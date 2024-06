Prasówka 30.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zabytki w gminie Kępice przejdą remont. Jest wykonawca na modernizację pałacu ”?

Prasówka 30.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zabytki w gminie Kępice przejdą remont. Jest wykonawca na modernizację pałacu Do końca roku roku gmina Kępice wyremontuje zabytkowe obiekty w Barcinie i Bronowie. Samorząd zawarł umowę z wykonawcą prac.

📢 Horoskop dzienny na jutro (niedzielę, 30.06). Które znaki zodiaku powinny kupić los na loterii? Przeczytaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może Ci się przytrafić w niedzielę 30.06.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Zobacz horoskop na jutro (niedzielę, 30.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Początek wakacji spędź ze słupskim muzeum. Wystawa w herbaciarni i wykład Od poniedziałku, 1 lipca, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza do herbaciarni na wystawę starych pocztówek Słupska. Natomiast w środę, 3 lipca, warto się wybrać na wykład o życiu i twórczości sławnej polskiej artystki Magdaleny Abakanowicz. W tym roku MPŚ świętuje 100-lecie obecności muzealnictwa w Słupsku.

Prasówka 30.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Moje miejsce na ziemi. "Zielona ścieżka" w Zespole Szkół „Elektryk” W Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku zakończyła się realizacja projektu „Zielona ścieżka” , sfinansowanego przez Fundację ORLEN ramach programu „Moje miejsce na ziemi”.

📢 Ksiądz będzie bezwzględny. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista ciężkich grzechów, których kałpan nie rozgrzeszy Czasem zdarza się, że ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. 📢 Prognoza pogody na weekend: Upał, noc tropikalna i gwałtowane burze Najbliższa noc na południowym zachodzie będzie tzw. nocą tropikalną. Temperatura nie spadnie tam poniżej 20 stopni - powiedziała PAP synoptyczka IMGW Anna Woźniak. W niedzielę będzie upalnie, a przez kraj przejdą gwałtowne burze z silnym wiatrem i sporymi opadami deszczu.

📢 Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz, jakie olbrzymy znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite zdjęcia złota Bałtyku Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia. 📢 Loren Jackosn będzie reprezentował Icon Sea Czarni Słupsk w nowym sezonie Icon Sea Czarni Słupsk nie zwalniają tempa. Po przedłużeniu kontraktu z Mateuszem Dziembą, słupszczanie ogłosili kolejnego zawodnika, który reprezentował będzie barwy naszej drużyny w nowym sezonie. To Loren Jackosn.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 29.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 29.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Tak się zarabia na plaży! Co gubią turyści na plaży w Jarosławcu? Polski Dubaj i jego skarby. Zobacz zdjęcia tego, co udało się znaleźć Co turyści gubią na plaży w Polskim Dubaju? Z odpowiedzią spieszy mieszkaniec Staniewic, pasjonat-hobbysta, którego orężem jest wykrywacz metalu. Nasz rozmówca chętnie penetruje nim plaże w powiecie sławieńskim: w Jarosławcu, Darłówku i w Rusinowie. Nie maja one dla niego żadnych tajemnic. Co znajduje? Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Zobacz zabawki z przeszłości i potańcz na świeżym powietrzu - w sobotę w Swołowie W sobotę, 29 czerwca, Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie zaprasza na wydarzenie „Nie-zabawki. Spotkanie z tradycjami zabawkarskimi nie tylko dla dzieci” . Trwać ono będzie w godzinach 16-22, a w programie jest mnóstwo atrakcji.

📢 Kronika tygodnia „Głosu Pomorza”. Sprawdź, co ważnego wydarzyło się w regionie słupskim Mijający tydzień (22 czerwca – 28 czerwca) przyniósł wiele wydarzeń. W Słupsku doszło do tragicznego wypadku, Gryf świętował awans do III ligi, a dla mieszkańców zapowiedziano podwyżki opłat. Co jeszcze się działo?

📢 Kultowe zakątki starego Słupska na unikatowych zdjęciach. Poznasz, gdzie zrobiono te fotografie? Zapraszamy do unikatowej podróży w czasie do najbardziej kultowych miejsc w Słupsku. Rozpoznacie, gdzie wykonane te fotografie? Niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne mniej a zmiany, które miały tam miejsce na przestrzeni lat mogą sprawić, że odgadnięcie ich lokalizacji może być niemałym problemem. Zobaczcie kultowe miejsca w Słupsku na unikatowych, historycznych zdjęciach. 📢 Mężczyźni o tych imionach są mistrzami flirtowania i nie są stali w uczuciach 29.06.2024 Sporo osób zwraca uwagę na to, jakie nosimy imię. Mówi się, że imiona określają pewne cechy naszego charakteru. Ezoterycy wymienili kilka męskich imion, których właściciele potrafią doskonale flirtować, a co się z tym wiąże, nie są stali w uczuciach. Mężczyźni o tych imionach są mistrzami flirtowania i nie są stali w uczuciach. Sprawdź, czy do nich należysz.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 29.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 29.06.2024 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 29.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Miłosny horoskop na wakacje 2024: Co Cię czeka w Miłości? Sprawdź czy zakochasz się latem (HOROSKOP) 29.06.2024 Wakacje 2024 zapowiadają się niezwykle ekscytująco dla wszystkich znaków zodiaku. To czas, kiedy miłość kwitnie, a relacje nabierają nowego wymiaru. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na te wyjątkowe miesiące!

📢 Niebezpieczni przestępcy ze Słupska i okolic. Wydano za nimi listy gończe. Znasz kogoś? (zdjęcia) Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców ze Słupska i regionu słupskiego. Wszyscy są poszukiwani w związku z przestępstwami, których mieli dokonać. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwanych.

📢 Oto najnowsza lista leków wycofanych z aptek. Masz takie leki w domu? Nie wolno ich zażywać !!! 29.06.2024 Oto najnowsza lista leków które Główny Inspektorat Farmaceutyczny nakazał w trybie pilnym wycofać z obrotu we wszystkich aptekach w Polsce. Używasz tych tabletek, syropów, pigułek czy zastrzyków? Sprawdź i jak najszybciej zwróć je do apteki. Tych leków i wyrobów farmaceutycznych nie wolno zażywać. Zobacz listę leków wycofanych przez GIF. 📢 Przerażające, ostatnie słowa pilotów lotniczych tuż przed katastrofą. Co nagrały czarne skrzynki? 29.06.2024 Katastrofy lotnicze zawsze budzą ogromne emocje i pytania. Co naprawdę wydarzyło się w ostatnich chwilach przed tragedią? Odpowiedzi na te pytania często dostarczają czarne skrzynki - rejestratory danych lotu, które zapisują każdy dźwięk i konwersację w kokpicie. Nagrania z czarnych skrzynek ujawniają ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą, dostarczając nie tylko kluczowych informacji dla śledczych, ale także wstrząsających i poruszających relacji dla opinii publicznej.

📢 Kobiety o tych imionach są wyjątkowo inteligentne. To prawdziwe bystrzaki. Zobacz czy jesteś na liście (zdjęcia) 29.06.2024 Inteligencja to nie tylko IQ; obejmuje szereg cech i nawyków, które przyczyniają się do ogólnych zdolności poznawczych i społecznych danej osoby. Kultywując ciekawość, adaptacyjność, otwarty umysł, myślenie krytyczne i samodyscyplinę, każdy może zwiększyć swoje zdolności intelektualne. Dodatkowo, przyjęcie nawyków takich jak nauka przez całe życie, refleksyjne myślenie, utrzymywanie zdrowego stylu życia, skuteczna komunikacja i zarządzanie czasem może jeszcze bardziej optymalizować potencjał jednostki do sukcesu.

📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 29.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 29.06.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź. 📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 29.06.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach.

📢 Najlepsze suchary Karola Strasburgera z Familiady. Zobacz najlepsze memy z legendarnym prowadzącym teleturniej Familiada 29.06.2024 Karol Strasburger to znany aktor i legendarny prowadzący Familiadę, który każdy odcinek popularnego teleturnieju rozpoczynał od opowiedzenia dowcipu. Od kilkunastu lat, w każde niedzielne popołudnie siadaliśmy do telewizorów aby obejrzeć kolejny odcinek teleturnieju. Każdy z nas czekał także na kolejny dowcip prowadzącego - Karola Strasburgera. Zobaczcie - oto najlepsze dowcipy Karola Strasburgera z Familiady.

📢 Te urządzenia "pożerają" najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 29.06.2024 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 29.06.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus! 📢 Tego nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 29.06.2024 Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź koniecznie czego nie można robić na działce! Możesz się zaskoczyć!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 29.06.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 29.06.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź i zapoznaj się z konkretnymi rasami psów! 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 29.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 29.06.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Oto osoby, które mogą jechać za darmo do sanatorium. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto znalazł się na liście! 29.06.2024 Oto osoby, które nie zapłacą za pobyt w sanatorium. Warunkiem jest otrzymanie skierowania od lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystawiony dokument musi zawierać szczegółowe uzasadnienie decyzji, na tej podstawie dobrany będzie odpowiedni rodzaj leczenia oraz miejsce, w którym kuracjusz będzie przebywał. Zobacz w naszej galerii, kto może skorzystać z sanatorium za darmo!

📢 Największe kłamczuchy noszą te imiona. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 29.06.2024 Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Sprawdź naszą listę i poznajcie znaczenie imion! 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach [29.06.2024 r.] W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Miliony euro na kolejne inwestycje w regionie słupskim. W Białym Spichlerzu w Słupsku podpisano porozumienie w tej sprawie Ponad 54 miliony złotych trafi do gmin powiatu słupskiego w ramach unijnych dotacji przyznawanych przez urząd marszałkowski dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Aż 39 milionów złotych przeznaczono na zakup nowych autobusów elektrycznych dla MZK Słupsk. Ich testy już trwają na ulicach.

📢 Potężna chmura szelfowa nad Ustką. Na szczęście potopu nie było W piątek po południu do Ustki zaczął docierać chłodny front atmosferyczny. Były grzmoty, pioruny i silne opady deszczu, które roznosił porywisty wiatr. Na szczęście w Ustce nie doszło do lokalnych podtopień i szkód. 📢 Marek Zakrzewski mistrzem Polski w biegu na 200 metrów! Świetny bieg na 200 m Marka Zakrzewskiego (AML Słupsk), który wynikiem 20.50 sek., ustanowił rekord Polski do lat 20.

📢 Motocyklista zderzył się z koparko-ładowarką. W akcji Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Tragiczny wypadek w powiecie bytowskim. W gminie Studzienice na łuku drogi doszło do zderzenia czołowego motocyklisty z koparko-ładowarką. 📢 Gwałtowna ulewa przeszła nad Słupskiem i regionem. Zalanych zostało kilkanaście ulic w centrum miasta Gwałtowna ulewa sparaliżowała Słupsk. Ulicami płynęły rzeki. Studzienki i ziemia nie nadążały z przyjmowaniem wody. Straż Pożarna miała w regionie ponad 90 zgłoszeń. Gdyby nie zbiorniki retencyjne, zalane zapewne byłoby całe miasto. W regionie część miejscowości jest bez prądu, ponieważ wichura powaliła drzewa, które zerwały linie energetyczne. 📢 Oszustwa paragonowe powszechną praktyką w nadmorskich kurortach. Konsumenci muszą uważać Przedsiębiorcy z nadmorskich kurortów znaleźli się pod lupą Izby Administracji Skarbowej - kontrolerzy sprawdzają, czy restauratorzy i hotelarze wydają klientom paragony. Za łamanie przepisów sypią się wysokie kary.

📢 Czary, magia, ogień i taniec. Niezwykła noc w Czarnej Dąbrówce Czary, magia, ogień i taniec. Niezwykła noc w Czarnej Dąbrówce. Kolejna impreza w gminie już 6 lipca w Jasieniu. 📢 Gol ekipy na murawie w Duninowie. Rozgrywki, integracja i zabawa W Duninowie w gminie Ustka odbyły się Mistrzostwa Podwórkowych Ekip z Rejonu Słupskiego. To była świetna okazja, by podwórkowe kopanie ujrzała szersza publiczność.

📢 Kolorowe wianki, koncerty i świetna zabawa. Święto Rodziny na rynku Kolorowe wianki, koncerty i świetna zabawa. Święto Rodziny na rynku to już cykliczna impreza, którą organizuje parafia świętej Katarzyny z Bytowa. Było mnóstwo atrakcji i profilaktyki. 📢 Na usteckiej plaży znowu znaleziono niewybuch [ZDJĘCIA] Na plaży wschodniej w Ustce na granicy z Przewłoką wczasowicz znalazł niewybuch. Policjanci zabezpieczali teren przez całą noc do czasu przyjazdu saperów.

📢 Oficjalna sesja zdjęciowa Finalistek Miss Polski 2024! Wielki finał już 5 lipca Wielkimi krokami zbliżamy się do ukoronowania nowej Miss Polski. Przed kandydatkami wielki finał, który odbędzie się 5 lipca. Zobaczcie ostatnią, oficjalną sesję zdjęciową ukazującą wszystkie kandydatki do tytułu "Najpiękniejszej".

📢 Co zobaczyć na Pomorzu w wakacje? 34 niezwykłe atrakcje i pomysły na wycieczki niedaleko Gdańska, Gdyni i Sopotu Przygotowałem dla ciebie listę aż 34 ciekawych, nietypowych i zaskakujących atrakcji województwa pomorskiego w sam raz na weekend, urlop czy wakacje. Znajdziesz wśród nich pomysły na wycieczki niedaleko Gdańska, Gdyni i Sopotu, w tym zabytki o fascynującej historii, punkty widokowe, tajemnicze kręgi kamienne, rekordowe obiekty, oryginalne muzea i atrakcje specjalnie dla dzieci. Co warto zobaczyć w Pomorskim, gdzie się wybrać, co zwiedzić? Radzę i podpowiadam, jak zaplanować niezapomnianą wycieczkę.

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA 28.06.2024 Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy 28.06.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź koniecznie! 📢 11 700 złotych mandatu dla słupszczanina. Ucieczka i fałszywe tablice Mandaty w wysokości 11 700 złotych, wniosek do sądu w związku brakiem uprawnień do kierowania i zagrożenie karą 5 lat więzienia za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli i posługiwanie się tablicami rejestracyjnymi, które nie były przypisane do pojazdu. To konsekwencje policyjnej interwencji, do której doszło w Słupsku.

📢 Festiwal w rytmach muzyki ludowej. EtnoBaltica już 5 lipca w Swołowie Już po raz szósty w Swołowie - stolicy Krainy w Kratę, odbędzie się Festiwal Twórczości Ludowej EtnoBaltica, wydarzenie kultywujące muzykę i tradycję ludową. To wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju festiwal na Pomorzu, którego organizatorem jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo. 📢 Prześladowcy właścicieli Bistro Kanał w Ustce aresztowani za podpalenia i niszczenie mienia Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące dwóch mężczyzn podejrzanych o zlecenie podpaleń i serii zniszczeń mienia oraz o dokonanie tych czynów. Mężczyźni ci od kilku lat w taki sposób nękali właścicieli Bistro Kanał w Ustce. 📢 Kolejne remonty dróg w powiecie słupskim. Gdzie znikną dziury, a pojawi się nowy asfalt? Powiat słupski zapowiedział remonty kolejnych dróg. W czwartek, w starostwie powiatowym podpisano umowy na modernizację kolejnych odcinków o łącznej długości ponad 5,5 km.

📢 Oto oryginalne hotele i dziwna agroturystyka na Pomorzu. Nietypowe noclegi na Kaszubach. Piramidy, domki hobbitów, zabytkowy wiatrak Na Pomorzu można zamieszkać w domku hobbitów, jurcie, domku na drzewie, wiatraku, a nawet w... piramidzie. Zobacz te zdjęcia i sprawdź sam! Naprawdę warto! Zwykły hotel z recepcją to już za mało! Teraz stylowo jest pojawić się w miejscach nietypowych i dziwnych. A tych powstaje coraz więcej. I nie trzeba wyjeżdżać w egzotyczne miejsca. 📢 W Dniu Ojca dzieci czekały na niego z kolacją… Trwa zbiórka na pomoc rodzinie motocyklisty, który zginął w wypadku w Słupsku Była niedziela, 23 czerwca. Dzień Ojca. Rodzina czekała na niego z kolacją. Rafał Fortuński nie wrócił do domu. Gdy ruszył na zielonym świetle na skrzyżowaniu w centrum Słupska, uderzył w niego z ogromną siłą pędzący mercedes. Mimo ogromnych starań lekarzy w słupskim szpitalu, jego życia nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w środę 26 czerwca. Trwa zbiórka na pomoc rodzinie. Ta chce pieniądze przeznaczyć na najlepszych prawników, którzy skażą sprawcę wypadku.

📢 Tajne kody do twojego telefonu. Oto TOP 15 najlepszych tricków. Te sztuczki sprawią, że odkryjesz nowe funkcje smartfona z Androidem Chcesz zyskać dostęp do ukrytych funkcji swojego telefonu? To nietrudne, o ile znasz tajne kody do smartfona, które pozwolą odblokować kilka ciekawych funkcji? Smartfony ma niemal każdy z nas, ale niewiele osób wie, jak i gdzie wpisać odpowiednie kombinacje liczb w znaków, by odblokować dodatkowe informacje i możliwości o swoim telefonie. 📢 Zmarł Rafał Fortuński, motocyklista, w którego uderzył kierowca rozpędzonego mercedesa Zmarł 49-letni Rafał Fortuński, ofiara wypadku, do którego doszło w niedzielę, 23 czerwca, w Słupsku. O śmierci poinformowała Szkoła Policji w Słupsku, w której był wykładowcą. W tej sytuacji sprawca odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku. 📢 Trzy miesiące aresztu dla sprawcy wypadku z udziałem motocyklisty w Słupsku Dzisiaj, 26 czerwca, sąd przychylił się do wniosku prokuratora o trzymiesięczny areszt dla 35-letniego Gerarda B., który jest sprawcą tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Wiadomo, że wcześniej odpowiadał już za przestępstwa na tle narkotykowym popełnione w Danii. Poszkodowany – 49-letni Rafał - przebywa w słupskim szpitalu. Jego stan jest ciężki.

📢 Radni przegłosowali podwyżki. Będą droższe bilety i wyższa stawka za śmieci w Słupsku Podczas środowej sesji radni miejscy uchwalili znaczną podwyżkę stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy Słupska więcej zapłacą również za bilety komunikacji miejskiej. 📢 To najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. W podwarszawskich Łomiankach prawdziwy luksus... Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Słupsk na początku XXI wieku z lotu ptaka na unikalnych zdjęciach [FOTOGALERIA] Zdjęcia lotnicze są niebywale atrakcyjne wizualnie. Z powietrza widać więcej i można ocenić, a co ważne – w szerszej skali. Tak wyglądał Słupsk na początku XXI wieku z lotu ptaka! Zapraszamy do fotogalerii.

📢 Wyrok w sprawie zbrojnego gangu i zabójstwa Wojciecha N. Mali świadkowie koronni z łagodnymi karami Na kary od 2,5 do 13,5 roku więzienia skazał Sąd Okręgowy w Słupsku 10 oskarżonych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych o charakterze zbrojnym, które mają na swoim koncie zabójstwo dilera narkotykowego Wojciecha N. uprowadzenia, podpalenia samochodów, pobicia, groźby i przemyt narkotyków. Sąd zgodził się z prokuratorem, nadzwyczajnie łagodząc kary trzem małym świadkom koronnym. 📢 Dni Morza w Ustce! Zaplanuj tu nie tylko weekend Ustka otwiera wakacyjny kalendarz. Już w połowie tygodnia startuje Jarmark Sztuki i Rękodzieła, który potrwa do 4 lipca, a najwięcej atrakcji przygotowano na sobotę, gdy miasto będzie obchodzić Święto Morza. 📢 Budowa drogi S6. Postęp prac na odcinku Słupsk - Sławno [ZDJĘCIA] Trwają prace związane z budową drogi S6 na odcinku Słupsk-Sławno. Gdańska Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z postępów prac, jakie można dostrzec na placu budowy drogi.

📢 Te imiona noszą najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 24.06.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Za nami Dni Miastka. Koncerty, zabawa i przelotny deszcz (ZDJĘCIA) Tegoroczne Dni Miastka można uznać za bardzo udane. Atrakcji było bardzo dużo. Miastczanie świetnie bawili się na urodzinach swojego miasta. 📢 Kamil Bednarek w Miastku. Cóż to był za koncert! (ZDJĘCIA) Gwiazdą tegorocznych Dni Miastka był Kamil Bednarek. Mieszkańcy, szczególnie ci młodzi byli zachwyceni. Artysta dał czadu!

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w Słupsku. Słupia zalała ulice Partyzantów i Szarych Szeregów (zdjęcia) W związku z przekroczeniem alarmowego poziomu wody rzeki Słupia na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 lutego ogłoszono na terenie miasta Słupska alarm przeciwpowodziowy, który przewiduje ewakuację ludności i mienia w razie potrzeby oraz uruchomienie pomocy poszkodowanym. Aż 275 centymetrów wynosił późnym wieczorem w czwartek 8 lutego poziom wody w Słupsku na Słupi. W piątek rano obniżył się jedynie o centymetr. 📢 Usteckie domy z duszą. Te prawdziwe i te zrewitalizowane. Dawni i obecni mieszkańcy, przybywajcie! W czwartek ustczanie będą mieli okazję do kolejnego spaceru w przeszłość. Tym razem historyk Marcin Barnowski w czasie Historycznego Czwartku będzie dociekał, czy zrewitalizowane domy mają duszę. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych. 📢 Burza i ulewa nad Słupskiem. Zniszczona wieża i dach kościoła św. Jacka Burzowy front dotarł do naszego regionu. W Słupsku i regionie strażacy odnotowali już sporo zniszczeń. Iglica znajdująca się na wieży kościoła św. Jacka spadła i zniszczyła dach świątyni. 📢 Szacowanie strat po ulewie w Słupsku. Galeria Słupsk otwarta po zalaniu jednego poziomu Trudno w to uwierzyć, ale podczas wtorkowej burzy i intensywnej ulewy, która zalała domy, ulice oraz dokonała licznych podtopień, spadło w Słupsku tylko 10 litrów wody na metr kwadratowy. To o połowę mniej niż podczas lipcowej nawałnicy, jednak straty są teraz większe.

📢 Burza nad regionem. Pioruny uderzały w morze i ląd. W Sąborzu wiatrak stracił śmigła W piątek po południu nad Pomorzem przeszły burze. W okolicy Sąborza piorun strzelił w turbinę wiatrową. W Słupsku przewracały się drzewa. Interweniowali strażacy. 📢 Nocne imprezy na plaży w Ustce. Zobacz archiwalne zdjęcia Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele klubów muzycznych musiało zmienić formę funkcjonowania. Nie odbywają się już imprezy, jakie znamy sprzed roku. Przypominamy najlepsze wakacyjne imprezy z sezonu 2019 w Sferique Beach Bar Ustka. 📢 Oberwanie chmury i podtopienia. 24 interwencje straży pożarnej w ciągu kilku godzin Oberwanie chmury i intensywna ulewa spowodowały lokalne podtopienia w powiecie słupskim. Strażacy interweniowali 24 razy, z czego aż 14 razy w Potęgowie. Zalany jest kościół, szkoła, sklepy i piwnice w budynkach mieszkalnych. W gminie Kępice powstała gigantyczna wyrwa w drodze powiatowej.

