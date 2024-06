Prasówka 15.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 15.06.2024”?

📢 Wypadek w Sąborzu pod Słupskiem. Czteroletni chłopczyk zabrany śmigłowcem do gdańskiego szpitala W piątek w Sąborzu w gminie Damnica w powiecie słupskim na krajowej szóstce doszło do groźnego wypadku drogowego. Załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowała czteroletniego chłopczyka do szpitala w Gdańsku. 📢 „Pasy są niewyraźne, jest niebezpiecznie”. Kierowcy dopytują, kiedy miasto odnowi na ulicach oznakowanie poziome Słupscy kierowcy zwracają uwagę, że na niektórych ulicach miasta słabo widoczne jest oznakowanie poziome, co wpływa na bezpieczeństwo. Problem zauważyła również radna miejska Renata Stec. Miasto zaplanowało wykonanie prac na czerwiec i lipiec.

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 14.06.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź.

📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 14.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Przerażające, ostatnie słowa pilotów lotniczych tuż przed katastrofą. Co nagrały czarne skrzynki? 14.06.2024 Katastrofy lotnicze zawsze budzą ogromne emocje i pytania. Co naprawdę wydarzyło się w ostatnich chwilach przed tragedią? Odpowiedzi na te pytania często dostarczają czarne skrzynki - rejestratory danych lotu, które zapisują każdy dźwięk i konwersację w kokpicie. Nagrania z czarnych skrzynek ujawniają ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą, dostarczając nie tylko kluczowych informacji dla śledczych, ale także wstrząsających i poruszających relacji dla opinii publicznej. 📢 Miłosny horoskop na wakacje 2024: Co Cię czeka w Miłości? Sprawdź czy zakochasz się latem (HOROSKOP) 14.06.2024 Wakacje 2024 zapowiadają się niezwykle ekscytująco dla wszystkich znaków zodiaku. To czas, kiedy miłość kwitnie, a relacje nabierają nowego wymiaru. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na te wyjątkowe miesiące!

📢 Odznaczenia dla honorowych dawców krwi ze Słupska. Ratują innym zdrowie i życie [zdjęcia] Dziś, 14 czerwca, przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. Była to okazja, aby docenić 47 dawców krwi ze Słupska i regionu. Zostali odznaczeni medalem „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadawanym przez Ministra Zdrowia. 📢 Święto 12 Dywizji Zmechanizowanej oraz 12 pułku logistycznego w Kołobrzegu [ZDJĘCIA] Od wiosny 1945 roku 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana jest związana z północno – zachodnią częścią Polski, czego wyrazem są obchody dorocznego święta popularnej „Dwunastki”, których główna część odbyła się w piątek w Kołobrzegu.

📢 Autobus rozbił się w lesie pod Wejherowem. Służby z całego Pomorza w niecodziennej akcji Ponad 30 poszkodowanych w zderzeniu busa z autobusem miejskim pod Wejherowem. W akcję zaangażowano służby z całego powiatu wejherowskiego, a także m.in. z Pucka, Gdyni i Gdańska. Grupa K9 Wojsk Obrony Terytorialnej prowadziła też poszukiwania w okolicznych lasach. To wszystko na szczęście tylko ćwiczenia - ratownicy, strażacy, policjanci i żołnierze uczestniczyli we wspólnym szkoleniu na wypadek katastrofy w ruchu drogowym.

📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Program, bilety, atrakcje W weekend 22 i 23 czerwca 2024 roku Kielce bez wątpienia będą stolicą tuningu. A wszystko dzięki organizowanemu przez targi Kielce Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Coś dla siebie znajdą tam jednak nie tylko miłośnicy zmodyfikowanych pojazdów. Nie zabraknie także atrakcji dla fanów motorsportu, a impreza stanie się okazją do spotkania gwiazd związanych z motoryzacją. Swoją obecność zapowiedzieli Patryk Mikiciuk, Grzegorz Duda i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w TVN Turbo oraz Karol Jagoda, znany jako Jagodowy TV. Wydarzeniem towarzyszącym będzie koncert zespołu hiphopowego PRO8L3M.

📢 Przemycał Syryjczyków przez granicę Unii. Węgry żądają wydania człuchowianina Sąd Okręgowy w Słupsku rozpatrywał wniosek Sądu Rejonowego w Szeged o przekazanie Rafała S., ściganego europejskim nakazem aresztowania. Węgrzy zarzucają mu przemyt Syryjczyków z Serbii do Unii Europejskiej i napaść na policjantów. Jednak na posiedzeniu nie zapadła decyzja, bo okazało się, że porozumienie się przysłowiowych "dwóch bratanków" w sferze wymiaru sprawiedliwości nie jest takie proste.

📢 W Kępicach budują nowe bloki. Mieszkania mają już swoich najemców 13 czerwca, w Kępicach odbyło się losowanie mieszkań budowanych w ramach przynależności gminy do spółki KZN Pomorze. Nowi najemcy mogą liczyć na niski czynsz i wykup lokalu na własność. 📢 Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty! 14.06.2024 Oto banknoty, które stracą ważność w 2024 roku. Może się okazać, że w portfelu posiadasz banknoty, którymi nie można płacić. Mowa tutaj o pieniądzach zniszczonych i uszkodzonych. Tracą one ważność i żaden sklep ich nie przyjmie. Sprawdź, jakie banknoty stracą ważność w 2024 roku! 📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] 14.06.2024 Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu.

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! 14.06.2024 Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Tego nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 14.06.2024 Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź koniecznie czego nie można robić na działce! Możesz się zaskoczyć!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 14.06.2024 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, bo może masz je w portfelu! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 14.06.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź koniecznie, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 14.06.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 14.06.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 14.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 14.06.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź i zapoznaj się z konkretnymi rasami psów!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 14.06.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź obowiązkowo listę najbardziej leniwych psów! 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 14.06.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 14.06.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy 14.06.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź!

📢 Działki pod lasem. Marzysz o domu? Oto tanie działki budowlane na Pomorzu. Sprawdź, ile kosztują Dom pod lasem to marzenie wielu osób. Tanie działki budowlane tuż przy lesie można znaleźć w różnych rejonach województwa pomorskiego. Sprawdziliśmy, gdzie i za ile można taką kupić. Zobacz zdjęcia i ceny tanich działek na Pomorzu w naszej Galerii.

📢 Kobiety o tych imionach są wyjątkowo inteligentne. To prawdziwe bystrzaki. Zobacz czy jesteś na liście (zdjęcia) 14.06.2024 Inteligencja to nie tylko IQ; obejmuje szereg cech i nawyków, które przyczyniają się do ogólnych zdolności poznawczych i społecznych danej osoby. Kultywując ciekawość, adaptacyjność, otwarty umysł, myślenie krytyczne i samodyscyplinę, każdy może zwiększyć swoje zdolności intelektualne. Dodatkowo, przyjęcie nawyków takich jak nauka przez całe życie, refleksyjne myślenie, utrzymywanie zdrowego stylu życia, skuteczna komunikacja i zarządzanie czasem może jeszcze bardziej optymalizować potencjał jednostki do sukcesu. 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 14.06.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Trwa remont ulicy Niemcewicza. Znikną dziury, pojawi się nowa nawierzchnia Ulica Niemcewicza w Słupsku doczekała się remontu. Kierowcy zyskają nową nawierzchnię, a piesi dostaną dodatkowe przejście. Ma być bezpieczniej i bardziej komfortowo.

📢 Lista zadań i priorytetów pomorskich europosłów Przyglądamy się sylwetkom i planom pomorskich europosłów na X kadencję Parlamentu Europejskiego. W Brukseli zadebiutuje Piotr Müller z PiS, dla Janusza Lewandowskiego z KO będzie to już szósta kadencja, a Magdalena Adamowicz uzyskała po raz drugi najwyższy wynik wyborczy w regionie i jeden z najwyższych w Polsce. 📢 Jerzy Wójtowicz, burmistrz Miastka: Szpital to tonący okręt, który chcemy uratować Szpital, oświata i drogi – to najważniejsze sprawy w tej kadencji dla burmistrza Miastka Jerzego Wójtowicza, który zdradza że boryka się też z hejterami.

📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 13.06.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach. 📢 Pierwszy odcinek ulicy Dmowskiego już przejezdny. Niedługo roboty na Andersa Zakończył się pierwszy etap remontu ulicy Dmowskiego w Słupsku. Roboty przeniosły się na kolejny fragment drogi. Wkrótce rozpoczną się prace przy nawierzchni ulicy Andersa.

📢 Tragiczny wypadek w miejscowości Gościnko w powiecie białogardzkim. Dwie osoby nie żyją [ZDJĘCIA] Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w godzinach porannych w miejscowości Gościnko w powiecie białogardzkim. Niestety, dwie osoby nie żyją.

📢 Auto w darze od firmy Drutex z Bytowa dla Hospicjum Domowego Dzisiaj prezes firmy Drutex Leszek Gierszewski oraz wiceprezes Kamila Gierszewska przekazali nowy samochód dla Hospicjum Domowego w Bytowie, które działa od 10 lat, niosąc pomoc najciężej chorym. Dzięki temu świadczenia opieki bezpośrednio w domach pacjentów staną się łatwiejsze. 📢 Chcesz szybko zrobić kupę? Dodaj do wody i pij rano. W pół godziny pozbędziesz się zaparcia. Oczyszcza i wspomaga odchudzanie Ten napój nie tylko skutecznie nawadnia organizm, ale też pomaga oczyścić jelita oraz organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Woda z solą naturalnie zwalczy zaparcia i wzdęcia, pomoże też w odchudzaniu. Działa naprawdę szybko, więc po wypiciu lepiej być w pobliżu toalety. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści może przynieść picie wody z solą na czczo.

📢 Sesja Rady Gminy Kobylnica inna niż wszystkie. Bez wójta Leszka Kulińskiego... Ostatnie pożegnanie jutro W czwartek, 13 czerwca, odbyła się III, absolutoryjna sesja Rady Gminy Kobylnica. Było to niestety inne niż zazwyczaj spotkanie, ponieważ zabrakło na niej Wójta Leszka Kulińskiego, który zmarł w sobotę, 8 czerwca. Rada Gminy udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy Kobylnica z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Rozpoczynając sesję, radni i zebrani uczcili minutą ciszy pamięć Wójta. 📢 Oficjalnie: Znamy datę otwarcia obwodnicy Koszalina na drodze S6 Po godz. 8:30 z rana w sobotę, tuż po krótkim briefingu prasowym, obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu trasy S6 zostanie otwarta dla ruchu. Pierwsze nową estakadą pojadą auta jadące od strony Szczecina w kierunku Trójmiasta, a chwilę później udostępniony będzie już ruch w obie strony.

📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia. 📢 Groźny wypadek między Leśnicami a Lęborkiem. Krajowa szóstka nieprzejezdna od kilku godzin Do czołowego zderzenia doszło około godziny 6:30 rano w czwartek, 13 czerwca na drodze krajowej nr 6 pomiędzy Lęborkiem a Leśnicami. Droga jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje objazdami. Jedna osoba została odwieziona do szpitala.

📢 Niebezpieczna Chorwacja: najbardziej jadowity wąż w Europie znaleziony w Zadarze! Ambasada RP ostrzega turystów przed wakacjami Wakacje w Chorwacji mogą zmienić się w koszmar, jeśli nie zachowasz ostrożności. Okazuje się, że w kraju tym roi się od potencjalnie niebezpiecznych zwierząt. W dwóch miejscach w położonym na wybrzeżu Chorwacji Zadarze tego samego dnia zaobserwowano żmije nosorogie – podał w środę portal Dnevnik. Węże te uchodzą za najbardziej niebezpieczną europejską żmiję ze względu na swój rozmiar, długie kły oraz wysoką toksyczność jadu! W dodatku węże to nie wszystko – ambasada RP w Zadarze ostrzega też przed innymi stworzeniami, które mogą wyrządzić turystom poważną krzywdę. 📢 Horror rocznego dziecka. Rodzice próbowali wypędzić z niego diabła w lesie pod Gryficami Policja zatrzymała rodziców, którzy w lesie mieli próbować egzorcyzmów na swoim rocznym dziecku. Do koszmarnych scen doszło wczoraj w jednej z miejscowości pod Gryficami.

📢 Rząd w czwartek zajmie się płacą minimalną na 2025 rok. „Propozycja nie będzie wychodziła ponad to, co wynika z ustawy" W czwartek rząd ma zająć się propozycją wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej na rok 2025. Propozycję wysokości tych wynagrodzeń przedstawi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski podkreślił w rozmowie z PAP, że „propozycja nie będzie wychodziła ponad to, co wynika z ustawy". 📢 25 lat więzienia za zabójstwo w Pobłociu i ukrycie ciała w szambie. Wyrok prawomocny W środę Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok 25 lat pozbawienia wolności, wydany przez Sąd Okręgowy w Słupsku na 35-letniego A.M. z Pobłocia w gminie Główczyce, który zabił sąsiada.

📢 Dzień Mieszkańca Gminy Redzikowo już 15 czerwca! Wystąpi zespół Sound’n’Grace Już 15 czerwca o godzinie 14:00, mieszkańcy Gminy Redzikowo spotkają się na terenie Parku Wodnego w Redzikowie, aby wspólnie celebrować Dzień Mieszkańca. To wyjątkowe wydarzenie będzie pełne różnorodnych atrakcji, które z pewnością umilą czas wszystkim uczestnikom.

📢 Słupskie MZK testuje nowy autobus elektryczny. Zobacz zdjęcia Słupskie MZK otrzymało do testów nowy autobus elektryczny. To model Solaris Urbino 12 Electric. Pojazd można spotkać na ulicach Słupska do końca tego tygodnia. 📢 Nowe tablice rejestracyjne od czerwca. Żółte blachy, czerwone litery. Musi je zmienić tylko części kierowców. I bez badań technicznych Zmiany w rejestracji samochodów wchodzą od czerwca 2024 roku i dotyczyć będą określonej grupy samochodów. Nowe blachy otrzymają właściciele samochodów wyścigowych. Nowe tablice rejestracyjne mają żółty kolor (tło) i czerwoną czcionkę (litery i cyfry). I nieczęsto będziemy mieli okazję zobaczyć je na ulicach, bo samochody z nowymi tablicami nie będą dopuszczone do ruchu drogowego. 📢 Słupska policja poszukuje zaginionego nastolatka Igor Wolski, 16-letni mieszkaniec Wrześcia w gminie Redzikowo w powiecie słupskim, wyszedł z domu 11 czerwca. Trwają poszukiwania opiekuńcze.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 12.06.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Prokurator żąda złagodzenia kar dla trzech małych świadków koronnych. Słupski proces o udział w zbrojnym gangu i zabójstwo Wojciecha N. Przed Sądem Okręgowym w Słupsku w procesie o zabójstwo dilera narkotykowego Wojciecha N. z Lęborka wygłoszono mowy końcowe. Prokurator żąda złagodzenia kar dla trzech oskarżonych, którzy poszli na współpracę z organami ścigania. Dla pozostałych – surowych wyroków. Obrońcy i oskarżeni domagają się uniewinnień lub łagodnych kar.

📢 Wypadek w Słupsku. 24-letnia słupszczanka trafiła do szpitala Wczoraj na skrzyżowaniu ulic Witkacego i Przemysłowej w Słupsku (rondo Zofii Lewenstam) doszło do zderzenia dwóch pojazdów. 24-letnia słupszczanka została przewieziona do szpitala. 📢 45. Słupska Olimpiada Młodzieży Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych. Znamy zwycięzców! W Nowym Teatrze w Słupsku odbyło się uroczyste podsumowanie 45. Słupskiej Olimpiady Młodzieży Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych. W tegorocznych zmaganiach brało udział 1 500 młodych sportowców ze słupskich szkół. W trakcie bieżącej edycji odbyły się 84 imprezy, rozegrano 350 meczów. Najlepsi uczestnicy SOM trafiają do słupskich klubów sportowych, by dalej reprezentować miasto na arenie ogólnopolskiej. 📢 Zbliżają się 123. urodziny słupskiego ratusza. Z tej okazji wielka impreza i koncert Agnieszki Chylińskiej Urząd Miejski zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania urodzin słupskiego ratusza. 30 czerwca na placu Zwycięstwa nie zabraknie atrakcji dla młodszych i starszych, a wydarzeniem wieczoru będzie koncert Agnieszki Chylińskiej.

📢 MEMY o nauczycielach na koniec roku szkolnego 2024! Zabawne obrazki na poprawę humoru. Jak widzimy nauczycieli i pedagogów? Oto najlepsze memy o nauczycielach. Pośmiejmy się razem na koniec roku szkolnego 2024, gdy tysiące polskich pedagogów obchodzić będą swoje małe święto - koniec pracy z uczniami. Oto najlepsze MEMY o pedagogach!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania w letniej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas letniej wyprzedaży. Choć AMW kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można w niej kupić także wojskową odzież. Ubrania od wojska cechuje przede wszystkim duża wytrzymałość. Do kupienia są m.in. buty, koszule, kurtki, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Obwodnica Koszalina na drodze S6 z lotu ptaka. Lada dzień ominiemy miasto [ZDJĘCIA] Prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina są już na finiszu. Lada chwila pojedziemy wreszcie całą obwodnicą, omijając Koszalin.

📢 140 osób rozpoczęło "Wakacje z wojskiem" w 7. BOW w Słupsku 140 osób zostało dziś wcielonych do 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, inaugurując projekt „Wakacje z wojskiem”. Przez najbliższe 27 dni będą poznawać podstawy żołnierskiego rzemiosła, a szkolenie zakończy uroczysta przysięga. 📢 Powstaje kolejny odcinek drogi ekspresowej S6 między Trójmiastem a Szczecinem. Zobaczcie postępy prac W województwie pomorskim powstaje odcinek trasy S6 pomiędzy Słupskiem a Bobrownikami. Całość powstaje w ramach drogi ekspresowej S6 pomiędzy Słupskiem a Bożepolem Wielkim, która jest jedną z najważniejszych inwestycji na Pomorzu.

📢 Ostatnie pożegnanie śp. Leszka Kulińskiego odbędzie się w piątek, 14 czerwca na Starym Cmentarzu w Słupsku Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliński zmarł nagle w sobotę, 8 czerwca. Ostatnie pożegnanie odbędzie się w piątek, 14 czerwca. W Urzędzie Gminy Kobylnica wyłożona jest księga kondolencyjna. W całej gminie odwołano wszystkie imprezy. W żałobie jest nie tylko gmina Kobylnica, ale całe Pomorze... 📢 Puchar Polski w Cheerleadingu Sportowym 2024 w Kobylnicy pod Słupskiem. Co to były za pokazy! Puchar Polski w Cheerleadingu Sportowym 2024 w Kobylnicy za nami. Kilkaset dziewcząt na parkiecie, mnóstwo emocji, wzruszeń i łez. Sobota, 8 czerwca 2024 roku, na długo zostanie w pamięci i sercach – zarówno mieszkańców Kobylnicy, jak i wszystkich, którzy przybyli, aby w tym dniu obchodzić 30-lecie zespołu Cheerleaders Maxi Słupsk. Niestety, w tym dniu odszedł gospodarz tej imprezy – Leszek Kuliński, wójt gminy, co zmieniło plany organizatorów.

📢 Słupskie Juwenalia. Drugi dzień zabawy i koncertów dla studentów Uniwersytetu Pomorskiego (zdjęcia) W piątek 7 czerwca ruszył pierwsze po awansie słupskiej uczelni do rangi uniwersytetu Juwenalia. Z tej okazji odbywa się szereg imprez, wydarzeń oraz koncertów. W piątek wystąpili Blacha 2115, Tymek oraz Tede. w sobotę zaś na scenie zobaczyć mogliśmy Jamala, Young Leosia oraz dj’skim Skytech.

📢 „Operacja Żelazne Kły”, czyli finał Ligi Klas Mundurowych w Słupsku Na Uniwersytecie Pomorskim odbył się finał Ligi Klas Mundurowych. Wzięło w nim udział 165 uczestników z czterech województw. Drużynowo wygrał Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku. 📢 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Jeśli masz auto, to na pewno zrozumiesz te teksty 08.06.2024 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Nie lubimy do nich chodzić i zdarza się, że podejrzewamy ich o najgorsze. Dopóki mamy auto, to niektóre usterki muszą zostać wykonane w warsztacie. Mechanicy samochodowi są grupą zawodową, wokół której powstało dużo mitów i dowcipów. Memy o mechanikach idealnie punktują wszystko to, co przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z oddaniem samochodu do warsztatu. Internauci stworzyli śmieszne obrazki z których śmieją się nawet sami zainteresowani. Sprawdź!

📢 Ryś upodobał sobie plażę nad Bałtykiem w miejscowości Wicie! Ryś w miejscowości Wicie (gm. Darłowo - woj. zachodniopomorskie) spacerował ponownie plażą nad Bałtykiem. Wielki kot został wypuszczony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zajmujące się odbudową populacji tych zwierząt. Prezentujemy zdjęcia, które nam wysłała pani Małgorzata Sokalska - emerytowany nauczyciel biologii. 📢 Finalistki Miss Polski 2024 relaksują się przed zgrupowaniem. Zobacz, jak prezentują się te piękne kobiety! Która kandydatka będzie się cieszyć koroną Miss Polski 2024? Tego jeszcze nie wiadomo. Póki co, finalistki konkursu Miss Polski relaksują się przed zgrupowaniem, które rozpocznie się 10 czerwca w Małopolsce. Przed nimi wiele pracy i przygotowań, ponieważ finałowa gala zapowiada się wyjątkowo spektakularnie! Wszyscy z niecierpliwością czekają na 5 lipca, kiedy to odbędzie się długo oczekiwane wydarzenie. Jak relaksują się piękne panie? Zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Bieg na 55-lecie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku po górzystym Lasku Północnym Uniwersytet Pomorski w Słupsku świętuje 55-lecie istnienia uczelni. Jedną z imprez towarzyszących był Bieg na 55-lecie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Z dystansem 5,5 kilometra zmierzyło się 160 osób. Oprócz tego 23 powędrowały z kijkami nordic walking. Najszybszy był Arkadiusz Kozak. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Piękne finalistki konkursu Polska Miss 30 plus w strojach kąpielowych. Zobacz ich wyjątkową sesję zdjęciową Tym razem możemy zobaczyć laureatki konkursu Polska Miss 30+ w strojach kąpielowych. Mamy nowe zdjęcia najpiękniejszych trzydziestolatek w kraju. Zaprezentowały się także w kolekcji sukni od Elizabeth Collection. 📢 Gorące imprezy w klubie Bajka w Mielnie. Tak bawiliście się nad morzem 15 lat temu [ZDJĘCIA] Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się dużym powodzeniem wśród Internautów. Przygotowaliśmy kolejną porcję fotek z klubu Bajka z 2008 roku, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia drugiej części zdjęć z tych imprez.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje. 📢 Charlotta MTB Bike Adventure w Ustce. Ponad 70 kolarzy na starcie wyścigu przełajowego (zdjęcia) W sobotę w Ustce odbyła się IV edycja Charlotta MTB Bike Adventure. Ponad 70 zawodników ruszyło na 20 kilometrową, malowniczo położoną trasę wiodącą z Ustki do Poddąbia i z powrotem. Trasa, oprócz walorów widokowych była także, co podkreślali uczestnicy, bardzo trudna technicznie i wymagająca. Najszybszym zawodnikiem okazał się Piotr Rzeszutek (Lew Lębork).

📢 V Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Wielkie emocje w wypełnionej po brzegi hali Gryfia [ZDJĘCIA] Sukcesem zakończyła się V Gala Białych Kołnierzyków organizowana przez Mazur Boxing Gym Słupsk. W wypełnionej po brzegi hali Gryfia rywalizowali pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało!

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Taneczne Wizytówki Słupska. Młodzieżowy Dom Kultury sprzed lat! [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Ten okazały obiekt nad Słupią przy ul. Szarych Szeregów, poprzednio Bieruta, jest młody z nazwy i wiekiem uczestników prowadzonych w nim zajęć. Wygląda na wiekowy, ale nie widać go ma fotografii panoramy zabudowy tej ulicy z początku XX wieku. W powojennej historii Słupska zaistniał jako budynek organizacji młodzieżowych, w którym powstał Dom Harcerza. 📢 To będzie hit Netflixa? Pierwszy klaps na planie filmowym „Lovezone” w Ustce W środę na najpiękniej zrewitalizowanej ulicy Czerwonych Kosynierów w Ustce pojawiła się ekipa filmowa. Zdjęcia do filmu „Lovezone” rozpoczęły się bardzo wczesnym rankiem i trwały do popołudnia. Filmowcy z ATM Grupa, którzy kręcą serial dla Netflixa, i statyści byli zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

📢 Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Maturzyści bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Kolejna studniówka w październiku za nami. Zobacz, jak bawili się maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia, które odbyło się w słupskim Aureusie.

📢 Jak Czesław Lang uratował XVIII-wieczny pałac w Poborowie (ZDJĘCIA) Zespół pałacowo-parkowy w Poborowie (gm. Trzebielino) miał szczęście, że zainteresował się nim Czesław Lang. Znany kolarz kupił go przed laty i systematycznie remontuje. Gdyby tak się nie stało, dzisiaj pewnie pałacu by nie było (tak jak w sąsiednim Cetyniu) albo podzieliłby los dawnych dworów w Trzebielinie czy Łubnie, które są w złym stanie (znajdują się w nim mieszkania). Wszystkie obiekty łączy jedno. Ich dawni właściciele to Puttkamerowie.

