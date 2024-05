Prasówka 26.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kobylnica świętuje! Kultura, muzyka, sport. I ludzie. Tu warto żyć!”?

Prasówka 26.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kobylnica świętuje! Kultura, muzyka, sport. I ludzie. Tu warto żyć! Pod takim hasłem odbywa się w plenerze święto Kobylnicy. Nastroje wyśmienite. Atrakcji i koncertów moc!

📢 Psie piękności w Ustce. Krajowa wystawa z zagranicznymi uczestnikami Do Ustki zjechały najpiękniejsze psy różnych ras. Czworonogie towarzystwo w liczbie 464 osobników walczy o tytuły. W sobotę tytuł piękności wystawy zgarnął mops. W niedzielę swoje wdzięki będą prezentować kolejni pretendenci do tytułów w różnych kategoriach. 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

Prasówka 26.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ustkę odwiedził dzwon "Głos Nienarodzonych". W niedzielę zabrzmi na Marszu dla Życia i Rodziny w Słupsku Do Ustki zawitał poświęcony przez papieża Franciszka dzwon „Głos Nienarodzonych”, który jutro towarzyszyć będzie uczestnikom Marszu dla Życia i Rodziny w Słupsku.

📢 Rośnie młodzież morska! 15-lecie Ligi Morskiej i Rzecznej w regionie słupskim W sobotę w słupskim starostwie odbyła się X Słupska Konferencja Marynistyczna zorganizowana przez słupski oddział Ligi Morskiej i Rzecznej pod patronatem starosty słupskiego.

📢 Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju 2024 r. może mieć szczególny wpływ na pewne znaki zodiaku 25.05.2024 Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju 2024 r. może mieć szczególny wpływ na pewne znaki zodiaku. Według astrologii, różne fazy Księżyca mogą wpływać na nasze emocje, samopoczucie i życie codzienne, a pełnia często jest uważana za czas kulminacji i intensywności. Poniżej znajduje się przegląd tego, jak Kwiatowy Księżyc może oddziaływać na niektóre znaki zodiaku. 📢 Oto najnowsza lista leków wycofanych z aptek. Masz takie leki w domu? Nie wolno ich zażywać !!! 25.05.2024 Oto najnowsza lista leków które Główny Inspektorat Farmaceutyczny nakazał w trybie pilnym wycofać z obrotu we wszystkich aptekach w Polsce. Używasz tych tabletek, syropów, pigułek czy zastrzyków? Sprawdź i jak najszybciej zwróć je do apteki. Tych leków i wyrobów farmaceutycznych nie wolno zażywać. Zobacz listę leków wycofanych przez GIF.

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 25.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Chciał jej dać nauczkę, więc przyszedł z kanistrem z benzyną Przez to, że Kamila miała mnie głęboko gdzieś, uznałem, że muszę zwrócić jej uwagę na siebie. Wziąłem kanister z paliwem i poszedłem podpalić drzwi jej mieszkania. Ale nie chciałem jej zabić - zapewnia Krzysztof. Jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa.

📢 Targi Kwiatowe w Słupsku. Oferta do ogrodu, na taras i balkon [zdjęcia] Na parkingu przez Parkiem Wodnym „Trzy Fale” w Słupsku trwają Targi Kwiatowe. W ofercie handlowców są nie tylko kwiaty, rośliny, sadzonki czy nasiona, ale także ogrodowe ozdoby, owoce, warzywa, swojskie pieczywo i wędliny, a nawet ryby hodowlane. 📢 Słupska ulica Wolności czyli dawniej Pastwiskowa. Pamiętacie ją taką? (zdjęcia) To niedługa, niespełna 700-metrowa ulica o wąskich chodnikach i niezbyt szerokiej jezdni, ale będąca wciąż ważnym traktem w układzie komunikacyjnym Słupska. Łączy śródmiejskie ulice oraz podmiejskie tereny, rozciągnięte w północno – zachodniej strefie przymorskiej. Od powojnia zwie się ulicą Wolności, usytuowana jest pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kołłątaja w kierunku zachodnim oraz ulic Kopernika, Staszica i ronda Inwalidów Wojennych RP w centrum.

📢 Matylda i sześcioro piskląt mają się wyśmienicie! Podglądamy życie ptaków na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku Na żywo możemy podglądać życie pustułek w budce lęgowej na strychu Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Początkowo obserwowaliśmy życie ptasiej pary, potem złożenie jaj, a teraz życie samicy Matyldy i sześciorga piskląt! Dla ornitologów, ale także wszystkich pasjonatów przyrody jest to niezwykle emocjonujące. Zapraszamy do podglądania życia ptasiej rodziny. 📢 Potworna zbrodnia w Rokicinach. Adwokaci składają zażalenia na aresztowanie podejrzanych Do Sądu Rejonowego w Lęborku wpływają zażalenia adwokatów na tymczasowe aresztowanie podejrzanych w głośnej sprawie morderstwa ze szczególnym okrucieństwem i z niskich pobudek w Rokicinach. Jako pierwsi złożyli je dwaj obrońcy Sandry C., podejrzanej o zacieranie śladów przestępstwa i nieudzielenie pomocy ofierze makabrycznej zbrodni. 📢 Salosowy Dzień Dziecka na biało i niebiesko (zdjęcia) W piątek 24.05.2024 odbył się sportowy, salosowy Dzień Dziecka. Były gry i zabawy, muzyka, grill i wspólne ognisko, ale największą atrakcją dla małych piłkarzy okazała się balonowa wojna.

📢 Po narkotykach i bez prawa jazdy. Motocyklista próbował uciec przed policją Widząc, że policjanci chcą zatrzymać go do kontroli drogowej, gwałtownie przyspieszył i skręcił na drogę gruntową. Po chwili pościgu porzucił motocykl i zaczął pieszo uciekać. Został jednak szybko obezwładniony. Nie miał prawa jazdy, a narkotest wykazał, że wcześniej zażywał narkotyki. Ponadto tablice rejestracyjne, które miał na jednośladzie były przypisane do zupełnie innego pojazdu, za co według nowych przepisów grozi kara nawet do 5 lat więzienia. 📢 Najlepsze suchary Karola Strasburgera z Familiady. Zobacz najlepsze memy z legendarnym prowadzącym teleturniej Familiada 25.05.2024 Karol Strasburger to znany aktor i legendarny prowadzący Familiadę, który każdy odcinek popularnego teleturnieju rozpoczynał od opowiedzenia dowcipu. Od kilkunastu lat, w każde niedzielne popołudnie siadaliśmy do telewizorów aby obejrzeć kolejny odcinek teleturnieju. Każdy z nas czekał także na kolejny dowcip prowadzącego - Karola Strasburgera. Zobaczcie - oto najlepsze dowcipy Karola Strasburgera z Familiady.

📢 Najlepsze memy o rowerzystach. Śmieją się z nich kierowcy, a oni śmieją się z pieszych (NOWE MEMY) 25.05.2024 Rowerzyści - jedni ich uwielbiają - inni nienawidzą. Jazda na rowerze jest jedną z ulubionych form relaksu dla tysięcy Polaków. Często jednak na drogach i ścieżkach dochodzi do spięć i niemalże mitycznych konfliktów pomiędzy rowerzystami a pieszymi ale także i kierowcami samochodów. Jak wiadomo Internet to idealne miejsce do tego aby toczyć odwieczne konflikty tak więc Internauci tworzą na pęczki przezabawne memy dotyczące jazdy na rowerze, rowerzystów i toczonych sporów. Zobaczcie NOWE, najlepsze i najśmieszniejsze memy o rowerzystach. 📢 Memy o kotach. Jesteś miłośnikiem kotów? Wesołe, słodkie i kochane. Czasem śmieszne i wzruszające. Zobacz memy z kotami 25.05.2024 Najśmieszniejsze obrazki z kotami w roli głównej. Jesteś miłośnikiem kotów? Te sytuacje znasz na własnej skórze. Zobacz najweselsze obrazki w sieci z kotami w roli głównej. Wchodzą do szafy, śpią w dziwnych miejscach, domagają się drapania po brzuchu i pieszczot. Kocie życie to jedno wielkie pasmo przyjemności. Zobacz wesołe memy z kotami.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 25.05.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! 25.05.24 Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź koniecznie!

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 25.05.24 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 25.05.24 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 25.05.24 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 25.05.24 Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce!

📢 Pierwsza Komunia Święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? Sprawdź! 25.05.24 Komunia święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co roku w maju, w kościołach odbywają się pierwsze komunie święte. Nie da się ukryć, że jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Przyjęło się, że wśród prezentów są również pieniądze. Ile wypada dać? Ile powinien dać ojciec chrzestny, a ile dziadkowie i dalsza rodzina? Sprawdź! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 25.05.24 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 25.05.24 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 25.05.24 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! 25.05.24 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Zobaczcie koniecznie, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz.

📢 Te choroby uniemożliwiają zdobycie prawa jazdy. Oto osoby, które nie dostaną dokumentu [LISTA] 25.05.24 Prawo jazdy jest marzeniem wielu osób. Niestety nie wszyscy mogą starać się o wydanie dokumentu niezbędnego do kierowania pojazdami, nawet jeśli nie miałby problemów ze zdaniem egzaminu. Istnieją choroby, które nie pozwolą nam wsiąść za kierownicę. Różne dolegliwości niekorzystnie wpływają na uwagę i koncentrację. Oto lista osób, która nie może mieć prawa jazdy. Sprawdź naszą galerię i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oto skutki jedzenia truskawek dla organizmu. Nie każdy może je jeść! 24.05.2024 Truskawki są owocami, które cieszą się bardzo dużą popularnością nie tylko w sezonie letnim. Mają one wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Sezon na te pyszne owoce trwa w najlepsze, a my chętnie z tego korzystamy. Są jednak osoby, które nie powinny jeść truskawek, ponieważ może się to dla nich skończyć poważnymi problemami zdrowotnymi. Zobacz, kto powinien omijać truskawki. 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! 25.05.24 Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź koniecznie!

📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Program, bilety, atrakcje W weekend 22 i 23 czerwca 2024 roku Kielce bez wątpienia będą stolicą tuningu. Coś dla siebie znajdą jednak nie tylko miłośnicy zmodyfikowanych pojazdów. Nie zabraknie także atrakcji dla fanów motorsportu, a impreza stanie się okazją do spotkania gwiazd związanych z motoryzacją. Swoją obecność zapowiedzieli Patryk Mikiciuk, Grzegorz Duda i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w TVN Turbo oraz Karol Jagoda, znany jako Jagodowy TV. Wydarzeniem towarzyszącym będzie koncert zespołu hiphopowego PRO8L3M. 📢 Ewakuacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce. Pożar w świetlicy Strażacy z państwowej i ochotniczej straży pożarnej ewakuowali uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce. A z pomocą podnośnika wydobywali z zadymionego pomieszczenia nieprzytomną osobę. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Przebiegły bardzo sprawnie, a chłopaki już wiedzą, kim zostaną w przyszłości.

📢 W 1973 roku grzmiało, ale 350 młodych kolarzy się ścigało. Zapraszamy na 50. wyścigi rowerkowe "Głosu Pomorza" Słupskie zawody dla młodych kolarzy poprzedził swoisty prolog w 1972 roku z udziałem niespełna 300 zawodników, a pierwsza impreza z prawdziwego zdarzenia odbyła się 51 lat temu na Stadionie 650-Lecia w Słupsku. 10 czerwca 1973 roku na starcie stanęło ok. 350 młodych kolarzy. W tym roku świętujemy 50. zawody, gdyż był rok, kiedy impreza raz jedyny się nie odbyła. 📢 Mieszkańcy mają dosyć samochodów pod swoimi oknami. Kierowcy skracają sobie drogę przez ich podwórko Od wielu tygodni mieszkańcy ulicy Mostnika i Kowalskiej czują się, jakby pod ich oknami przebiegała jedna z ruchliwszych dróg w mieście. Przez ich podwórko, łamiąc przepisy, przejeżdża dziennie kilkaset samochodów.

📢 Wojskowi mistrzowie kierownicy 2024 roku. Ogólnopolski konkurs w CSMW zakończony Znane są już wyniki 20. ogólnopolskiego konkursu Najlepszy Kierowca Wojskowy 2024 roku. W Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce najlepszym zawodnikom i drużynom uroczyście wręczono medale i nagrody. 📢 Dzień Dziecka na 50. Dziecięcych Wyścigach Rowerowych "Głosu Pomorza". Zapraszamy do wspólnej zabawy! Szaleństwo na dmuchańcach, darmowe lody dla wszystkich uczestników zawodów, zabawa w pianie ze strażakami, animacje dla dzieci ze studentami i dużo innych atrakcji czekać będzie na uczestników 50. Dziecięcych Wyścigów Rowerkowych, które już 1 czerwca odbędą się na stadionie 650-lecia w Słupsku. Zapisy tylko do wtorku, 28 maja, do godz. 15. 📢 Spotkanie z Arkadiuszem Kułynyczem w Miastku. Zapaśnik podzielił się sukcesem Mieszkańcy Miastka spotkali się z zapaśnikiem, członek kadry narodowej Arkadiuszem Kułynyczem. Sportowiec pochodzi z Miastka. Właśnie wywalczył w Stambule kwalifikację do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu, w kategorii do 87 kg w stylu klasycznym.

📢 Wyjątkowe książki sensoryczne trafiły do słupskich przedszkolaków. W projekcie uczestniczyło ponad 600 uczniów [ZDJĘCIA] Uczniowie, nauczyciele i artyści ze Słupska własnoręcznie wykonali 24 książki sensoryczne, które posłużą dzieciom niewidomym i niedowidzącym. W czwartek, 23 maja, wyjątkowe albumy zostały przekazane dyrektorom słupskich przedszkoli integracyjnych. 📢 Czerwiec pod znakiem tęczy. Marsz Równości w Słupsku i imprezy towarzyszące Tęczowy marsz po centrum Słupska, malowanie kamyków, warsztaty krawieckie, spotkanie z psychologiem i inne wydarzenia zaplanowało na czerwiec Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBTQ+ „SłupsQ+. Pierwsza impreza już 1 czerwca, marsz przejdzie ulicami miasta 15 czerwca. Organizatorzy do 26 maja prowadzą zbiórkę pieniężną na portalu zrzutka.pl.

📢 AI pokazała polskiego policjanta, księdza, nauczycielkę, ale to budowlaniec zaskakuje. Sztuczna inteligencja pokonana przez polityka Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć rozmaite grafiki, ale tym razem zaciekawiło mnie, jak AI widzi Polaków w określonych zawodach. Kilka z odpowiedzi okazało się zaskakujących, jak choćby pracownik budowy, kierowca czy polityk, ale ten ostatni to już prawie osobna historia. Zobacz jaką wizję polskich zawodów ma AI i czy poradziła sobie z zadaniem.

📢 Majka Jeżowska miała romans z mężem znanej wokalistki i jednocześnie jej przyjaciółki. Sprawdź, co dzisiaj porabia gwiazda muzyki Majka Jeżowska od lat zachwyca swoim głosem. Niewiele osób wie, że jej mąż dopuszczał się wobec niej przemocy fizycznej. Bardzo mało brakowało, że wyrządzone krzywdy zamknęłyby jej drogę do dalszej wokalnej kariery. Co jeszcze warto wiedzieć o Majce? W artykule zdradzamy ciekawostki z jej życia. 📢 Planowana budowa parkingu przy ul. Mikołajskiej wzbudza emocje mieszkańców. Niektórzy woleliby park i plac zabaw Miasto planuje wybudować parking na 29 miejsc za żłobkiem, przy ul. Mikołajskiej. Przeciwnicy pomysłu woleliby w tym miejscu plac zabaw dla najmłodszych. Zwolennicy zwracają uwagę, że w tej części miasta trudno obecnie o miejsca postojowe. 📢 Truskawki w przystępnej cenie, czereśnie "jakby luksusowe". Sprawdzamy ceny na bazarku ZDJĘCIA Na targowisku w Kościerzynie pomimo deszczowej pogody spory ruch. Mieszkańców kuszą świeże warzywa i owoce. Sprawdziliśmy ile kosztuje taka "porcja zdrowia". To czas truskawek i czereśni! Pojawiło się także wielu amatorów kwiatów.

📢 Objazda pamięta o Romanie Zubie. Wieczornica pełna wspomnień W świetlicy w Objeździe odbyła się wyjątkowa wieczornica związana z postacią Romana Zuba, znanego gminnego działacza, szczególnie z kronik, w których spisywał wydarzenia z życia lokalnej społeczności.

📢 Brawura 19-letniego kierowcy przyczyną kolizji w Pęplinie. Dwie osoby poszkodowane W czwartek, 23 maja, po godzinie 20 doszło do kolizji drogowej pomiędzy Duninowem i Pęplinem. 19-letni kierujący oplem, nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze i uderzył w prawidłowo jadące volvo z przyczepką. 📢 Prawie cztery miliony złotych na pomysły mieszkańców. Rusza nabór do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 27 maja rusza nabór wniosków do najnowszej edycji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na zadania infrastrukturalne i społeczne do realizacji w 2025 roku. Pula środków to 3,87 mln złotych.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 24.05.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 24.05.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 24.05.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Jak przyciągnąć bogactwo i dobrobyt? Zobacz, jakie rzeczy warto mieć w swoim portfelu [LISTA] 24.05.2024 Kto z nas nie wierzy w przesądy. Szczególnie te, które dotyczą sfery finansowej. W zapewnieniu sobie finansowej pomyślności olbrzymią pomocą będą przedmioty przyciągające pieniądze - talizmany i amulety stworzone w odpowiedni sposób z odpowiednich materiałów, zawierające w sobie symbole bogactwa. Zobacz listę! 📢 Te imiona przyciągają pieniądze. Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście w finansach [LISTA] 24.05.2024 Imiona odgrywają najbardziej znaczącą rolę w naszym życiu. Kształtują cechy naszej osobowości. Imiona od dawna mają przypisywany szereg znaczeń. Co nasze imiona mówią o finansach w naszym życiu? Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście w finansach.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Katastrofa drogowa. Czy zawinił orkan Ksawery, czy kierowca? Proces w Słupsku po 10 latach Sąd Okręgowy w Słupsku rozpoczął w czwartek rozprawę przeciwko Zenonowi G., kierowcy autobusu, oskarżonemu o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Zenon G. jest sądzony po 10 latach od zdarzenia, bo zapomniane akta leżały w szafie prokuratora.

📢 Barbara Dykier: Zmiana granic była dla nas bardzo dotkliwa finansowo Nasz samorząd wystąpił z wnioskiem o tzw. zwrot Płaszewka, jednak obejmuje on również ważną dla społeczności lokalnej inwestycję - Cmentarz historyczny w Bierkowie - mówi Barbara Dykier, wójt Gminy Redzikowo. - Należy tu zaznaczyć, że wniosek, który skierowaliśmy do Ministerstwa obejmuj tylko jedną trzecią terenów, o jakie została zmniejszona Gmina Redzikowo. Jednak, jak wielokrotnie podkreślałam, współpraca samorządów, to inwestycja w silny region, i chciałabym aby w tej kadencji udało nam się wspólnie działać na rzecz całego regionu. 📢 Plebiscyt Cuda Polski - zagłosuj na skansen w Klukach, bo to nasza atrakcja Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, walczy o miano Cudu Polski jako jedno z trzech miejsc w województwie pomorskim. Wygrana w tym prestiżowym konkursie National Geographic to promocja naszego regionu wśród podróżników z całego świata. O tym, że działa, przekonać się można na przykładzie Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swołowie, która wygrała na Pomorzu rok temu.

📢 Sukces słupszczanina z MMAtaleo Słupsk Sporty walki w naszym mieście rosną w siłę. Łukasz Kulpa pokazał klasę na gali w Szczecinie. 📢 Nieznane i unikalne zdjęcia powojennego Słupska [galeria] Widoki z powojennego Słupska to nadal spory rarytas nie tylko dla historyków i regionalistów, ale dla każdego miłośnika dziejów miasta. Dotarliśmy do zbiorów Instytutu Zachodniego w Poznaniu, w którym zgromadzone są nieznane zdjęcia Słupska z pierwszych powojennych lat. 📢 Kultowe zakątki starego Słupska na unikatowych zdjęciach. Poznasz, gdzie zrobiono te fotografie? Zapraszamy do unikatowej podróży w czasie do najbardziej kultowych miejsc w Słupsku. Rozpoznacie, gdzie wykonane te fotografie? Niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne mniej a zmiany, które miały tam miejsce na przestrzeni lat mogą sprawić, że odgadnięcie ich lokalizacji może być niemałym problemem. Zobaczcie kultowe miejsca w Słupsku na unikatowych, historycznych zdjęciach.

📢 Dni Kobylnicy. Święto, które łączy pokolenia! Już w ten weekend W sobotę, 25 maja, Wójt Gminy Kobylnica zaprasza na plenerowe obchody święta gminy - Dni Kobylnicy. To wyjątkowe plenerowe wydarzenie, które od lat przyciąga nie tylko mieszkańców gminy, ale także gości z całego regionu, oferując mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie co jeść, czego posłuchać i na co popatrzeć. Odbędzie się m.in. turniej sołectw i spływ kajakowy. Wstęp na wszystkie atrakcje jest wolny! 📢 Niesamowite zdjęcia Słupska z lotu ptaka. Tak wyglądało nasze miasto na początku tysiąclecia (zdjęcia) Dzięki uprzejmości Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej prezentujemy wam wyjątkowe, archiwalne zdjęcia Słupska i okolic zrobione z przelotu samolotem. 📢 Piękne imprezowiczki w nadmorskich dyskotekach. Królowe parkietu [ZDJĘCIA] Te panie z pewnością podbiły ostatnie imprezy w klubach z regionu słupskiego. W naszej galerii znajdziesz najnowsze zdjęcia z Klubu Euphoria oraz Crystal Club.

📢 Książulo w Słupsku. Muala? Znany miłośnik kebabów i jutuber sprawdzał, co jadają słupszczanie Książulo to znany polski jutuber, miłośnik kebabów i fast foodów. Od kilku dni publikuje filmy z trasy, którą przemierza camperem wraz z dwoma przyjaciółmi nagrywając filmy na temat barów, fast foodów i restauracji w których sprawdzają jakoś potraw. Wczoraj (20.05.2024) jeden ze słupskich lokali pochwalił się na swoich kanałach w social mediach wizytą Książula i Wojka w swoim lokalu. Czy padło sakramentalne MUALA? Tego dowiemy się po emisji odcinka ze Słupska. 📢 Sezon wczasowy w Ustce 50 lat temu. Sprawdź jak wypoczywano latem w okresie PRL-u! [ZDJĘCIA] Ustka 50 lat temu. Archiwalnymi fotografiami, z których wiele publikujemy, przypominamy Ustkę w latach 1972 i 1973 podczas sezonu wczasowego nad morzem.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Zawody drużyn pożarniczych Gminy Kobylnica. Rywalizowali młodzi strażacy W Kwakowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kobylnica. Drużyny walczyły o puchar wójta gminy oraz o awans do etapu powiatowego.

📢 Piłkarska "święta wojna" Słupska z Koszalinem. W Słupsku zagrali oldboye Gryfa i Czarnych Słupsk oraz Gwardii i Bałtyku Koszalin | WIDEO Nie przeszkadzał im upał, ani pesel w dowodzie. Chociaż średnia wieku zawodników w tym meczu "kręciła" się koło 50 lat, to w gorące popołudnie Oldboye ze Słupska i Koszalina wybiegli na murawę stadionu 650-lecia, by rozegrać tradycyjne spotkanie piłki nożnej w ramach "świętej wojny" koszalińsko-słupskiej. Tym razem góra był Koszalin, który wygrał 4:2. 📢 Niedziela na koszalińskiej giełdzie. Kupisz tu niemal wszystko. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Jak co niedzielę na terenach podożynkowych w Koszalinie trwa giełda towarowa. Na stoiskach można znaleźć mnóstwo różnych produktów. Co dziś można na nich znaleźć? Sprawdź w naszej fotogalerii. 📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Rowy jak malowane. Poplenerowy wernisaż prac artystów malarzy i rzeźbiarzy [ZDJĘCIA] W gminie Ustka odbyła się kolejna kulturalna impreza. Tym razem podczas wernisażu w Rowach swoje poplenerowe prace zaprezentowali artyści malarze i rzeźbiarze z całego regionu słupskiego. 📢 Tragiczny wypadek na ul. Sienkiewicza w Słupsku. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła młodą kobietę Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek po południu na ulicy Sienkiewicza w Słupsku. Zginęła 24-letnia kobieta, którą na przejściu dla pieszych potrącił kierujący ciężarowym DAF-em. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez, które odbyły się w klubie Euphoria. Tak bawiliście się w jednym z najpopularniejszych miejsc w Łebie. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Węzeł komunikacyjny koło ratusza. Zobacz jak zmieniało się centrum Słupska Wczytując się w poniemieckie mapy Słupska zauważymy, że coś takiego jak ring układu komunikacyjnego miasto miało już 100 lat temu. Czyli wiek wcześniej niż funkcjonujący obecnie ring na miejskim odcinku Drogi Krajowej nr 21. Ten dawny, zwany Ring Strasse, przebiegał nieopodal ratusza, łącząc w centrum miasta szlak komunikacyjny w kierunku Gdańska i Szczecina. Poprzez przecznice także łączył Słupsk w wieloma innym miejscowościami, min. z Ustką. Pomimo licznych zmian w centrum miasta, które nastąpiły w ostatnim półwieczu i co ukazujemy w naszych archiwaliach fotograficznych, śródmiejski węzeł komunikacyjny nadal funkcjonuje na tej samej trasie w kierunku Gdańska.

📢 Duże zmiany dla pasażerów kolei w Słupsku. Zaczął funkcjonować dworzec tymczasowy Od poniedziałku (25 marca) podróżni w Słupsku korzystają z tymczasowego dworca kolejowego. Dotychczasowy dworzec PKP zamknięto dla pasażerów. Niedługo ruszy jego rozbiórka. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami ! 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Od centrum Słupska na zachód. Zobaczcie ulicę Tuwima na dawnych zdjęciach! Ulica Tuwima nie jest reprezentacyjna ani urokliwa pod względem architektonicznym, ale to najbardziej ruchliwa i wielofunkcyjna ulica, wiodąca z centrum Słupsku w kierunku Szczecina. Mimo obwodnicy S6, ringu w ciągu DK21 przez miasto oraz częściowego rozdzielenia kierunków ruchu na sąsiednie ulice równoległe i przecznice, wciąż pozostaje drogowym oknem miasta na zachód. I tak jest od kilku stuleci.

📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych. 📢 Nasza żmija to miedzianka. Bardzo rzadki gatunek żmij. Które gady są groźne i jak je odróżnić? Żmija, której zdjęcia przysłał nam Czytelnik, to bardzo rzadki gatunek żmij. To tzw. miedzianka z brązowym zygzakiem. Możemy jeszcze spotkać żmiję szarą z szarym zygzakiem oraz melanistyczną, która jest całkowicie czarna. Marcin Miller, kierownik Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" apeluje, aby żadnych żmij nie ruszać, a tym bardziej ich nie zabijać! Są pod ochroną.

📢 Jak Czesław Lang uratował XVIII-wieczny pałac w Poborowie (ZDJĘCIA) Zespół pałacowo-parkowy w Poborowie (gm. Trzebielino) miał szczęście, że zainteresował się nim Czesław Lang. Znany kolarz kupił go przed laty i systematycznie remontuje. Gdyby tak się nie stało, dzisiaj pewnie pałacu by nie było (tak jak w sąsiednim Cetyniu) albo podzieliłby los dawnych dworów w Trzebielinie czy Łubnie, które są w złym stanie (znajdują się w nim mieszkania). Wszystkie obiekty łączy jedno. Ich dawni właściciele to Puttkamerowie. 📢 Biesiada Pomorska w podmiasteckim Świerzenku (wideo, zdjęcia)

