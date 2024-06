Przegląd prasy 17.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty!”?

Prasówka 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty! Oto banknoty, które stracą ważność w 2024 roku. Może się okazać, że w portfelu posiadasz banknoty, którymi nie można płacić. Mowa tutaj o pieniądzach zniszczonych i uszkodzonych. Tracą one ważność i żaden sklep ich nie przyjmie. Sprawdź, jakie banknoty stracą ważność w 2024 roku!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 17.06.24

📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu.

📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Sprawdź koniecznie, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz.

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź koniecznie, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź i zapoznaj się z konkretnymi rasami psów!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź! 📢 Pożar przy ulicy Słonecznej w Słupsku. Hala z materiałami palnymi ocalała W niedzielę późnym popołudniem aż dziewięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej wyruszyło do pożaru w jednej z firm przy ulicy Słonecznej w Słupsku. Zagrożenie ekologiczne było olbrzymie. Na szczęście strażacy szybko ugasili pożar.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź! 📢 Obwodnica Koszalina i Sianowa wreszcie otwarta [ZDJĘCIA] Kluczowe 5 kilometrów obwodnicy Koszalina i Sianowa zostało w sobotę wreszcie udostępnione dla kierowców. Tranzyt przez śródmieście Koszalina znika ostatecznie.

📢 Strefa Kibica w Bruskowie Wielkim i mecze Powiatowej Ligi LZS. Grały dzieci z powiatu słupskiego (zdjęcia) W niedzielę w Bruskowie Wielkim odbył się kolejny turniej rozgrywany w ramach Powiatowej Ligi LZS. Gospodarzem zawodów była drużyna GAP Bruskowo Wielkie. Oprócz sportowej rywalizacji na boiskach dzieci mogły także zobaczyć mecz Polska Holandia na EURO2024, zorganizowano także bowiem specjalną strefę kibica. 📢 Jubileusz 20-lecia istnienia Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piknik na bulwarach Dwadzieścia lat pasji i tradycji. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi jubileusz. W niedzielę, na słupskich bulwarach odbył się urodzinowy piknik. 📢 W Karżniczce biegali, chodzili i jeździli quadami dla Mateuszka [ZDJĘCIA] W sobotę, 15 czerwca, w Karżniczce spotkali się ludzie o wielkich sercach. W samo południe rozpoczął się bieg dla Mateuszka Garsteckiego, który od urodzenia jest niepełnosprawny i oczekuje na operację nóg. "Powrót do sprawności" - tak nazywała się impreza zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Karżniczka, które reprezentowali Agnieszka i Przemysław Grachelowie, Kamila Woronowicz i Szymon Rahoza.

📢 Gdańsk na zdjęciach. Pierwsze kolorowe zdjęcia Gdańska autorstwa amerykańskiego marynarza. Tak wyglądał Gdańsk w 1946 r. Archiwalne zdjęcia To była sensacja! W archiwum prywatnym marynarza odnaleziono zdjęcia, który odwiedził Gdańsk w styczniu 1946 roku. Mężczyzna ze swoim aparatem zwiedził zniszczone wojną miasto. Zdjęcia, które wtedy opublikowaliśmy, nadal robią niesamowite wrażenie. Warto je zobaczyć, szczególnie, że są kolorowe, co jak na tamte czasy nie było standardem.

📢 Powitanie lata z Ekonomikiem w Słupsku. Zobacz fotorelację z pikniku 16 czerwca, Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku zaprosił do swojej siedziby przy ul. Sobieskiego 3. Jak było na pikniku? Zobacz naszą fotorelację. 📢 Piłkarski turniej oldboyów w Kępicach. 10 drużyn walczyło o Złotą Piłkę [zdjęcia] W sobotę w Kępicach było wielkie piłkarskie święto. W XII Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów spotkało się 10 drużyn.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 16.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 16.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 16.06.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 16.06.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 16.06.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Jak przyciągnąć bogactwo i dobrobyt? Zobacz, jakie rzeczy warto mieć w swoim portfelu [LISTA] 16.06.2024 Kto z nas nie wierzy w przesądy. Szczególnie te, które dotyczą sfery finansowej. W zapewnieniu sobie finansowej pomyślności olbrzymią pomocą będą przedmioty przyciągające pieniądze - talizmany i amulety stworzone w odpowiedni sposób z odpowiednich materiałów, zawierające w sobie symbole bogactwa. Zobacz listę! 📢 Te imiona przyciągają pieniądze. Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście w finansach [LISTA] 16.06.2024 Imiona odgrywają najbardziej znaczącą rolę w naszym życiu. Kształtują cechy naszej osobowości. Imiona od dawna mają przypisywany szereg znaczeń. Co nasze imiona mówią o finansach w naszym życiu? Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście w finansach. 📢 Najdziwniejsze łazienki w Polsce. Co za pomysły! Kąpiel tylko dla odważnych Łazienka z pomysłem to chwytliwe hasło. Szczególnie w blokach, gdzie do dyspozycji mamy małe klitki trzeba sobie jakoś radzić, ale pomysły uwiecznione na zdjęciach to chyba jednak za dużo. Łóżko piętrowe nad wanną? Pralka wmurowana w ścianę? Zobaczcie sami!

📢 Słupsk i region ponad 20 lat temu. Czy poznasz wszystkie miejsca? [ZDJĘCIA] 22 lat to niedużo, ale w tym czasie nasz region mocno się zmienił. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 2002 roku. 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 16.06.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Święto gminy Redzikowo. Koncertowo, rozrywkowo, edukacyjnie i smacznie Po raz pierwszy w historii Dzień Mieszkańca świętowano pod nową nazwą gminy - Redzikowo. Atrakcji było wiele, uczestnicy imprezy zadowoleni, każdy znalazł coś dla siebie. Integracja w pełni. 📢 Gryf demoluje Powiśle Dzierzgoń. Siedem bramek w Słupsku. Losy awansu w ostatniej kolejce W przedostatnim meczu sezonu Energa Gryf Słupsk rozbił Powiśle Dzierzgoń. Siedem bramek obejrzeliśmy na stadionie przy ul. Zielonej. Drużynę, która awansuje do III ligi poznamy 22 czerwca, to wtedy rozegrana zostanie ostatnia kolejka gier. 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Rajska wyspa w Dolinie Charlotty? Brama do balijskiej wioski już wita gości [ZDJĘICA, WIDEO] Niezwykła budowla powstaje na łące w Dolinie Charlotty w Strzelinku pod Słupskiem. Będzie to indonezyjska wyspa Bali w pigułce – powstanie świątynia, teatr, restauracja, sala do ekspozycji wystaw, bungalowy z basenami, a to wszystko w otoczeniu palm i kwiatów jak w Indonezji. Już 1 lipca odbędzie się wielkie show, w którym weźmie udział kilku dziesięcioro indonezyjskich artystów.

📢 Gryf Słupsk rozegra ostatni mecz u siebie. Już dziś awans do III ligi? W sobotę przedostatnią kolejkę rozegra pomorska IV liga. Energa Gryf Słupsk może zapewnić sobie awans do III ligi. 📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 15.06.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach.

📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 15.06.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź. 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 15.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Kobiety o tych imionach są wyjątkowo inteligentne. To prawdziwe bystrzaki. Zobacz czy jesteś na liście (zdjęcia) 15.06.2024 Inteligencja to nie tylko IQ; obejmuje szereg cech i nawyków, które przyczyniają się do ogólnych zdolności poznawczych i społecznych danej osoby. Kultywując ciekawość, adaptacyjność, otwarty umysł, myślenie krytyczne i samodyscyplinę, każdy może zwiększyć swoje zdolności intelektualne. Dodatkowo, przyjęcie nawyków takich jak nauka przez całe życie, refleksyjne myślenie, utrzymywanie zdrowego stylu życia, skuteczna komunikacja i zarządzanie czasem może jeszcze bardziej optymalizować potencjał jednostki do sukcesu. 📢 Miłosny horoskop na wakacje 2024: Co Cię czeka w Miłości? Sprawdź czy zakochasz się latem (HOROSKOP) 15.06.2024 Wakacje 2024 zapowiadają się niezwykle ekscytująco dla wszystkich znaków zodiaku. To czas, kiedy miłość kwitnie, a relacje nabierają nowego wymiaru. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na te wyjątkowe miesiące!

📢 Policja ujawnia nowy trop ws. Iwony Wieczorek. Publikuje zdjęcie auta Policjanci z Komendy Stołecznej Policji wpadli najwyraźniej na nowy trop w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Tym razem funkcjonariusze informują o nim opinię publiczną i publikują nawet zdjęcie z prośbą o pomoc. Okazuje się, że w związku z głośną i znaną wszystkim sprawą kryminalną związek może mieć kierowca białego fiata cinquecento. 📢 W niedzielę słupski Ekonomik zaprasza na „Powitanie lata” Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku organizuje w niedzielę, 16 czerwca, plenerową imprezę „Powitanie lata z Ekonomikiem”. Szkoła zaprasza słupszczan do wspólnej zabawy. 📢 Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” świętuje jubileusz. Placówka działa już 70 lat Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w tym roku obchodzi okrągłe urodziny – słupska placówka już od 70 lat sprawuje opiekę nad osobami starszymi. Z tej okazji, zorganizowano wielki festyn.

📢 Bumblebee na Pomorzu, czyli Dni Człuchowa. Tak bawili się mieszkańcy w pierwszy dzień święta miasta. Ale gwiazdą był zespól Enej Pierwsza odsłona Dni Człuchowa odbyła się pod hasłem Koncertowy Piątek. Na stadionie OSiR stanęła duża scena, na której zaprezentowali się zaproszeni artyści. Gwiazdą wieczoru był od dawna wyczekiwany przez człuchowian zespół Enej, który dosłownie porwał publiczność do śpiewu i tańca. Zobaczcie, jak bawili się mieszkańcy podczas piątkowej imprezy z okazji urodzin miasta. 📢 Wypadek w Sąborzu pod Słupskiem. Czteroletni chłopczyk zabrany śmigłowcem do gdańskiego szpitala W piątek w Sąborzu w gminie Damnica w powiecie słupskim na krajowej szóstce doszło do groźnego wypadku drogowego. Załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowała czteroletniego chłopczyka do szpitala w Gdańsku. 📢 „Pasy są niewyraźne, jest niebezpiecznie”. Kierowcy dopytują, kiedy miasto odnowi na ulicach oznakowanie poziome Słupscy kierowcy zwracają uwagę, że na niektórych ulicach miasta słabo widoczne jest oznakowanie poziome, co wpływa na bezpieczeństwo. Problem zauważyła również radna miejska Renata Stec. Miasto zaplanowało wykonanie prac na czerwiec i lipiec.

📢 Pracownicy Muzeum Pomorza Środkowego z wielkim wyróżnieniem. Słupscy muzealnicy zgarnęli główne nagrody 13 czerwca w Białym Spichlerzu w Słupsku zorganizowano jubileuszową galę, na której przyznano Pomorską Nagrodę Muzealną. Słupscy muzealnicy mają powody do radości. Pracownikom Muzeum Pomorza Środkowego przypadły aż dwie główne nagrody. 📢 Regaty na rzece Słupi. Młodzież ze słupskich liceów walczyła o Puchar Prezydenta [ZDJĘCIA] Na rzece Słupi zorganizowano I Międzyszkolne Regaty o Puchar Prezydenta Słupska. W piątek młodzież i pracownicy słupskich liceów zawalczyli o trofeum promując przy tym aktywność na świeżym powietrzu.

📢 Ostatnie pożegnanie śp. Leszka Kulińskiego. Wójt gminy Kobylnica spoczął na Starym Cmentarzu w Słupsku (zdjęcia) W piątek, 14 czerwca, odbył się pogrzeb śp. Leszka Kulińskiego. Na Starym Cmentarzu w Słupsku wójta gminy Kobylnica żegnała rodzina, przyjaciele, współpracownicy, samorządowcy i mieszkańcy.

📢 Odznaczenia dla honorowych dawców krwi ze Słupska. Ratują innym zdrowie i życie [zdjęcia] Dziś, 14 czerwca, przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. Była to okazja, aby docenić 47 dawców krwi ze Słupska i regionu. Zostali odznaczeni medalem „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadawanym przez Ministra Zdrowia. 📢 Autobus rozbił się w lesie pod Wejherowem. Służby z całego Pomorza w niecodziennej akcji Ponad 30 poszkodowanych w zderzeniu busa z autobusem miejskim pod Wejherowem. W akcję zaangażowano służby z całego powiatu wejherowskiego, a także m.in. z Pucka, Gdyni i Gdańska. Grupa K9 Wojsk Obrony Terytorialnej prowadziła też poszukiwania w okolicznych lasach. To wszystko na szczęście tylko ćwiczenia - ratownicy, strażacy, policjanci i żołnierze uczestniczyli we wspólnym szkoleniu na wypadek katastrofy w ruchu drogowym. 📢 Rowerzyści omijają ją szerokim łukiem. Stacyjka rowerowa przy al. 3 Maja wciąż skąpana w ciemnościach Mieszkańcy skarżą się, że stacyjka rowerowa przy alei 3 Maja stała się miejscem libacji alkoholowych i notorycznie pada ofiarą wandali. Oświetlenie obiektu miało powstać w ubiegłym roku, ale miasto zmieniło plany.

📢 Początek czerwca na budowie drogi S6 Koszalin - Słupsk. Zdjęcia z lotu ptaka robią wrażenie! W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Przyjrzeliśmy się, jak przebiegały one na początku czerwca. Najnowsze zdjęcia z lotu ptaka robią wrażenie!

📢 W Kępicach budują nowe bloki. Mieszkania mają już swoich najemców 13 czerwca, w Kępicach odbyło się losowanie mieszkań budowanych w ramach przynależności gminy do spółki KZN Pomorze. Nowi najemcy mogą liczyć na niski czynsz i wykup lokalu na własność. 📢 Działki pod lasem. Marzysz o domu? Oto tanie działki budowlane na Pomorzu. Sprawdź, ile kosztują Dom pod lasem to marzenie wielu osób. Tanie działki budowlane tuż przy lesie można znaleźć w różnych rejonach województwa pomorskiego. Sprawdziliśmy, gdzie i za ile można taką kupić. Zobacz zdjęcia i ceny tanich działek na Pomorzu w naszej Galerii.

📢 Auto w darze od firmy Drutex z Bytowa dla Hospicjum Domowego Dzisiaj prezes firmy Drutex Leszek Gierszewski oraz wiceprezes Kamila Gierszewska przekazali nowy samochód dla Hospicjum Domowego w Bytowie, które działa od 10 lat, niosąc pomoc najciężej chorym. Dzięki temu świadczenia opieki bezpośrednio w domach pacjentów staną się łatwiejsze.

📢 Oficjalnie: Znamy datę otwarcia obwodnicy Koszalina na drodze S6 Po godz. 8:30 z rana w sobotę, tuż po krótkim briefingu prasowym, obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu trasy S6 zostanie otwarta dla ruchu. Pierwsze nową estakadą pojadą auta jadące od strony Szczecina w kierunku Trójmiasta, a chwilę później udostępniony będzie już ruch w obie strony. 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Horror rocznego dziecka. Rodzice próbowali wypędzić z niego diabła w lesie pod Gryficami Policja zatrzymała rodziców, którzy w lesie mieli próbować egzorcyzmów na swoim rocznym dziecku. Do koszmarnych scen doszło wczoraj w jednej z miejscowości pod Gryficami. 📢 Dzień Mieszkańca Gminy Redzikowo już 15 czerwca! Wystąpi zespół Sound’n’Grace Już 15 czerwca o godzinie 14:00, mieszkańcy Gminy Redzikowo spotkają się na terenie Parku Wodnego w Redzikowie, aby wspólnie celebrować Dzień Mieszkańca. To wyjątkowe wydarzenie będzie pełne różnorodnych atrakcji, które z pewnością umilą czas wszystkim uczestnikom. 📢 Prokurator żąda złagodzenia kar dla trzech małych świadków koronnych. Słupski proces o udział w zbrojnym gangu i zabójstwo Wojciecha N. Przed Sądem Okręgowym w Słupsku w procesie o zabójstwo dilera narkotykowego Wojciecha N. z Lęborka wygłoszono mowy końcowe. Prokurator żąda złagodzenia kar dla trzech oskarżonych, którzy poszli na współpracę z organami ścigania. Dla pozostałych – surowych wyroków. Obrońcy i oskarżeni domagają się uniewinnień lub łagodnych kar.

📢 Zbliżają się 123. urodziny słupskiego ratusza. Z tej okazji wielka impreza i koncert Agnieszki Chylińskiej Urząd Miejski zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania urodzin słupskiego ratusza. 30 czerwca na placu Zwycięstwa nie zabraknie atrakcji dla młodszych i starszych, a wydarzeniem wieczoru będzie koncert Agnieszki Chylińskiej. 📢 Najprzystojniejsi piłkarze mistrzostw Europy w piłce nożnej. Poznaj subiektywny ranking przystojniaków, którzy pojawią się na Euro 2024 Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski? Mają swoje fanki, ale uwagę pań zwracają inne nazwiska! Zbliża się 17. edycja Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Na stadionach i przed telewizorami zasiądą fani tego sportu, by kibicować swoim drużynom. Ale nie tylko aspekt sportowy ma znaczenie. Zobacz, na kim warto zawiesić oko. Wybraliśmy najprzystojniejszych piłkarzy Euro 2024. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania w letniej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas letniej wyprzedaży. Choć AMW kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można w niej kupić także wojskową odzież. Ubrania od wojska cechuje przede wszystkim duża wytrzymałość. Do kupienia są m.in. buty, koszule, kurtki, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Powstaje kolejny odcinek drogi ekspresowej S6 między Trójmiastem a Szczecinem. Zobaczcie postępy prac W województwie pomorskim powstaje odcinek trasy S6 pomiędzy Słupskiem a Bobrownikami. Całość powstaje w ramach drogi ekspresowej S6 pomiędzy Słupskiem a Bożepolem Wielkim, która jest jedną z najważniejszych inwestycji na Pomorzu. 📢 Zlot Pojazdów Polskiej produkcji w Borsku przyciągnął fanów motoryzacji z różnych zakątków regionu W Borsku zorganizowano X Zlot Samochodów Polskiej Produkcji. Można tu było zobaczyć maluchy, polonezy, duże fiaty i inne auta, które jeszcze do niedawna królowały na drogach.

📢 Słupskie Juwenalia. Drugi dzień zabawy i koncertów dla studentów Uniwersytetu Pomorskiego (zdjęcia) W piątek 7 czerwca ruszył pierwsze po awansie słupskiej uczelni do rangi uniwersytetu Juwenalia. Z tej okazji odbywa się szereg imprez, wydarzeń oraz koncertów. W piątek wystąpili Blacha 2115, Tymek oraz Tede. w sobotę zaś na scenie zobaczyć mogliśmy Jamala, Young Leosia oraz dj’skim Skytech.

📢 Mistral Ustka i bliskie "Spotkanie ze sztuką". Obraz trzeba "dotknąć nosem". Nie wystarczy na ekranie laptopa Po raz kolejny goście tłumnie odwiedzili Hotel Rejs, w którym Mistral Ustka zorganizował wystawę prac z pleneru "Spotkanie ze sztuką". Tym razem można było podziwiać dzieła siedmiorga cenionych w Polsce i zagranicą artystów, a Ustka stała się ważnym dla malarzy miejscem. 📢 65 lat Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”. Wielki festyn dla mieszkańców Z okazji swojego 65-lecia, SSM „Czyn” zaprosiła mieszkańców osiedla na festyn rodzinny. Atrakcji nie brakowało, a pogoda dopisała. Były konkursy i zabawy dla dzieci oraz wystawa archiwalnych zdjęć. 📢 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Jeśli masz auto, to na pewno zrozumiesz te teksty 08.06.2024 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Nie lubimy do nich chodzić i zdarza się, że podejrzewamy ich o najgorsze. Dopóki mamy auto, to niektóre usterki muszą zostać wykonane w warsztacie. Mechanicy samochodowi są grupą zawodową, wokół której powstało dużo mitów i dowcipów. Memy o mechanikach idealnie punktują wszystko to, co przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z oddaniem samochodu do warsztatu. Internauci stworzyli śmieszne obrazki z których śmieją się nawet sami zainteresowani. Sprawdź!

📢 Ryś upodobał sobie plażę nad Bałtykiem w miejscowości Wicie! Ryś w miejscowości Wicie (gm. Darłowo - woj. zachodniopomorskie) spacerował ponownie plażą nad Bałtykiem. Wielki kot został wypuszczony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zajmujące się odbudową populacji tych zwierząt. Prezentujemy zdjęcia, które nam wysłała pani Małgorzata Sokalska - emerytowany nauczyciel biologii. 📢 Słupskie Juwenalia 2024. W piątek wystąpili Blacha 2115, Tymek oraz Tede (zdjęcia) W piątek 7 czerwca ruszył pierwsze po awansie słupskiej uczelni do rangi uniwersytetu Juwenalia. Z tej okazji odbywa się szereg imprez, wydarzeń oraz koncertów. W piątek wystąpili Blacha 2115, Tymek oraz Tede. Dziś kolejne z nich. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Piękne finalistki konkursu Polska Miss 30 plus w strojach kąpielowych. Zobacz ich wyjątkową sesję zdjęciową Tym razem możemy zobaczyć laureatki konkursu Polska Miss 30+ w strojach kąpielowych. Mamy nowe zdjęcia najpiękniejszych trzydziestolatek w kraju. Zaprezentowały się także w kolekcji sukni od Elizabeth Collection.

📢 Bałtyk Cup 2024. Najlepsze drużyny młodych piłkarzy walczyły w Ustce Ponad tysiąc młodych piłkarzy z 74 drużyn rywalizowało w Ustce w różnych kategoriach podczas tegorocznej edycji Bałtyk Cup. Ósma edycja turnieju, a trzecia, której współorganizatorem był Ośrodek Sportu i Rozwoju, ściągnęła do Ustki zespoły z całej Polski. 📢 Energa Gryf Słupsk - Gedania II Gdańsk 1:0. Trzy kroki do awansu [ZDJĘCIA] Skromna, ale bardzo cenna wygrana słupskich piłkarzy na stadionie przy ul. Zielonej. Do upragnionego awansu do III ligi pozostały trzy mecze, w których piłkarze muszą zdobyć minimum 7 punktów. Przed nami decydująca faza sezonu.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Historia usteckiego sportu na unikatowych, starych zdjęciach. Zobacz jak wykluwał się ustecki sport Dzięki uprzejmości MKS Jantar Ustka udało nam się dotrzeć do archiwalnych zdjęć związanych z usteckim sportem. Są wśród nich fotografie sprzed 50 czy 60 lat a także te z lat 80 czy 90 ubiegłego stulecia ludzi związanych z Ustką i sportem.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Duże zmiany dla pasażerów kolei w Słupsku. Zaczął funkcjonować dworzec tymczasowy Od poniedziałku (25 marca) podróżni w Słupsku korzystają z tymczasowego dworca kolejowego. Dotychczasowy dworzec PKP zamknięto dla pasażerów. Niedługo ruszy jego rozbiórka.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie. 📢 Dwadzieścia lat pasji i tradycji. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi jubileusz W tym roku Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi swoje okrągłe urodziny. Od 20 lat jest miejscem, w którym seniorzy mogą rozwijać swoje pasje, uczyć się i pielęgnować znajomości. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Z archiwum GP24. Zawody Strong Man, koncert Ich Troje. Tym żyło miasto 20 lat temu [ZDJĘCIA] Dziś kolejna odsłona naszego fotograficznego archiwum. Tym razem mamy dla Was zdjęcia z lipca i sierpnia 2003 roku. Zobacz, jakimi wydarzeniami żyli mieszkańcy Słupska i regionu. Naprawdę dużo się działo! 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Marsz równości w Słupsku: Spier...j szmato, bo wyciągnę bejsbola Około stu osób przeszło w piątek ulicami miasta w marszu równości. Tyle samo policjantów było zaangażowanych w zabezpieczenie parady. 📢 Słupszczanie kibicowali w Strefie Kibica