteczki". Zobaczcie na jakie odpowiedzi na sprawdzianach zdecydowali się najbardziej bezczelni uczniowie. Potrafilibyście tak napisać do nauczyciela?

📢 Wyjątkowe zdjęcia Słupska i Ustki z lat powojennych [FOTOGALERIA] Zdjęcia Słupska i regionu wykonane w latach powojennych mają wartość nie tylko historyczną i poznawczą. To także w wielu przypadkach kronika towarzyska lub osobiste obrazy ujętej chwili, np. z dziećmi na spacerze. Tak, jak w galerii, którą przygotowaliśmy. 📢 Godzina drogi od Słupska. Oto ciekawe pomysły na krótkie wycieczki w regionie Nie masz pomysłu na weekend? Gdzieś byś pojechał, ale nie wiesz gdzie? Znowu do Ustki? Pomysłów na krótkie wycieczki w regionie jest mnóstwo. I nie wymagają ani dużo czasu, ani pieniędzy. Wybraliśmy 10, podczas których zobaczysz niesamowite pejzaże, średniowieczne zamki i dziką przyrodę. Wszędzie dotrzesz w godzinę od Słupska. 📢 Miasto planuje budowę kolejnych zbiorników retencyjnych. Gdzie powstaną? W Słupsku powstaną kolejne zbiorniki retencyjne. Jest plan, by wybudować je na ulicy Piłsudskiego i Kaszubskiej. Podobnie jak inne, mają chronić miasto przed zalewaniem.

📢 Kąpieliska w regionie słupskim. Gdzie się wybrać, by miło spędzić czas nad wodą? Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi sezon kąpieliskowy. W regionie słupskim są miejsca, w które warto się wybrać, by aktywnie spędzić czas nad wodą. Dla miłośników plażowania też się coś znajdzie. Gdzie warto pojechać? 📢 Tak wyglądały dawniej wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim. NOWE ZDJĘCIA Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Kultowe zakątki starego Słupska na unikatowych zdjęciach. Poznasz, gdzie zrobiono te fotografie? Zapraszamy do unikatowej podróży w czasie do najbardziej kultowych miejsc w Słupsku. Rozpoznacie, gdzie wykonane te fotografie? Niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne mniej a zmiany, które miały tam miejsce na przestrzeni lat mogą sprawić, że odgadnięcie ich lokalizacji może być niemałym problemem. Zobaczcie kultowe miejsca w Słupsku na unikatowych, historycznych zdjęciach. 📢 Miliony euro na kolejne inwestycje w regionie słupskim. W Białym Spichlerzu w Słupsku podpisano porozumienie w tej sprawie Ponad 54 miliony złotych trafi do gmin powiatu słupskiego w ramach unijnych dotacji przyznawanych przez urząd marszałkowski dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Aż 39 milionów złotych przeznaczono na zakup nowych autobusów elektrycznych dla MZK Słupsk. Ich testy już trwają na ulicach.

📢 Motocyklista zderzył się z koparko-ładowarką. W akcji Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Tragiczny wypadek w powiecie bytowskim. W gminie Studzienice na łuku drogi doszło do zderzenia czołowego motocyklisty z koparko-ładowarką. 📢 Gwałtowna ulewa przeszła nad Słupskiem i regionem. Zalanych zostało kilkanaście ulic w centrum miasta Gwałtowna ulewa sparaliżowała Słupsk. Ulicami płynęły rzeki. Studzienki i ziemia nie nadążały z przyjmowaniem wody. Straż Pożarna miała w regionie ponad 90 zgłoszeń. Gdyby nie zbiorniki retencyjne, zalane zapewne byłoby całe miasto. W regionie część miejscowości jest bez prądu, ponieważ wichura powaliła drzewa, które zerwały linie energetyczne. 📢 Kolorowe wianki, koncerty i świetna zabawa. Święto Rodziny na rynku Kolorowe wianki, koncerty i świetna zabawa. Święto Rodziny na rynku to już cykliczna impreza, którą organizuje parafia świętej Katarzyny z Bytowa. Było mnóstwo atrakcji i profilaktyki.

📢 Na usteckiej plaży znowu znaleziono niewybuch [ZDJĘCIA] Na plaży wschodniej w Ustce na granicy z Przewłoką wczasowicz znalazł niewybuch. Policjanci zabezpieczali teren przez całą noc do czasu przyjazdu saperów. 📢 "Zielniki słowińskie" w Parku Chopina w Ustce. W sobotę odsłonięcie żywej rzeźby Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku zaprasza na oficjalne odsłonięcie pomnika dedykowanego Słowińcom "Zielniki słowińskie – rzeźba społeczna" autorstwa Joanny Dudek w Parku Chopina w Ustce. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 29 czerwca o godzinie 12. 📢 Oficjalna sesja zdjęciowa Finalistek Miss Polski 2024! Wielki finał już 5 lipca Wielkimi krokami zbliżamy się do ukoronowania nowej Miss Polski. Przed kandydatkami wielki finał, który odbędzie się 5 lipca. Zobaczcie ostatnią, oficjalną sesję zdjęciową ukazującą wszystkie kandydatki do tytułu "Najpiękniejszej".

📢 Festiwal w rytmach muzyki ludowej. EtnoBaltica już 5 lipca w Swołowie Już po raz szósty w Swołowie - stolicy Krainy w Kratę, odbędzie się Festiwal Twórczości Ludowej EtnoBaltica, wydarzenie kultywujące muzykę i tradycję ludową. To wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju festiwal na Pomorzu, którego organizatorem jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo. 📢 Prześladowcy właścicieli Bistro Kanał w Ustce aresztowani za podpalenia i niszczenie mienia Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące dwóch mężczyzn podejrzanych o zlecenie podpaleń i serii zniszczeń mienia oraz o dokonanie tych czynów. Mężczyźni ci od kilku lat w taki sposób nękali właścicieli Bistro Kanał w Ustce. 📢 Bateria w twoim telefonie bardzo szybko się rozładowuje? Wyłącz te 5 rzeczy w smartfonie Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? Zatem z pewnością wiesz, jak potrafi to utrudniać codzienne życie. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są energożerne funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem.

📢 W Dniu Ojca dzieci czekały na niego z kolacją… Trwa zbiórka na pomoc rodzinie motocyklisty, który zginął w wypadku w Słupsku Była niedziela, 23 czerwca. Dzień Ojca. Rodzina czekała na niego z kolacją. Rafał Fortuński nie wrócił do domu. Gdy ruszył na zielonym świetle na skrzyżowaniu w centrum Słupska, uderzył w niego z ogromną siłą pędzący mercedes. Mimo ogromnych starań lekarzy w słupskim szpitalu, jego życia nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w środę 26 czerwca. Trwa zbiórka na pomoc rodzinie. Ta chce pieniądze przeznaczyć na najlepszych prawników, którzy skażą sprawcę wypadku.

📢 Trzy miesiące aresztu dla sprawcy wypadku z udziałem motocyklisty w Słupsku Dzisiaj, 26 czerwca, sąd przychylił się do wniosku prokuratora o trzymiesięczny areszt dla 35-letniego Gerarda B., który jest sprawcą tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Wiadomo, że wcześniej odpowiadał już za przestępstwa na tle narkotykowym popełnione w Danii. Poszkodowany – 49-letni Rafał - przebywa w słupskim szpitalu. Jego stan jest ciężki.

📢 Wypadek na skrzyżowaniu ul. Garncarskiej i Wiejskiej w Słupsku. Motocyklista w szpitalu Wypadek na skrzyżowaniu skrzyżowaniu ulicy Garncarskiej i Wiejskiej. Motocyklista został zabrany na SOR. 📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA. 📢 Rajska wyspa w Dolinie Charlotty? Brama do balijskiej wioski już wita gości [ZDJĘICA, WIDEO] Niezwykła budowla powstaje na łące w Dolinie Charlotty w Strzelinku pod Słupskiem. Będzie to indonezyjska wyspa Bali w pigułce – powstanie świątynia, teatr, restauracja, sala do ekspozycji wystaw, bungalowy z basenami, a to wszystko w otoczeniu palm i kwiatów jak w Indonezji. Już 1 lipca odbędzie się wielkie show, w którym weźmie udział kilku dziesięcioro indonezyjskich artystów.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Wracają do Ustki nie tylko we wspomnieniach. Rezerwiści Marynarki Wojennej są tu sercem W Ustce trwa doroczny zjazd rezerwy Marynarki Wojennej. To już czwarte spotkanie rezerwistów, którzy przed laty przeszli przez bramę Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. W tym roku nad morze ściągnęło 110 osób – marynarze, którzy zdobywali specjalności w CSSMW i ich rodziny.

📢 Koncert Bajm na zakończenie 122. urodzin słupskiego ratusza. Tłumy mieszkańców na Placu Zwycięstwa (zdjęcia) W niedzielę 2.07 na Placu Zwycięstwa w Słupsku odbyły się obchody z okazji 122. urodzin miejskiego ratusza. Imprezę zwieńczył koncert zespołu Bajm z gwiazdą, Beatą Kozidrak. Atrakcji dla słupszczan nie brakowało przez cały dzień. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych.

📢 Ustka świętowała Dni Morza. Największy tłum przyciągnęła Promenada Nadmorska W ten weekend Ustka przeżywa najazd turystów. W sobotę w kurorcie świętowano Dni Morza. Najbardziej była oblężona Promenada Nadmorska. 📢 118. urodziny słupskiego ratusza. Impreza na placu Zwycięstwa Słupski ratusz obchodzi 118. urodziny. Urząd miejski z tej okazji przygotował imprezę na placu Zwycięstwa. W ramach wydarzenia zaplanowano m.in. występy DJa, przemówienie okolicznościowe Prezydenta Miasta Słupska, tort urodzinowy dla mieszkańców oraz Splash of Colors (bitwa na kolorowe proszki holi). Dodatkowo, pracownicy Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku oprowadzali nieodpłatnie grupy po Ratuszu miejskim.