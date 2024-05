Prasówka 10.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Komunia święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co roku w maju, w kościołach odbywają się pierwsze komunie święte. Nie da się ukryć, że jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Przyjęło się, że wśród prezentów są również pieniądze. Ile wypada dać? Ile powinien dać ojciec chrzestny, a ile dziadkowie i dalsza rodzina? Sprawdź!

Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Sprawdź koniecznie naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

Dzień Otwartej Szkoły pod hasłem "Po zdrowie do Medyka" to okazja, aby zapoznać się z kierunkami, na których uczą się uczniowie, ale także skorzystać z bezpłatnych badań i masaży. Organizatorzy zapraszają w najbliższą sobotę, 11 maja.

Dyrekcja lęborskiego szpitala rozwiązała kontrakt z lekarzem, któremu rodzice 23-letniego Kordiana zarzucili błędną diagnozę i odmowę badania tomografii komputerowej głowy, co ich zdaniem, przyczyniło się do śmierci 23-latka. Sprawę bada prokuratura. Na lekarza skarżyli się także pacjenci.

Pierwszy pacjent w Polsce przeszedł operację przepukliny pachwinowej z wykorzystaniem robota. Zabieg miał miejsce w gdańskim szpitalu Swissmed, a w ramach niego wprowadzono implant do pachwiny z dojścia przez otrzewną. Pan Marcin czuje się dobrze i spodziewa się szybkiego powrotu do pracy.

Działki to idealne miejsce do do odpoczynku, w spokoju od miejskiego gwaru i pośpiechu? Świetnym pomysłem mogą okazać się działki rekreacyjne i ogrodnicze. Sprawdź, ile kosztują ogródki działkowe w Słupsku wystawione na sprzedaż w serwisie OLX.

Pierwszy dzień matur dla maturzysty z Łęgowa, który jadąc do Pruszcza Gdańskiego na egzamin dojrzałości autobusem, utknął w nim z powodu wypadku na drodze, nie zaczął się dobrze. Z pewnością nie tak go sobie wyobrażał. Tym bardziej, że mógł nie zdążyć na maturę. Kłopotem Jakuba przejął się kierowca autobusu, który o pomoc poprosił Straż Gminną. Ci przyjechali i pomogli maturzyście dotrzeć na egzamin maturalny!

Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

Najśmieszniejsze obrazki z kotami w roli głównej. Jesteś miłośnikiem kotów? Te sytuacje znasz na własnej skórze. Zobacz najweselsze obrazki w sieci z kotami w roli głównej. Wchodzą do szafy, śpią w dziwnych miejscach, domagają się drapania po brzuchu i pieszczot. Kocie życie to jedno wielkie pasmo przyjemności. Zobacz wesołe memy z kotami.

Dla beneficjentów programu Rodzina 800plus nadchodzi bardzo ważny termin. Już niebawem upływa termin składania wniosków o przedłużenie wypłat comiesięcznej kwoty 800 zł na każde dziecko w rodzinie. Ustawa o programie Rodzina 800 plus mówi wprost - jeśli nie dopełnimy formalności możemy stracić prawo do otrzymywania co miesięcznej wpłaty 800 zł na dziecko. Co zrobić aby nie stracić świadczenia? Kto dostanie a komu może zostać odebrane 800 plus?

Czym jest inteligencja? Naukowcy i badacze od lat badają ludzkie zachowania i zastanawiają się jakie cechy noszą w sobie osoby najbardziej inteligentne. Co wyróżnia je w tłumie innych osób, co sprawia, że w łatwy sposób potrafią przyswajać wiedzę? Od lat wiadomo, że człowiek posiadać może wiele rodzajów inteligencji. Jedni uzdolnieni są w kierunkach humanistycznych a inni to urodzone umysły ścisłe. Inteligencja to także zdolność do rozumienia innych i empatia. Czym jeszcze charakteryzują się osoby inteligentne? Czy noszone imię ma na to wpływ?

Majówka to najbardziej oczekiwany długi weekend w roku. Kochają go wszyscy. Przy odrobinie szczęścia i dobrze rozplanowanym urlopie można złapać nawet tydzień wolnego od pracy. Co jeśli ta szuka nam się uda? Oczywiście grill. I nie ważna jest pogoda. Leje deszcz? Grillujemy na tarasie, jest zimno? Grilla zrobimy na balkonie. Zobaczcie najlepsze memy o majówce 2024 w całym Internecie.