Prasówka 27.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 27.06.2024”?

Prasówka 27.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 27.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 27.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 27.06.24

📢 Hira z Ustki zwęszyła amfę. Podejrzany o posiadanie znacznych ilości zatrzymany Funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Słupsku zatrzymali mieszkańca powiatu bytowskiego, który posiadał w miejscu zamieszkania ponad 230 gramów amfetaminy. 34-latek zabronione substancje ukrył w worku na śmieci, pomiędzy odpadkami, a pomocny w ich znalezieniu okazali się pies o imieniu Hira wraz z przewodnikiem z Placówki Straży Granicznej w Ustce.

📢 Poszukiwani świadkowie rozboju na drodze między Wielichowem a Pęplinem Komenda Miejska Policji w Słupsku zwraca się do ewentualnych świadków przestępstwa o pomoc w ustaleniu jego okoliczności. Swój apel kieruje także do kierowców, którzy mają zainstalowaną kamerkę w samochodzie i przejeżdżali we wtorek rano trasą między Wielichowem a Pęplinem.

Prasówka 27.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na jutro (27.06, czwartek). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu? Zobacz horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu powinno się wydarzyć w czwartek 27.06.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Poznaj horoskop na jutro (czwartek, 27.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Gorące imprezy w klubie Bajka w Mielnie. Tak bawiliście się nad morzem 15 lat temu [ZDJĘCIA] Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się dużym powodzeniem wśród Internautów. Przygotowaliśmy kolejną porcję fotek z klubu Bajka z 2008 roku, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia drugiej części zdjęć z tych imprez. 📢 Radni przegłosowali podwyżki. Będą droższe bilety i wyższa stawka za śmieci w Słupsku Podczas środowej sesji radni miejscy uchwalili znaczną podwyżkę stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy Słupska więcej zapłacą również za bilety komunikacji miejskiej.

📢 Magiczne pejzaże Stanisława Chomiczewskiego w Hotelu Rejs. Kolejne wydarzenie Mistral Ustka Mistral Ustka i Hotel Rejs zapraszają na kolejne wydarzenie artystyczne. Tym razem będzie to indywidualna wystawa prac artysty malarza Stanisława Chomiczewskiego. Finisaż odbędzie się w piątek 28 czerwca o godzinie 18.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Oto najgroźniejsi przestępcy ze Słupska i okolic. Wydano za nimi listy gończe. Znasz kogoś? Zgłoś to policji (zdjęcia) Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców ze Słupska i regionu słupskiego. Wszyscy są poszukiwani w związku z przestępstwami, których mieli dokonać. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwanych.

📢 Nad jeziorem Jeleń można wypożyczyć sprzęt wodny. Bezpieczeństwa strzegą ratownicy Nad jeziorem Jeleń można wypożyczyć sprzęt wodny. Bezpieczeństwa strzegą ratownicy. - Mimo wszystko zachowajmy rozwagę i ostrożność - mówią. - Woda to żywioł, trzeba mieć respekt. 📢 To najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. W podwarszawskich Łomiankach prawdziwy luksus... Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Słupsk na początku XXI wieku z lotu ptaka na unikalnych zdjęciach [FOTOGALERIA] Zdjęcia lotnicze są niebywale atrakcyjne wizualnie. Z powietrza widać więcej i można ocenić, a co ważne – w szerszej skali. Tak wyglądał Słupsk na początku XXI wieku z lotu ptaka! Zapraszamy do fotogalerii. 📢 Sensacja archeologiczna w Mierzynie. Tak wyglądają pozostałości osady sprzed ponad 7000 lat! [ZDJĘCIA] Odkryte osady w Mierzynie są starsze niż krąg w Stonehenge w południowej Anglii, piramida Cheopsa w Egipcie, czy pałac w Knossos na Krecie. Dzięki badaniom archeologicznym wiemy, jak mieszkali pionierzy rolnictwa w naszym regionie. O ich gospodarce świadczą fragmenty kamiennych narzędzi, naczynia i szczątki roślinne w pozostałościach po paleniskach oraz jamy po dawnych słupach konstrukcyjnych. 📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 26.06.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach.

📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 26.06.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź. 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 26.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Kobiety o tych imionach są wyjątkowo inteligentne. To prawdziwe bystrzaki. Zobacz czy jesteś na liście (zdjęcia) 26.06.2024 Inteligencja to nie tylko IQ; obejmuje szereg cech i nawyków, które przyczyniają się do ogólnych zdolności poznawczych i społecznych danej osoby. Kultywując ciekawość, adaptacyjność, otwarty umysł, myślenie krytyczne i samodyscyplinę, każdy może zwiększyć swoje zdolności intelektualne. Dodatkowo, przyjęcie nawyków takich jak nauka przez całe życie, refleksyjne myślenie, utrzymywanie zdrowego stylu życia, skuteczna komunikacja i zarządzanie czasem może jeszcze bardziej optymalizować potencjał jednostki do sukcesu. 📢 Przerażające, ostatnie słowa pilotów lotniczych tuż przed katastrofą. Co nagrały czarne skrzynki? 26.06.2024 Katastrofy lotnicze zawsze budzą ogromne emocje i pytania. Co naprawdę wydarzyło się w ostatnich chwilach przed tragedią? Odpowiedzi na te pytania często dostarczają czarne skrzynki - rejestratory danych lotu, które zapisują każdy dźwięk i konwersację w kokpicie. Nagrania z czarnych skrzynek ujawniają ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą, dostarczając nie tylko kluczowych informacji dla śledczych, ale także wstrząsających i poruszających relacji dla opinii publicznej.

📢 Miłosny horoskop na wakacje 2024: Co Cię czeka w Miłości? Sprawdź czy zakochasz się latem (HOROSKOP) 26.06.2024 Wakacje 2024 zapowiadają się niezwykle ekscytująco dla wszystkich znaków zodiaku. To czas, kiedy miłość kwitnie, a relacje nabierają nowego wymiaru. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na te wyjątkowe miesiące! 📢 Najlepsze suchary Karola Strasburgera z Familiady. Zobacz najlepsze memy z legendarnym prowadzącym teleturniej Familiada 26.06.2024 Karol Strasburger to znany aktor i legendarny prowadzący Familiadę, który każdy odcinek popularnego teleturnieju rozpoczynał od opowiedzenia dowcipu. Od kilkunastu lat, w każde niedzielne popołudnie siadaliśmy do telewizorów aby obejrzeć kolejny odcinek teleturnieju. Każdy z nas czekał także na kolejny dowcip prowadzącego - Karola Strasburgera. Zobaczcie - oto najlepsze dowcipy Karola Strasburgera z Familiady. 📢 Najlepsze memy o rowerzystach. Śmieją się z nich kierowcy, a oni śmieją się z pieszych (NOWE MEMY) 26.06.2024 Rowerzyści - jedni ich uwielbiają - inni nienawidzą. Jazda na rowerze jest jedną z ulubionych form relaksu dla tysięcy Polaków. Często jednak na drogach i ścieżkach dochodzi do spięć i niemalże mitycznych konfliktów pomiędzy rowerzystami a pieszymi ale także i kierowcami samochodów. Jak wiadomo Internet to idealne miejsce do tego aby toczyć odwieczne konflikty tak więc Internauci tworzą na pęczki przezabawne memy dotyczące jazdy na rowerze, rowerzystów i toczonych sporów. Zobaczcie NOWE, najlepsze i najśmieszniejsze memy o rowerzystach.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 26.06.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Oto najnowsza lista leków wycofanych z aptek. Masz takie leki w domu? Nie wolno ich zażywać !!! 26.06.2024 Oto najnowsza lista leków które Główny Inspektorat Farmaceutyczny nakazał w trybie pilnym wycofać z obrotu we wszystkich aptekach w Polsce. Używasz tych tabletek, syropów, pigułek czy zastrzyków? Sprawdź i jak najszybciej zwróć je do apteki. Tych leków i wyrobów farmaceutycznych nie wolno zażywać. Zobacz listę leków wycofanych przez GIF.

📢 Zdrowe i pyszne pomidory - proste triki na obfite plony. Sprawdź sekrety plantatorów pomidorów. Co zrobić aby obrodziły? 26.06.2024 Nawożenie pomidorów, jeśli jest przeprowadzone prawidłowo, znacznie zwiększa szanse na uzyskanie obfitych i zdrowych plonów. Pamiętaj o regularności, odpowiednich proporcjach oraz obserwacji roślin, a Twoje pomidory będą rosły zdrowo i obficie owocowały. Oto kilka prostych trików i podpowiedzi - jak sprawić aby nasze pomidory były zdrowe i dawały dużo pysznych pomidorów. 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 26.06.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA 26.06.2024 Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości! 📢 Tak wyglądały dawniej wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim. NOWE ZDJĘCIA Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 26.06.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 26.06.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Wyrok w sprawie zbrojnego gangu i zabójstwa Wojciecha N. Mali świadkowie koronni z łagodnymi karami Na kary od 2,5 do 13,5 roku więzienia skazał Sąd Okręgowy w Słupsku 10 oskarżonych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych o charakterze zbrojnym, które mają na swoim koncie zabójstwo dilera narkotykowego Wojciecha N. uprowadzenia, podpalenia samochodów, pobicia, groźby i przemyt narkotyków. Sąd zgodził się z prokuratorem, nadzwyczajnie łagodząc kary trzem małym świadkom koronnym.

📢 Na budowie Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta układany jest asfalt Budowa Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta weszła w kolejny etap. Na odcinku z Chwaszczyna do Żukowa stoją już wszystkie wiadukty. Inwestycja ma być gotowa we wrześniu 2025 roku. 📢 Suczka, gdy była bita, pyszczek miała związywany sznurkiem. Oprawcą zajmie się policja Pilnie poszukiwany jest dom dla dwuletniej suczki, która trafiła do Schroniska dla Zwierząt w Słupsku po dramatycznej interwencji. Trzymana na krótkim łańcuchu, głodzona i katowana, ledwo uszła z życiem. Teraz potrzeba jej dużo miłości.

📢 Pilnie potrzebna krew dla motocyklisty z wypadku w Słupsku! Mężczyzna walczy o życie w szpitalu 49-letni Rafał, motocyklista, w którego wjechał kierowca rozpędzonego mercedesa, walczy o życie w słupskim szpitalu. Przeszedł już szereg operacji, ale jego stan wciąż lekarze oceniają jako ciężki. Pilnie potrzebna jest krew na ratowanie jego życia. 📢 123 urodziny słupskiego ratusza. Moc atrakcji dla mieszkańców. Zobacz stare zdjęcia budynku! Miasto zaprasza na huczne, radosne i rodzinnie świętowanie 123 urodzin słupskiego ratusza. Dla mieszkańców czekać będzie duża ilość atrakcji, a wieczorem na scenie wystąpi Agnieszka Chylińska. 📢 Dni Morza w Ustce! Zaplanuj tu nie tylko weekend Ustka otwiera wakacyjny kalendarz. Już w połowie tygodnia startuje Jarmark Sztuki i Rękodzieła, który potrwa do 4 lipca, a najwięcej atrakcji przygotowano na sobotę, gdy miasto będzie obchodzić Święto Morza.

📢 Stypendia burmistrza Miastka dla najzdolniejszych uczniów W sali plenarnej Urzędu Miejskiego w Miastku burmistrz Jerzy Wójtowicz spotkał się z uczniami, którzy szczególnie wyróżniają się swoimi osiągnięciami w nauce i sporcie. Uroczystość miała związek z przekazaniem stypendiów dla najbardziej utalentowanych przedstawicieli miasteckiej młodzieży. Kto został wyróżniony? 📢 W Charnowie pod Ustką zapadła się cysterna z gazem propan-butan W Charnowie w gminie Ustka zapadła się naczepa z cysterną wypełnioną gazem propan-butan. Na szczęście nie doszło do rozszczelnienia. Strażacy z pracownikami firmy opanowali sytuację. 📢 Poważny wypadek w Słupsku. 49-letni motocyklista walczy o życie w szpitalu. Sprawca zatrzymany. Na filmie nawołuje do nienawiści 35-letni kierowca mercedesa na czerwonym świetle wjechał na skrzyżowanie ulic Garncarskiej, Wiejskiej i Gdańskiej w Słupsku i z impetem uderzył w prawidłowo jadącego motocyklistę. Sprawca został zatrzymany. Poszkodowany 49-latek walczy o życie w słupskim szpitalu. Kierowca był trzeźwy, ale pobrano krew, aby sprawdzić czy w chwili zdarzenia nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Tuż po zdarzeniu sprawca zamieścił w mediach społecznościowych filmik, na którym nawołuje do nienawiści w języku duńskim.

📢 Budowa drogi S6. Postęp prac na odcinku Słupsk - Sławno [ZDJĘCIA] Trwają prace związane z budową drogi S6 na odcinku Słupsk-Sławno. Gdańska Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z postępów prac, jakie można dostrzec na placu budowy drogi. 📢 Zobacz najdroższe rasy psów! Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych trzeba zapłacić za rasowego psa... Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Jarmark Ludowy w Karżnicy. W zabawie nie przeszkodziła nawet kapryśna pogoda! [ZDJĘCIA] Nawet intensywne opady deszczu nie przeszkodziły w zorganizowaniu wyjątkowego Jarmarku Ludowego w Karżnicy w gminie Potęgowo. Jak zawsze nie zabrakło wystawców z lokalnymi produktami i pysznego jedzenia.

📢 Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty! 24.06.2024 Oto banknoty, które stracą ważność w 2024 roku. Może się okazać, że w portfelu posiadasz banknoty, którymi nie można płacić. Mowa tutaj o pieniądzach zniszczonych i uszkodzonych. Tracą one ważność i żaden sklep ich nie przyjmie. Sprawdź, jakie banknoty stracą ważność w 2024 roku! 📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] 24.06.2024 Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu.

📢 Tego nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 24.06.2024 Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź koniecznie czego nie można robić na działce! Możesz się zaskoczyć!

📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! 24.06.2024 Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa.

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 24.06.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus! 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 24.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 24.06.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 24.06.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Powstaje nowy most na Słupi. Zobacz, jak postępują prace na słupskim ringu [ZDJĘCIA] Na każdym z odcinków kolejnego etapu ringu postępują prace budowlane. Widać już pierwsze krawężniki, trwają roboty przy budowie nowego mostu drogowego. Zobacz, jak wygląda przyszła trasa.

📢 Budowa drogi S6 Koszalin - Słupsk. Trwa nasuwanie segmentów mostu na rzece Wieprza [ZDJĘCIA] Trwają intensywne prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Obecnie prowadzone jest m.in. nasuwanie segmentów mostu na rzece Wieprza. 📢 VII Dziecięce Wyścigi Rowerkowe w Miastku za nami. Daliście czadu! (Galeria II) Taka atmosfera może być tylko w Miastku! Za nami VII Dziecięce Wyścigi Rowerkowe „Głosu Pomorza”. Zawodnicy dali z siebie wszystko. U nas nie ma przegranych, każde dziecko stanęło na podium i otrzymało medal!

📢 Tak Gryf świętował awans! Wielka feta na stadionie przy Zielonej [ZDJĘCIA] Sympatycy słupskiego Gryfa tej nocy nie spali! W sobotę późnym wieczorem świętowali awans swojej drużyny do III ligi. Zobacz zdjęcia naszego fotoreportera!

📢 Wypadek na skrzyżowaniu ul. Garncarskiej i Wiejskiej w Słupsku. Motocyklista w szpitalu Wypadek na skrzyżowaniu skrzyżowaniu ulicy Garncarskiej i Wiejskiej. Motocyklista został zabrany na SOR. 📢 Niezapomniana podróż w krainie miniatur. I Fala Modelarska Ustka 2024 Gdy maszynista jest większy od lokomotywy, a kapitan od żaglowca lub statku powietrznego, to może się wydarzyć tylko w krainie baśni. Albo - wyobraźni i pasji. Takiej pasji, która trwa całe życie, i którą można się dzielić z innymi. A to właśnie robią modelarze, którzy licznie przybyli na festiwal I Fala Modelarska Ustka 2024.

📢 Powstaje kolejny odcinek drogi ekspresowej S6 między Trójmiastem a Szczecinem. Zobaczcie postępy prac W województwie pomorskim powstaje odcinek trasy S6 pomiędzy Słupskiem a Bobrownikami. Całość powstaje w ramach drogi ekspresowej S6 pomiędzy Słupskiem a Bożepolem Wielkim, która jest jedną z najważniejszych inwestycji na Pomorzu. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Belmondziak przed sądem w Słupsku. Niebezpieczny gangster odmawia składania zeznań W czwartek sala rozpraw w Sądzie Okręgowym w Słupsku była najlepiej strzeżonym miejscem w mieście. Na procesie oskarżonych o zabójstwo dilera narkotykowego Wojciecha N. zeznawał Marcin K. z gangu Szkatuły, znany jako Belmondziak, Łysy albo Wściekły. Teraz był świadkiem, ale jest już podejrzanym w odrębnej sprawie o udział w gangu i uprowadzenie handlarza kokainą. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych. 📢 Wypadek na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Motocyklista w szpitalu [ZDJĘCIA] W niedzielę (10 października) około godziny 13:30 doszło do wypadku drogowego na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Udział w zdarzeniu brała 38-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym marki Kia oraz 32-letni mężczyzna kierujący motocyklem.

📢 Na słupskim ringu zginął 26-letni motocyklista. Ryk silników na tej trasie to codzienność Do tragicznego wypadku doszło w środę ok. godziny 16. Mocno rozpędzony motocyklista uderzył w krawężnik ronda i - zdaniem świadków - wyleciał w powietrze. Mimo kilkudziesięciominutowej akcji reanimacyjnej, nie przeżył. Zdaniem mieszkańców pędzące ringiem motocykle to codzienność. Policja zapewnia, że kontrole są regularne, ale motocykliści dalej gnają, nie bacząc na ograniczenia.

📢 Tragiczny wypadek na słupskim ringu. Nie żyje 26-letni motocyklista Po godzinie 16 doszło do tragicznego wypadku na słupskim ringu - ul. Rejtana. 26-letni motocyklista zginął na miejscu. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.